Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 13-03-2023 06:00 198

Goedkope 2TB-ssd's Round-up

Meer opslag voor minder

13-03-2023 • 06:00

198

Multipage-opmaak

Inleiding

In januari vergeleken we tien terabyte aan ssd's die gezamelijk net iets meer dan 700 euro kostten. We zeggen 'kostten', want helaas is een van die drives al niet meer te koop, maar het goede nieuws is dat de andere negen zelfs nog iets in prijs gedaald zijn. Daarmee is de allergoedkoopste drive van 1TB die door ons getest werd, nu te koop voor slechts 45 euro. Voor dat soort bedragen kun je je misschien ook wel drives van 2TB veroorloven, reden voor ons om ook de goedkoopste 2TB-drives naast elkaar te zetten.

We hebben dat gedaan met een dozijn 2TB-drives die allemaal voor minder dan 190 euro in de winkel liggen. De aller-, allergoedkoopste is zelfs voor net iets minder dan 100 euro te koop. Wie de round-up van 1TB-drives heeft gelezen, zal het niet verbazen dat het om dezelfde NM620-drive van Lexar gaat. Bij de selectie van de drives hebben we uiteraard naar de prijs gekeken, maar ook naar de beschikbaarheid en populariteit. Zo hebben we drives van meer dan 175 euro (op het moment van samenstellen van de lijst: de prijzen kunnen aardig fluctueren) weggelaten. Ook ssd's die niet best verkrijgbaar zijn, vind je niet terug. Om hem even te benoemen: de Intel 660p is op Valentijnsdag opeens hard in prijs gezakt. Die was voorheen echter niet goed verkrijgbaar, was een stuk duurder én heeft echt een lange baard.

Daarmee rest ons een tiental drives die je voor minder dan 200 euro koopt en waarvan het merendeel onder de 150 euro kost. We zetten de drives voor je op een rij en hebben ze getest om te zien welke de meeste waar voor je geld biedt.

2TB-roundup

De drives vergeleken

We hebben de drives zoals we eerder hebben aangegeven, geselecteerd op beschikbaarheid, prijs en populariteit. De P2 van Crucial, die wel in de 1TB-vergelijking zat, hebben we weggelaten ten faveure van de P3; die is goedkoper en beter verkrijgbaar. De Intel 660p is in de 2TB-variant een stuk goedkoper per gigabyte dan de 1TB-versie, maar die lagere prijs is 'na sluiting van de inzenddatum'. Bovendien vragen we ons af hoelang die nog te koop zal zijn, aangezien het een drive uit 2018 is. De Kingston-drives NV1, NV2 en KC3000 zijn alle drie ongeveer even duur per gigabyte in de 2TB-uitvoering als in de 1TB-uitvoering. De Exceria-drives van Kioxia hebben we in de 2TB-vergelijking niet meegenomen; de G2 is in 2TB-uitvoering veel duurder dan de 1TB-drive en de gewone Exceria is niet als 2TB-variant te koop.

De Lexar NM620 hebben we wel weer meegenomen; die is ook als 2TB-drive namelijk de goedkoopste uit de test. We hebben ook de NM710 van Lexar ontvangen. Die is iets duurder dan de NM620, maar moet ook sneller zijn. Samsungs 970 EVO Plus was voor de 1TB-drives wat prijzig, maar in 2TB-uitvoering is hij goedkoper en dat geldt ook voor de 980 Pro. Daarvan hebben we ook de oem-versie, de PM9A1, meegenomen, omdat die regelmatig goedkoper is dan de gewone versie. De gewone 980 konden we in deze vergelijking niet meenemen, omdat 1TB de grootste capaciteit daarvan is; hetzelfde geldt voor de Kioxia Exceria.

De WD Black SN770 en Blue SN570 hebben we ook in 2TB-uitvoeringen getest. Die eerste is iets goedkoper per GB dan de 1TB-drive, terwijl de tweede juist duurder is. Ten slotte hebben we de XPG SX8200 Pro in de benchmarks meegenomen. De verkrijgbaarheid daarvan loopt gezien zijn leeftijd (net als de 660p stamt hij uit 2018) wat terug, reden om de 1TB-versie niet te kopen.

Model Nandtype Controller Interface Cache/hmb DWPD Garantie TBW intro Prijs/GB 1TB Prijs/GB 2TB
Crucial P2 Tlc, 96l Micron
Qlc, 96l Micron		 PS5013-E13T PCIe 3 x4 64MB hmb 0,2 5 jaar 450
600		 10/2020 0,067 0,070
Crucial P3 * Qlc, 176l Micron PS5021-E21T PCIe 3 x4 64MB hmb 0,1 5 jaar 220
440		 5/2022 0,059 0,062
Intel 660p Qlc, 64l Micron SM2263EN PCIe 3 x4 256MB DDR3l-1600 0,1 5 jaar 200
400		 8/2018 0,057 0,054
Kingston KC3000 * Tlc, 176l Micron PS5018-E18-41 PCIe 4 x4 1GB DDR4
2GB DDR4-2666		 0,4 5 jaar 800
1600		 10/2021 0,084 0,080
Kingston NV1 * Qlc, 64l Intel
Qlc, 96l Intel		 PS5013-E13T
SM2263XT		 PCIe 3 x4 64MB hmb 0,1 5 jaar 240
480		 5/2021 0,084 0,085
Kingston NV2 * Tlc, 112l Toshiba
Tlc, 112l Toshiba
Qlc, 144l Intel		 PS5021-E21T
SM2267XT
SM2267XT		 PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 3 jaar 320
640		 9/2022 0,052 0,052
Kioxia Exceria G2 Tlc, 112l Toshiba PS5012-E12S PCIe 3 x4 2GB DDR4-2666 0,2 5 jaar 400
800		 7/2021 0,058 0,072
Kioxia Exceria M.2 Tlc, 96l Toshiba PS5012-E12C PCIe 3 x4 1GB DDR4-2666 0,2 5 jaar 400
Nvt		 5/2020 0,058 n/a
Lexar NM620 * Tlc, 96l Micron
176l(?), Longsys		 IG5216
Maxio 1202C		 PCIe 3 x4 64MB hmb 0,27 5 jaar 500
1000		 3/2021 0,045 0,049
Lexar NM710 * Tlc, 176l(?), Longsys Maxio 1602A PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600
1200		 2/2023 0,060 0,059
Samsung 970 EVO Plus * Tlc, 92l Samsung
Tlc, 128l Samsung		 Samsung Phoenix
Samsung Elpis		 PCIe 3 x4 1GB Lpddr4-1866
2GB Lpddr4-1866		 0,3 5 jaar 600
1200		 2/2019 0,069 0,065
Samsung 980 Tlc, 96l Samsung Samsung Pablo PCIe 3 x4 64MB hmb 0,33 5 jaar 600
Nvt		 9/2020 0,084 Nvt
Samsung 980 Pro * Tlc, 128l Samsung Samsung Elpis PCIe 4 x4 1GB Lpddr4-1866
2GB Lpddr4-1866		 0,3 5 jaar 600
1200		 9/2020 0,097 0,089
Solidigm P41 Plus * Qlc, 144l Intel SM2269XT PCIe 4 x4 64MB hmb 0,2 5 jaar 400
800		 8/2022 0,069 0,065
WD Black SN750 * Tlc, 64l Toshiba WD 20-82-007011 PCIe 3 x4 1GB DDR4-2400
2GB DDR4		 0,3 5 jaar 600
1200		 1/2019 0,147 0,086
WD Black SN770 * Tlc, 112l Toshiba WD 20-82-10081-A1 PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600
1200		 2/2022 0,079 0,074
WD Blue SN570 * Tlc, 112l Toshiba WD 20-82-10048-A1 PCIe 3 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600
900		 12/2021 0,058 0,065
XPG SX8200 Pro * Tlc, 64l/96l/128l Micron/Toshiba/
Samsung 64l /Spectek/
SK Hynix		 SM2262EN/G PCIe 3 x4 2GB DDR-1600 0,3 5 jaar 1280 10/2020 0,073 0,067

Als we dan kijken naar de specificaties van de drives, dan zijn vier van de geteste drives qlc-drives en zes van de drives hebben een PCIe Gen4-interface, in plaats van de tragere Gen3. Of die snelheid in alle gevallen daadwerkelijk benut kan worden, is vers twee, maar daar kijken we zo in de benchmarks naar. Met qlc-nand zijn we al niet zo blij, niet alleen wegens de snelheid, maar ook wegens de levensduur. Kijk in de tabel maar eens naar de TBW, of total bytes written. Dat is aanzienlijk lager dan bij ssd's met tlc-nand.

Nog minder blij worden we van drives waarvan de onderdelen kunnen variëren. Dan weet je van tevoren niet wat je koopt. Zo zouden de prestaties van jouw drive met qlc-nand anders zijn dan de testresultaten die toevallig met tlc-nand zijn behaald. En wie zegt dat een fabrikant in de toekomst niet nog een andere versie maakt? Crucial heeft verschillende onderdelen in dezelfde ssd's, net als Kingston met zijn NV1 en NV2-serie doet. XPG spant echter de kroon. Van de SX8200 Pro 2TB schijnen maar liefst elf (!) varianten in omloop te zijn, overigens wel allemaal met tlc-geheugen, maar dat lijkt ons in ieder geval een bizarre hoeveelheid modellen.

Zelfs Samsung, dat alle componenten zelf produceert, blijkt niet immuun te zijn voor varianten binnen hetzelfde model. De 970 EVO Plus kreeg namelijk een update van een Phoenix-controller met 92-laags-tlc naar een Elpis-controller met 112-laags-tlc. Onder bovenstaande tabel hebben we aangegeven welke varianten, indien van toepassing, wij getest hebben: die componenten zijn vet gedrukt.

Testmethode

Dit is de laatste round-up die we op ons 'oude' ssd-testplatform draaien. Met de komst van Gen5-ssd's - de eerste review daarvan lees je hier - hebben we ook ons testplatform vernieuwd. We zijn de komende tijd druk met het hertesten van alle ssd's in onze archieven.

Onze vier ssd-testsystemen zijn opgetrokken rond de AMD Ryzen 7 3700X-processor met acht kernen, een ASUS Prime X570-A Pro-moederbord en een Kingston HyperX Fury DDR4-kitje met twee 8GB-modules op DDR4-2666. Op de systemen staat Windows 10 Pro met versienummer 2004. Dat updaten we niet, om onze resultaten consistent te houden. Ook alle benchmarksoftware hebben we gefixeerd op de opgegeven versies.

Testconfiguratie

Moederbord ASUS Prime X570-A Pro
Processor AMD Ryzen 7 3700X
Geheugen Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4-2666
Systeemdrive Samsung 850 EVO 500GB
Videokaart Nvidia Quadro K2000
Koeler AMD Wraith Prism
Voeding Seasonic Prime Titanium 650W
Windows-versie 2004, build 19041.330
Gebruikte software AS SSD 2.0.7316.34247
ATTO 4.01.0f1
PCMark 10 2.1.2177 64
NasPT 1.7.1

Synthetische benchmarks

Grof gezegd draaien we twee soorten benchmarks: synthetische tests en zogenaamde traces. Voor de synthetische benchmarks gebruiken we allereerst AS SSD, een compleet ssd-testpakket dat je gratis kunt downloaden en eenvoudig op je eigen ssd kunt draaien om te vergelijken. Deze test maakt gebruik van niet-comprimeerbare data en bevat deeltests die de sequentiële lees- en schrijfsnelheden meten, maar ook de verwerkingssnelheid bij kleine bestanden en de toegangstijd. De 4kB-test draaien we met een lage (1) en een hoge (64) queue depth, wat zoveel betekent als het aantal opdrachten waaraan de ssd tegelijk kan werken. Per stuk duren de tests vrij kort, waardoor AS SSD niet geschikt is om de worstcaseprestaties van een ssd te testen. Daarnaast draaien we ATTO Disk Benchmark, een oorspronkelijk voor harde schijven ontwikkelde test die met comprimeerbare data werkt. Veel fabrikanten gebruiken juist deze test om de maximale doorvoersnelheden te specificeren.

Praktijktests: traces

Een trace is in feite de opgenomen schijfactiviteit tijdens het uitvoeren van een bepaalde real-world-taak, zoals het starten of gebruiken van een softwarepakket. Zelf hebben we drie van dergelijke traces gemaakt, die we afspelen met behulp van Intels Nas Performance Toolkit, kortweg NasPT.

De light desktop workload bestaat uit het starten van het Windows 10-systeem, waarna alledaagse programma's als de Chrome-browser en Office-applicaties worden gebruikt. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 100ms. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 22,9MB/s. In totaal worden er 1,96GB gelezen en 1,37GB geschreven. 6,8 procent van de transacties is sequentieel.

De 'Photoshop & Lightroom heavy workload' is gebaseerd op een trace van Photoshop en Lightroom in een multitaskingscenario. Hierbij wordt gewerkt met Photoshop-bestanden die zeer veel geheugen gebruiken en daarmee een grote aanslag plegen op de scratchfile die wordt gebruikt voor het bijhouden van de history states. Gelijktijdig met het gebruik van Photoshop wordt door een catalogus met 20-megapixelfoto's in Lightroom gebrowsed en worden foto's van een netwerkshare naar de lokale drive gekopieerd en vandaaruit in Lightroom geïmporteerd. De Photoshop & Lightroom heavy workload is een zware trace. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 100ms. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 162,9MB/s. In totaal worden er 19,1GB gelezen en 56,0GB geschreven. 4,0 procent van de transacties is sequentieel.

De gametrace met de games Grand Theft Auto V en Rise of the Tomb Raider is een relatief lichte workload met veel idle-tijd tussen de transacties. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 15 milliseconden. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 54MB/s. In totaal worden er 13,0GB gelezen en 1,3GB geschreven. 31,2 procent van de transacties is sequentieel. Deze test betreft de gemiddelde doorvoersnelheid over de totale duur van de transacties in de trace. Dat wil zeggen dat de tijd waarin de ssd of harde schijf idle is, niet wordt meegeteld.

Daarnaast meten we de ssd door met PCMark 10, dat eveneens gebruikmaakt van traces van een hele trits programma’s en zo tot een totale bandbreedtescore komt. Die scores splitsen we uit in
PCMark 10-deelresultaten: starten en gebruik software, Gaming en Bestandsmanipulatie.

Energiemetingen

Het stroomverbruik van NVMe-ssd's testen we op ons desktoptestsysteem, waarbij we het met behulp van een riserkaart kunnen meten. We doen dat met zowel een 4k-random write als een 1MB-sequential write-workload.

AS SSD en ATTO Disk Benchmark

Zoals gebruikelijk starten we onze benchmarks met synthetische tests: AS SSD en ATTO Disk Benchmark. We zetten eerst de totaalscore van AS SSD in een aparte grafiek, zodat we in beeld hebben welke controller in elke drive zit en welke interface ze hebben.

Drie drives, of stiekem twee, want de PM9A1 is eigenlijk gewoon een 980 Pro, steken boven de rest uit. Dat zijn die twee Samsung-drives en de Kingston KC3000. Die laatste is vooral bij schrijven en random 4k-operaties sneller dan de rest.

AS SSD - Totaalscore
Interne ssd SSD-controller Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB PS5018-E18
9.479
Samsung 980 Pro 2TB
8.296
Samsung PM9A1 2TB Elpis
8.228
WD Blue SN570 2TB WD 20-82-10048-A1
6.776
Crucial P3 2TB PS5021-E21T
6.717
WD Black SN770 2TB 20-82-10081-A1
6.586
Lexar NM710 2TB MAP1602(A)
6.454
Samsung 970 Evo Plus 2TB Phoenix/Elpis
5.800
Kingston NV2 2TB Variabel
5.244
WD Black SN750 2TB 20-82-007011
4.931
Lexar NM620 2TB MAP1202
4.817
Kingston NV1 2TB PS5013-E13T
4.536
XPG SX8200 Pro 2TB SM2262EN
4.276
  • Read - Sequential
  • Write - Sequential
  • Read - 4k-blokken
  • Write - 4k-blokken
  • Read - 4k-blokken - 64 Threads
  • Write - 4k-blokken - 64 Threads
AS SSD - Read - Sequential
Interne ssd SSD-interface Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB PCI-e 4.0 x4
6.160
Samsung PM9A1 2TB PCI-e 4.0 x4
5.615
Samsung 980 Pro 2TB PCI-e 4.0 x4
5.482
WD Black SN770 2TB PCI-e 4.0 x4
4.560
Lexar NM710 2TB PCI-e 4.0 x4
4.250
WD Blue SN570 2TB PCI-e 3.0 x4
3.316
Kingston NV2 2TB PCI-e 4.0 x4
3.152
Crucial P3 2TB PCI-e 3.0 x4
3.133
Lexar NM620 2TB PCI-e 3.0 x4
3.121
WD Black SN750 2TB PCI-e 3.0 x4
3.049
XPG SX8200 Pro 2TB PCI-e 3.0 x4
3.041
Samsung 970 Evo Plus 2TB PCI-e 3.0 x4
3.011
Kingston NV1 2TB PCI-e 3.0 x4
1.823
AS SSD - Write - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5.863
WD Black SN770 2TB
4.081
Samsung PM9A1 2TB
4.064
Samsung 980 Pro 2TB
4.061
Lexar NM710 2TB
4.032
WD Blue SN570 2TB
3.116
Crucial P3 2TB
2.898
Kingston NV2 2TB
2.767
Lexar NM620 2TB
2.558
XPG SX8200 Pro 2TB
2.549
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.152
WD Black SN750 2TB
1.810
Kingston NV1 2TB
1.622
AS SSD - Read - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
101,18
Samsung PM9A1 2TB
78,69
Samsung 980 Pro 2TB
78,24
Lexar NM620 2TB
72,50
Lexar NM710 2TB
71,37
Crucial P3 2TB
68,83
Kingston NV1 2TB
65,63
WD Black SN770 2TB
63,20
XPG SX8200 Pro 2TB
58,65
Samsung 970 Evo Plus 2TB
53,92
Kingston NV2 2TB
46,07
WD Blue SN570 2TB
46,05
WD Black SN750 2TB
37,67
AS SSD - Write - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
232,43
Lexar NM710 2TB
206,60
WD Black SN770 2TB
205,84
Kingston NV1 2TB
203,35
Crucial P3 2TB
201,32
Kingston NV2 2TB
198,94
XPG SX8200 Pro 2TB
196,82
WD Black SN750 2TB
196,54
WD Blue SN570 2TB
194,54
Samsung 970 Evo Plus 2TB
191,37
Samsung 980 Pro 2TB
189,05
Samsung PM9A1 2TB
187,11
Lexar NM620 2TB
182,13
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
3.005,75
Samsung PM9A1 2TB
2.507,08
Samsung 980 Pro 2TB
2.460,31
Crucial P3 2TB
2.097,41
Lexar NM710 2TB
1.987,02
WD Blue SN570 2TB
1.892,77
WD Black SN770 2TB
1.663,12
Samsung 970 Evo Plus 2TB
1.617,33
Kingston NV1 2TB
1.569,37
Kingston NV2 2TB
1.470,01
Lexar NM620 2TB
1.450,20
XPG SX8200 Pro 2TB
1.325,06
WD Black SN750 2TB
1.242,62
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 980 Pro 2TB
3.102,52
Kingston KC3000 2TB
3.040,37
Samsung PM9A1 2TB
2.951,99
WD Blue SN570 2TB
2.851,55
WD Black SN770 2TB
2.691,14
Crucial P3 2TB
2.483,90
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.451,21
WD Black SN750 2TB
2.218,78
Lexar NM710 2TB
2.094,47
Kingston NV2 2TB
2.017,85
Lexar NM620 2TB
1.619,10
Kingston NV1 2TB
1.421,93
XPG SX8200 Pro 2TB
1.287,46

ATTO

Diskbenchmark ATTO maakt gebruik van comprimeerbare data en dat levert in de regel wat hogere resultaten op voor sequentiële activiteiten. Opnieuw zijn het vooral de Kingston KC3000 en Samsung 980 Pro die de snellere drives zijn. Niet zo gek, aangezien dat eigenlijk topmodellen van de twee fabrikanten zijn, al zijn ze inmiddels wat ouder en mede daardoor in prijs gedaald.

  • Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
  • Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
  • Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid
  • Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
  • Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
  • Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston NV1 2TB
476
Samsung 970 Evo Plus 2TB
418
Samsung 980 Pro 2TB
412
Samsung PM9A1 2TB
410
XPG SX8200 Pro 2TB
408
WD Black SN750 2TB
403
Lexar NM710 2TB
402
Lexar NM620 2TB
399
Crucial P3 2TB
397
Kingston KC3000 2TB
380
WD Blue SN570 2TB
353
WD Black SN770 2TB
345
Kingston NV2 2TB
341
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5.640
WD Black SN770 2TB
4.410
Lexar NM710 2TB
4.330
Crucial P3 2TB
3.450
WD Blue SN570 2TB
3.440
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.980
Kingston NV2 2TB
2.890
XPG SX8200 Pro 2TB
2.880
Kingston NV1 2TB
2.830
Samsung PM9A1 2TB
2.750
Samsung 980 Pro 2TB
2.210
WD Black SN750 2TB
1.840
Lexar NM620 2TB
1.560
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
6.920
Samsung PM9A1 2TB
5.990
Samsung 980 Pro 2TB
5.960
WD Black SN770 2TB
4.880
Lexar NM710 2TB
4.500
WD Blue SN570 2TB
3.480
Crucial P3 2TB
3.460
Kingston NV2 2TB
3.300
WD Black SN750 2TB
3.260
Samsung 970 Evo Plus 2TB
3.230
Lexar NM620 2TB
3.190
XPG SX8200 Pro 2TB
3.170
Kingston NV1 2TB
2.920
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 970 Evo Plus 2TB
405
WD Black SN750 2TB
388
WD Blue SN570 2TB
388
Samsung 980 Pro 2TB
387
XPG SX8200 Pro 2TB
378
WD Black SN770 2TB
375
Kingston NV1 2TB
353
Samsung PM9A1 2TB
339
Kingston NV2 2TB
330
Lexar NM620 2TB
327
Kingston KC3000 2TB
309
Lexar NM710 2TB
302
Crucial P3 2TB
301
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 980 Pro 2TB
5.250
Kingston KC3000 2TB
5.030
Samsung PM9A1 2TB
4.890
WD Black SN770 2TB
4.450
Lexar NM710 2TB
4.120
WD Blue SN570 2TB
3.280
Crucial P3 2TB
3.140
Samsung 970 Evo Plus 2TB
3.130
Kingston NV1 2TB
2.880
WD Black SN750 2TB
2.800
Lexar NM620 2TB
2.770
Kingston NV2 2TB
2.760
XPG SX8200 Pro 2TB
2.480
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
6.440
Samsung PM9A1 2TB
4.680
Samsung 980 Pro 2TB
4.630
WD Black SN770 2TB
4.540
Lexar NM710 2TB
4.110
WD Blue SN570 2TB
3.280
Crucial P3 2TB
3.190
Samsung 970 Evo Plus 2TB
3.140
Kingston NV1 2TB
2.990
WD Black SN750 2TB
2.810
Lexar NM620 2TB
2.780
Kingston NV2 2TB
2.750
XPG SX8200 Pro 2TB
2.700

Traces en PCMark 10

De Lexar NM710 staat bovenaan in de lichte traces, maar Samsung wint het in de zware en gamingtraces. Ook de SX8200 Pro scoort goed in deze traces, terwijl de oude NV1-drive van Kingston erg traag blijkt. De opvolger daarvan, de NV2, is ondanks zijn lage prijs een prima middenmoter.

In PCMark prijkt de KC3000 weer bovenaan, met daaronder de SN770; die presteerde in de 1TB-round-up ook uitstekend. Op de derde plaats staat tot onze verrassing de NM710 van Lexar. Dat is gezien zijn enorm lage prijs een bijzonder aangename verrassing, De marginaal goedkopere NM620, die tegelijk de goedkoopste drive uit de test is, doet het ook uitstekend in PCMark en staat samen met de NM710 in veel deelscores bovenaan. Het zijn vooral de prestaties in de bestandsmanipulatietests, de kopieertests dus, waar de KC3000 zijn voorsprong pakt.

  • Lightdesktopworkload - Doorvoer ex opentijd
  • Gamingworkload - Doorvoer ex opentijd
  • Photoshop & Lightroom-heavy workload - Doorvoer ex opentijd
Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM710 2TB
1.172,07
Kingston KC3000 2TB
1.165,13
WD Black SN770 2TB
1.158,35
Lexar NM620 2TB
1.125,44
Samsung 980 Pro 2TB
1.094,32
Samsung PM9A1 2TB
1.094,32
WD Blue SN570 2TB
1.094,32
Samsung 970 Evo Plus 2TB
1.082,35
Kingston NV2 2TB
1.021,00
XPG SX8200 Pro 2TB
1.015,73
Crucial P3 2TB
943,21
WD Black SN750 2TB
929,87
Kingston NV1 2TB
707,36
Gaming workload - Doorvoer ex opentijd
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 980 Pro 2TB
1.967,82
Samsung PM9A1 2TB
1.890,84
Kingston NV2 2TB
1.580,09
XPG SX8200 Pro 2TB
1.479,09
Samsung 970 Evo Plus 2TB
1.477,25
Kingston KC3000 2TB
1.424,52
Lexar NM710 2TB
1.365,93
Lexar NM620 2TB
1.365,15
WD Blue SN570 2TB
1.287,70
WD Black SN750 2TB
1.272,69
WD Black SN770 2TB
1.261,87
Crucial P3 2TB
970,15
Kingston NV1 2TB
856,48
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung PM9A1 2TB
2.892,84
Samsung 980 Pro 2TB
2.783,42
XPG SX8200 Pro 2TB
2.752,76
WD Black SN750 2TB
2.731,91
WD Blue SN570 2TB
2.704,39
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.675,44
Kingston NV2 2TB
2.662,17
Lexar NM710 2TB
2.629,72
Lexar NM620 2TB
2.538,99
WD Black SN770 2TB
2.509,45
Crucial P3 2TB
2.396,30
Kingston NV1 2TB
1.780,00
Kingston KC3000 2TB
1.502,69
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
509
WD Black SN770 2TB
489
Lexar NM710 2TB
464
Samsung PM9A1 2TB
450
WD Blue SN570 2TB
446
Crucial P3 2TB
446
Lexar NM620 2TB
446
Samsung 980 Pro 2TB
441
Kingston NV2 2TB
398
XPG SX8200 Pro 2TB
309
Samsung 970 Evo Plus 2TB
277
WD Black SN750 2TB
214
Kingston NV1 2TB
190
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Interne ssd Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
3.145
WD Black SN770 2TB
3.081
Lexar NM710 2TB
2.949
Samsung PM9A1 2TB
2.852
Samsung 980 Pro 2TB
2.799
WD Blue SN570 2TB
2.791
Crucial P3 2TB
2.791
Lexar NM620 2TB
2.791
Kingston NV2 2TB
2.459
XPG SX8200 Pro 2TB
1.886
Samsung 970 Evo Plus 2TB
1.703
WD Black SN750 2TB
1.307
Kingston NV1 2TB
1.168
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Kingston KC3000 2TB
54
WD Black SN770 2TB
54
Lexar NM710 2TB
56
Samsung PM9A1 2TB
58
Samsung 980 Pro 2TB
59
WD Blue SN570 2TB
60
Crucial P3 2TB
60
Lexar NM620 2TB
60
Kingston NV2 2TB
69
XPG SX8200 Pro 2TB
91
Samsung 970 Evo Plus 2TB
100
WD Black SN750 2TB
131
Kingston NV1 2TB
146

PCMark 10 deelresultaten: starten en gebruik software

  • PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
  • Starten Adobe Photoshop
  • Starten Adobe Lightroom
  • Starten Adobe Premiere Pro
  • Starten Adobe Illustrator
  • Starten Adobe After Effects
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
295
Lexar NM710 2TB
267
Samsung 980 Pro 2TB
263
Samsung PM9A1 2TB
253
Lexar NM620 2TB
241
Kingston NV2 2TB
229
WD Black SN770 2TB
229
WD Blue SN570 2TB
219
Crucial P3 2TB
207
Samsung 970 Evo Plus 2TB
188
XPG SX8200 Pro 2TB
170
WD Black SN750 2TB
136
Kingston NV1 2TB
105
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM710 2TB
248
Lexar NM620 2TB
243
Kingston KC3000 2TB
241
Samsung 980 Pro 2TB
215
Samsung PM9A1 2TB
211
WD Black SN770 2TB
201
WD Blue SN570 2TB
196
Crucial P3 2TB
194
Kingston NV2 2TB
187
XPG SX8200 Pro 2TB
147
Samsung 970 Evo Plus 2TB
144
WD Black SN750 2TB
109
Kingston NV1 2TB
109
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
226
WD Black SN770 2TB
190
Lexar NM620 2TB
187
WD Blue SN570 2TB
182
Lexar NM710 2TB
177
Crucial P3 2TB
171
Samsung 980 Pro 2TB
153
Samsung PM9A1 2TB
149
Kingston NV2 2TB
141
XPG SX8200 Pro 2TB
121
Samsung 970 Evo Plus 2TB
91
Kingston NV1 2TB
88
WD Black SN750 2TB
73
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM620 2TB
311
Lexar NM710 2TB
304
Samsung 980 Pro 2TB
287
Samsung PM9A1 2TB
283
Kingston KC3000 2TB
280
WD Black SN770 2TB
244
WD Blue SN570 2TB
244
Kingston NV2 2TB
225
Crucial P3 2TB
221
XPG SX8200 Pro 2TB
164
Samsung 970 Evo Plus 2TB
159
Kingston NV1 2TB
140
WD Black SN750 2TB
121
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
243
WD Black SN770 2TB
219
WD Blue SN570 2TB
206
Lexar NM710 2TB
201
Crucial P3 2TB
195
Lexar NM620 2TB
192
Kingston NV2 2TB
176
Samsung 980 Pro 2TB
165
Samsung PM9A1 2TB
165
XPG SX8200 Pro 2TB
138
Samsung 970 Evo Plus 2TB
94
Kingston NV1 2TB
81
WD Black SN750 2TB
69
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM620 2TB
269
Lexar NM710 2TB
267
Kingston KC3000 2TB
251
Samsung 980 Pro 2TB
241
Samsung PM9A1 2TB
235
WD Black SN770 2TB
218
WD Blue SN570 2TB
215
Kingston NV2 2TB
213
Crucial P3 2TB
201
XPG SX8200 Pro 2TB
144
Samsung 970 Evo Plus 2TB
133
Kingston NV1 2TB
124
WD Black SN750 2TB
102
  • PCMark 10 - Starten Windows 10
  • Gebruiken PowerPoint
  • Gebruiken Excel
  • Gebruiken Photoshop Heavy
  • Gebruiken InDesign
  • Gebruiken Illustrator
  • Gebruiken After Effects
PCMark 10 - Starten Windows 10
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM710 2TB
444
Lexar NM620 2TB
421
WD Black SN770 2TB
403
Samsung 980 Pro 2TB
399
WD Blue SN570 2TB
393
Samsung PM9A1 2TB
390
Kingston NV2 2TB
325
Kingston KC3000 2TB
308
XPG SX8200 Pro 2TB
299
Crucial P3 2TB
233
Samsung 970 Evo Plus 2TB
181
Kingston NV1 2TB
167
WD Black SN750 2TB
160
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
244
WD Black SN770 2TB
194
Kingston NV2 2TB
184
Crucial P3 2TB
183
WD Blue SN570 2TB
177
Lexar NM710 2TB
160
XPG SX8200 Pro 2TB
158
Samsung 970 Evo Plus 2TB
155
Samsung PM9A1 2TB
140
Samsung 980 Pro 2TB
137
Lexar NM620 2TB
127
WD Black SN750 2TB
64
Kingston NV1 2TB
26
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
186
Lexar NM620 2TB
182
WD Blue SN570 2TB
181
Samsung 980 Pro 2TB
167
Samsung PM9A1 2TB
163
Lexar NM710 2TB
155
Kingston KC3000 2TB
151
Crucial P3 2TB
150
Kingston NV2 2TB
137
XPG SX8200 Pro 2TB
118
Kingston NV1 2TB
79
Samsung 970 Evo Plus 2TB
78
WD Black SN750 2TB
59
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
1.141
Lexar NM710 2TB
997
WD Black SN770 2TB
947
Samsung PM9A1 2TB
909
Lexar NM620 2TB
880
WD Blue SN570 2TB
851
Crucial P3 2TB
838
Samsung 980 Pro 2TB
809
Kingston NV2 2TB
802
Samsung 970 Evo Plus 2TB
692
XPG SX8200 Pro 2TB
665
WD Black SN750 2TB
539
Kingston NV1 2TB
400
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
227
Kingston NV2 2TB
222
Crucial P3 2TB
220
WD Black SN770 2TB
218
Lexar NM710 2TB
211
WD Blue SN570 2TB
206
Lexar NM620 2TB
205
Samsung PM9A1 2TB
204
Samsung 970 Evo Plus 2TB
197
XPG SX8200 Pro 2TB
195
Samsung 980 Pro 2TB
143
WD Black SN750 2TB
137
Kingston NV1 2TB
50
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
285
WD Blue SN570 2TB
270
Kingston KC3000 2TB
258
Lexar NM710 2TB
252
Crucial P3 2TB
243
Lexar NM620 2TB
241
Samsung 980 Pro 2TB
235
Samsung PM9A1 2TB
230
Kingston NV2 2TB
213
XPG SX8200 Pro 2TB
143
Samsung 970 Evo Plus 2TB
115
Kingston NV1 2TB
106
WD Black SN750 2TB
86
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM710 2TB
527
Lexar NM620 2TB
506
WD Black SN770 2TB
504
Samsung 980 Pro 2TB
485
Kingston KC3000 2TB
481
Samsung PM9A1 2TB
472
WD Blue SN570 2TB
469
Kingston NV2 2TB
405
Crucial P3 2TB
387
XPG SX8200 Pro 2TB
337
Kingston NV1 2TB
240
Samsung 970 Evo Plus 2TB
232
WD Black SN750 2TB
223

Gaming

  • PCMark 10 - Starten Overwatch
  • Starten Call of Duty: Black Ops 4
  • Starten Battlefield V
PCMark 10 - Starten Overwatch
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
412
Lexar NM710 2TB
409
Lexar NM620 2TB
382
WD Black SN770 2TB
369
Samsung PM9A1 2TB
365
Kingston NV2 2TB
353
WD Blue SN570 2TB
349
Samsung 980 Pro 2TB
348
Crucial P3 2TB
323
XPG SX8200 Pro 2TB
268
Samsung 970 Evo Plus 2TB
233
WD Black SN750 2TB
176
Kingston NV1 2TB
142
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung PM9A1 2TB
913
Kingston KC3000 2TB
895
Samsung 980 Pro 2TB
793
Lexar NM710 2TB
747
WD Black SN770 2TB
741
WD Blue SN570 2TB
704
Kingston NV2 2TB
696
Lexar NM620 2TB
643
XPG SX8200 Pro 2TB
635
Samsung 970 Evo Plus 2TB
578
Crucial P3 2TB
532
WD Black SN750 2TB
506
Kingston NV1 2TB
248
PCMark 10 - Starten Battlefield V
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM710 2TB
893
Samsung PM9A1 2TB
838
Kingston KC3000 2TB
775
Kingston NV2 2TB
757
Samsung 980 Pro 2TB
754
WD Black SN770 2TB
687
Lexar NM620 2TB
676
WD Blue SN570 2TB
674
Crucial P3 2TB
661
XPG SX8200 Pro 2TB
649
Samsung 970 Evo Plus 2TB
529
WD Black SN750 2TB
398
Kingston NV1 2TB
304

Bestandsmanipulatie

  • PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
  • 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
  • 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
  • 20GB_(4_ISOs)_leestest
  • 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
  • 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
774
WD Blue SN570 2TB
700
Crucial P3 2TB
622
Samsung 980 Pro 2TB
538
Samsung PM9A1 2TB
519
Lexar NM710 2TB
498
Kingston KC3000 2TB
490
Lexar NM620 2TB
453
Kingston NV2 2TB
442
XPG SX8200 Pro 2TB
399
Samsung 970 Evo Plus 2TB
257
Kingston NV1 2TB
235
WD Black SN750 2TB
190
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
1.123
WD Blue SN570 2TB
989
Kingston KC3000 2TB
949
Crucial P3 2TB
892
Samsung 980 Pro 2TB
777
Samsung PM9A1 2TB
745
Kingston NV2 2TB
724
Lexar NM710 2TB
648
XPG SX8200 Pro 2TB
557
Lexar NM620 2TB
512
Samsung 970 Evo Plus 2TB
403
Kingston NV1 2TB
350
WD Black SN750 2TB
306
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
716
Kingston KC3000 2TB
653
WD Blue SN570 2TB
628
Crucial P3 2TB
596
Samsung 980 Pro 2TB
528
Samsung PM9A1 2TB
517
Kingston NV2 2TB
464
Lexar NM710 2TB
416
XPG SX8200 Pro 2TB
324
Lexar NM620 2TB
321
Samsung 970 Evo Plus 2TB
248
Kingston NV1 2TB
233
WD Black SN750 2TB
180
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
4.146
Samsung PM9A1 2TB
4.048
Samsung 980 Pro 2TB
3.975
WD Black SN770 2TB
3.525
Lexar NM710 2TB
3.187
WD Blue SN570 2TB
2.736
Kingston NV2 2TB
2.606
Crucial P3 2TB
2.547
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.116
Lexar NM620 2TB
2.027
WD Black SN750 2TB
1.866
XPG SX8200 Pro 2TB
1.821
Kingston NV1 2TB
1.386
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
3.858
WD Black SN770 2TB
3.384
Samsung PM9A1 2TB
3.379
Samsung 980 Pro 2TB
3.349
Lexar NM710 2TB
2.804
WD Blue SN570 2TB
2.549
Crucial P3 2TB
2.456
Kingston NV2 2TB
2.213
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.096
WD Black SN750 2TB
2.062
Lexar NM620 2TB
1.943
Kingston NV1 2TB
1.252
XPG SX8200 Pro 2TB
1.051
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 2TB
4.023
Kingston KC3000 2TB
3.949
Lexar NM710 2TB
3.324
Samsung 980 Pro 2TB
3.155
Samsung PM9A1 2TB
3.080
WD Blue SN570 2TB
2.554
Crucial P3 2TB
2.513
Samsung 970 Evo Plus 2TB
2.348
Kingston NV2 2TB
2.306
WD Black SN750 2TB
2.209
Lexar NM620 2TB
2.086
Kingston NV1 2TB
1.880
XPG SX8200 Pro 2TB
1.672

Opgenomen vermogen en index

Prestatie-index

We kijken primair naar de index voor licht gebruik, aangezien deze ssd's niet direct bedoeld zijn om in een high-end systeem ingezet te worden. In de index voor zwaar gebruik zit bijvoorbeeld de extreem zware Consistency-test, een benchmark waarin vooral qlc-drives het lastig hebben. In die index zijn het de duurdere drives als de Samsung 980 Pro en KC3000 van Kingston die zich laten inzetten voor zwaar gebruik.

Als we naar het lichte gebruik kijken, zijn het uiteraard die drie weer die bovenaan staan, gevolgd door de rappe SN770 van WD. Daarna volgt de veel goedkopere NM710 van Lexar. Ook de NV2 van Kingston is volgens deze cijfers prima inzetbaar, maar bedenk dat ons exemplaar tlc-nand van Toshiba aan boord heeft in combinatie met een SMI-controller. Hoe de drive presteert met qlc-nand van Intel of met hetzelfde nand, maar dan de Phison-controller, is gokken.

  • Prestatie-index licht gebruik
  • Prestatie-index zwaar gebruik
Prestatie-index licht gebruik (2024)
Interne ssd Prijs per GB Gemiddelde   in punten (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB € 0,16
704
Samsung PM9A1 2TB
580
Samsung 980 Pro 2TB € 0,24
578
WD Black SN770 2TB € 0,22
556
Lexar NM710 2TB € 0,12
523
WD Blue SN570 2TB € 0,40
468
Crucial P3 2TB
460
Lexar NM620 2TB € 0,11
406
Kingston NV2 2TB
405
Samsung 970 Evo Plus 2TB € 0,20
402
XPG SX8200 Pro 2TB
388
WD Black SN750 2TB € 0,15
357
Kingston NV1 2TB € 0,22
348
Prestatie-index zwaar gebruik (2023)
Interne ssd Prijs per GB Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB € 0,16
264.891,2
Samsung PM9A1 2TB
241.436,4
Samsung 980 Pro 2TB € 0,24
235.741,1
WD Black SN770 2TB € 0,22
196.065,0
Lexar NM710 2TB € 0,12
182.759,9
WD Blue SN570 2TB € 0,40
142.600,9
Kingston NV2 2TB
135.556,2
Crucial P3 2TB
134.718,1
Lexar NM620 2TB € 0,11
134.188,4
WD Black SN750 2TB € 0,15
131.092,0
XPG SX8200 Pro 2TB
130.779,8
Samsung 970 Evo Plus 2TB € 0,20
129.475,6
Kingston NV1 2TB € 0,22
78.393,7

Opgenomen vermogen

We zagen in de round-up van 1TB-drives al dat we de NV2 van Kingston niet idle konden krijgen, of in ieder geval zijn verbruik niet onder de 1W konden krijgen. Dat is bij de 2TB-uitvoering niet anders; samen met de NV1 en WD 750 is de NV2 met afstand de minst zuinige drive in idle. Onder load is dat heel anders, want met zijn beperkte snelheid vraagt de drive niet zo heel veel energie. De SX8200 is bij sequentieel schrijven erg hongerig, maar met random writes is het een middenmoter. Wil je een zuinige ssd, dan is de Samsung 980 Pro een goede keus en het is ook nog eens een snelle drive.

  • Opgenomen vermogen, idle
  • Opgenomen vermogen, seq. schrijven
  • Opgenomen vermogen, random schrijven
Opgenomen vermogen, idle
Interne ssd Gemiddelde opgenomen vermogen in mW (lager is beter)
Samsung PM9A1 2TB
5
Samsung 970 Evo Plus 2TB
24
Samsung 980 Pro 2TB
29
XPG SX8200 Pro 2TB
30
WD Black SN770 2TB
30
WD Blue SN570 2TB
30
Kingston KC3000 2TB
53
Crucial P3 2TB
102
Lexar NM710 2TB
127
Kingston NV1 2TB
522
WD Black SN750 2TB
774
Lexar NM620 2TB
781
Kingston NV2 2TB
1.598
Opgenomen vermogen, seq. schrijven
Interne ssd Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter)
Crucial P3 2TB
3,259
Kingston NV2 2TB
3,568
Kingston NV1 2TB
4,189
WD Blue SN570 2TB
4,201
Samsung 980 Pro 2TB
4,295
Samsung PM9A1 2TB
4,387
Lexar NM620 2TB
4,453
WD Black SN750 2TB
4,898
Kingston KC3000 2TB
5,261
WD Black SN770 2TB
5,630
Lexar NM710 2TB
5,941
Samsung 970 Evo Plus 2TB
6,555
XPG SX8200 Pro 2TB
7,916
Opgenomen vermogen, random schrijven
Interne ssd Gemiddelde opgenomen vermogen in watt (lager is beter)
Kingston NV1 2TB
1,170
Crucial P3 2TB
1,725
WD Black SN750 2TB
2,164
Lexar NM620 2TB
2,184
Samsung PM9A1 2TB
2,245
Lexar NM710 2TB
2,306
Samsung 980 Pro 2TB
2,373
WD Blue SN570 2TB
2,631
XPG SX8200 Pro 2TB
2,668
WD Black SN770 2TB
2,910
Kingston KC3000 2TB
3,211
Kingston NV2 2TB
3,242
Samsung 970 Evo Plus 2TB
3,420

Conclusie

In de vorige round-up van budget-ssd's keken we naar 1TB-modellen, maar dit keer zijn de 2TB-varianten aan de beurt. Daarin zit deels overlap wat geteste modellen betreft, maar we hebben ook enkele 2TB-drives ertussen waarvan we geen 1TB-uitvoeringen hebben getest. In onderstaande tabel zetten we de geteste drives uit de 1TB- en 2TB-round-ups naast elkaar en kijken we welke capaciteit de laagste prijs per gigabyte heeft. De tabel is gerangschikt op laagste prijs per gigabyte voor de 2TB-modellen.

Actuele prijzen 9 maart Per GB 1TB Per GB 2TB Prijs 1TB Prijs 2TB
Lexar NM620 0,045 euro 0,049 euro € 138,- € 218,-
Kingston NV2 0,052 euro 0,052 euro Onbekend Onbekend
Intel 660p 0,057 euro 0,054 euro € 180,90 Onbekend
Lexar NM710 0,060 euro 0,059 euro € 159,54 € 249,90
Crucial P3 0,059 euro 0,062 euro € 243,02 Onbekend
Samsung 970 EVO Plus 0,069 euro 0,065 euro € 303,29 € 395,-
WD Blue SN570 0,058 euro 0,065 euro € 179,99 € 803,60
XPG SX8200 Pro 0,073 euro 0,067 euro Onbekend Onbekend
Crucial P2 0,067 euro 0,070 euro Onbekend Onbekend
Kioxia Exceria G2 0,058 euro 0,072 euro Onbekend € 241,49
WD Black SN770 0,079 euro 0,074 euro € 199,75 € 447,36
Kingston KC3000 0,084 euro 0,080 euro € 189,- € 316,13
Kingston NV1 0,084 euro 0,085 euro Onbekend € 434,39
WD Black SN750 0,147 euro 0,086 euro Onbekend € 299,90
Samsung 980 Pro 0,097 euro 0,089 euro € 325,93 € 470,46
Samsung PM9A1 0,084 euro 0,091 euro € 578,56 Onbekend
Kioxia Exceria M.2 0,058 euro Nvt Onbekend Nvt

Op het peilpunt, 9 maart, zijn vijf van de zestien drives in de 2TB-capaciteit duurder en de 1TB-uitvoeringen zijn in zes gevallen goedkoper. De NV2 is de enige waarbij geen prijsverschil tussen beide capaciteiten zit, maar ook bij de LM710 en NV1 is het verschil maar één cent.

Dan kijken we weer naar onze aanraders. Voor budgetdrives vinden we alles boven de tien cent per gigabyte te veel, dus die zijn al afgevallen. We hadden de grens voor de prijs van een 2TB-drive op 175 euro gezet, waarmee de 980 Pro eigenlijk ook afvalt. Die was onlangs een stuk goedkoper dan nu, dus we houden hem er toch in. Die ssd, en zijn broertje de PM9A1, zijn prima keuzes als je eigenlijk geen budget-ssd, maar een redelijke high-end ssd wilt. Ook de KC3000 valt in die categorie, al zit die al ruim onder de grens van 175 euro.

Van de echte budgetdrives heeft de Lexar NM710 prima prestaties, vergelijkbaar met de SN770 van WD. Die laatste kost ongeveer 150 euro en presteert goed, maar de Lexar kost minder dan 120 euro en presteert vergelijkbaar. Daarom krijgen de SN770 en de NM710 beide een Excellent-award, waarbij de NM710 eigenlijk ook een Great Value-award zou verdienen. De WD Blue SN570 en Samsung 970 EVO Plus blijven ook uitstekende keuzes, maar worden een beetje weggedrukt door de NM710, die minstens zo goed presteert, maar wel goedkoper is. Voor dat tientje extra koop je wel een ssd van WD of Samsung die uitstekend verkrijgbaar is en bekendere hardware aan boord heeft.

Vergelijkingstabel Award? Prijs Prestaties Componenten Levensduur Actuele prijs
Crucial P3 2TB + + - - Onbekend
Kingston KC3000 2TB - +++ ++ ++ € 316,13
Kingston NV1 2TB -- -- -- - € 434,39
Kingston NV2 2TB +++ + -- + Onbekend
Lexar NM620 2TB +++ + + + € 218,-
Lexar NM710 2TB ++ ++ + ++ € 249,90
Samsung 970 Evo Plus 2TB ++ + + ++ € 395,-
Samsung 980 Pro 2TB - ++ ++ ++ € 470,46
Samsung PM9A1 2TB - ++ ++ ++ Onbekend
WD Black SN750 2TB -- - - ++ € 299,90
WD Black SN770 2TB + ++ + ++ € 447,36
WD Blue SN570 2TB ++ ++ + + € 803,60
XPG SX8200 Pro 2TB ++ - -- + Onbekend
Multipage-opmaak

Lees meer

Kingston KC3000

vanaf € 130,47

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Kingston NV2

vanaf € 116,66

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Een snelle ssd voor een lage prijs

1 okt 2024

Een snelle ssd voor een lage prijs

SK hynix Platinum P41 Review

93
Budgetdrive laat voorganger achter zich

15 sep 2024

Budgetdrive laat voorganger achter zich

Kingston NV3-ssd Review

52
Kingston NV2, retail, 2TB Review Productreview door keuringsdienst 9
+2 5 van 5 sterren
Samsung 970 Evo Plus 500GB Review Productreview door Remag22 11
+2 4 van 5 sterren
Samsung 980 Pro

vanaf € 310,50

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Lexar NM620

vanaf € 62,53

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

WD Black SN770

vanaf € 90,57

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung 970 Evo Plus

vanaf € 303,29

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Lexar NM710

vanaf € 159,54

4 van 5 sterren

Alles over dit product

WD Blue SN570

vanaf € 179,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Solidigm P41 Plus

vanaf € 622,34

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Crucial P3

vanaf € 243,02

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Kingston NV1

vanaf € 434,39

3 van 5 sterren

Alles over dit product

XPG SX8200

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Hoe snel is de nieuwe generatie qlc?

1 aug 2024

Hoe snel is de nieuwe generatie qlc?

WD SN5000 4TB-ssd Review

41
Budget behuizingen van 50 euro Round-up

13 nov 2023

Budget behuizingen van 50 euro Round-up

Elf kasten met rgb voor een zacht prijsje

97
Ssd Best Buy Guide

26 apr 2023

Ssd Best Buy Guide

April 2023

95
Snellere versie van de Lexar NM620-ssd

25 apr 2023

Snellere versie van de Lexar NM620-ssd

De oude en nieuwe varianten vergeleken

55
Goedkope 1TB-ssd's Round-up

28 jan 2023 | met video

Goedkope 1TB-ssd's Round-up

Al vanaf 50 euro een ssd van 1TB

189
Crucial introduceert externe ssd X10 Pro met leessnelheden tot 2100MB/s
Crucial introduceert externe ssd X10 Pro met leessnelheden tot 2100MB/s Nieuws van 25 juli 2023
Kingston brengt 4TB-variant van NV2-ssd uit voor 229 euro
Kingston brengt 4TB-variant van NV2-ssd uit voor 229 euro Nieuws van 6 april 2023
Meer producten en artikelen
Interne ssd's Crucial Kingston Lexar Samsung Solidigm WD XPG 970 Blue Black

Reacties (198)

-Moderatie-faq
198
197
83
10
0
91
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
BeosBeing 13 maart 2023 10:01
Wat ik tegenwoordig steeds mis, en wat er in de eerste tests steevast bij was, is of de SSD is uitgerust met capacitors tegen plotselinge stroomuitval. Plotselinge stroomuitval is funest voor een SSD en destijds waren alleen enkele modellen - niet eens de duurste (die waren nl alleen wel de snelste) ermee uitgerust. Die merken zijn daarna ook goedkopere modellen gaan maken zonder deze capacitors (terwijl die in principe relatief gezien niet veel kosten) en de toenmalige exemplaren met capacitors worden inmiddels natuurlijk niet meer gemaakt.
Alxndr @BeosBeing13 maart 2023 11:55
Funest? Hoe kom je daar bij?

Ik heb alleen maar SSD's in m'n PC (2x M.2 en 3x SATA) en de afgelopen 2 jaar is waarschijnlijk meer dan 100x de stroom uitgevallen/stop doorgeslagen, zowel tijdens gebruik (werk, downloaden, gamen) standby als in de slaapstand en ik heb echt 0 problemen.

Klinkt mij een beetje als de angst voor statische electriciteit, ik haal al bijna 40 jaar computers open en ook daarmee heb ik nog nooit problemen gehad.

Het is in mijn ervaring een theoretisch probleem, net zoals je USB stick zonder "uit te werpen" uit je PC of TV trekken.
kaas-schaaf @Alxndr13 maart 2023 12:56
ik haal al bijna 40 jaar computers open en ook daarmee heb ik nog nooit problemen gehad.
Dat verschilt noral per persoon en hoe je met electronica om gaat. Ik heb er zelf ook geen last van maar ken enkele mensen die allemaal meerdere geheugenmodules gesloopt hebben op die manier.
Skiddie @kaas-schaaf14 maart 2023 00:05
Ik vond het LTT filmpje waar ze expliciet geprobeerd hebben het te slopen echt wel intressant. :D
Calamor @Alxndr13 maart 2023 16:03
Het gaat wel offtopic,
USB sticks kan je nu veilig er uit trekken als die klaar is met schrijven. Vroeger kon het wel een probleem zijn. In Windows staat het standaard ingesteld dat het zo kan doen, dacht iets van fast remove. Is al lang geleden dat het het gezien had hoe je dat uit kan zetten en dat ik usb sticks gebruik voor data verplaatsen. Maar het is vaak wel handig om de usb uit te werpen via het menu, dan weet je zeker dat de usb stick klaar is.
Over statische electriciteit, de kans ik klein. In de winter groter, maar er is nog een kans dat het kapot kan gaan. Laatst nog 2 ram geheugen defect doordat een collega ze er zo inzetten.
Alxndr @Calamor13 maart 2023 18:26
Hoe bedoel je 'nu', dat kan al zo lang als ze bestaan?

Een van de reden dat ik het (bijna) nooit doe is dat de optie zo compleet idioot in het menu staat, wie heeft er ooit bedacht dat 'verwijderen' en 'formateren' recht onder elkaar moeten staan! Het risico dat ik misklik is mij te groot.
mcbeef @Alxndr3 april 2023 21:58
"Klik op start om af te sluiten"

Wat jij beschrijft heb ik ook altijd erg raar en link gevonden.
wouzke @Alxndr15 maart 2023 13:10
Als de voorbije 2jaar 100x de stroom uitvalt of de stop doorslaat zou ik niet durven beweren dat je 0 problemen hebt ;D
kdekker @BeosBeing13 maart 2023 19:28
Crucial had ze (maar niet groot genoeg voor een full write). Er was ooit een onderzoek dat - zonder de merken te noemen - het had over 'bricked ssds'. Op werk wordt de pc pats boem via een 230V schakelaar uitgezet en daar overleeft de ssd het al jaren (denk Samsung).

Hoe dan ook, consumenten SSD's hebben grosso modo geen (volledige) bescherming tegen stroomuitval, maar het gaat vaak goed.

Ps op de reset knop van je pc drukken kan ook als stroomuitval tellen.
Q @BeosBeing14 maart 2023 19:57
Waarschuwing

Ik zet enorme vraagtekens bij de benchmark resultaten omdat de performance niet over de gehele SSD is gemeten, met name bij de schrijf performance.

Veel SSDs in dit goedkope prijssegment storten qua schrijf performance totaal in na een paar minuten sustained data schrijven. Soms tot enkele tientallen MB/s per seconde, waardoor een ouderwetse reguliere harde schijf soms nog beter presteert met sequentieel schrijven!

Weet waar je aan begint als je dit soort ultra-goedkope SSDs koopt.
BeosBeing @Q15 maart 2023 14:41
Ik zet enorme vraagtekens bij de benchmark resultaten omdat de performance niet over de gehele SSD is gemeten, met name bij de schrijf performance.

Veel SSDs in dit goedkope prijssegment storten qua schrijf performance totaal in na een paar minuten sustained data schrijven. Soms tot enkele tientallen MB/s per seconde, waardoor een ouderwetse reguliere harde schijf soms nog beter presteert met sequentieel schrijven!
Ook dat, het valt me al een tijdje op dat de focus dus echt alleen maar is op de lees- en schrijfsnelheden, niet op de betrouwbaarheid en de levensduur van de SSD (al is die laatste inmiddels wel beter dan een HDD) en als men dan inderdaad niet de hele SSD test (kan dat überhaupt wel zonder hem tot 100% vol te schrijven) dan krijg je onbetrouwbare resultaten, en die zijn daneen stuk minder voorspelbaarder dan bij een HDD.
Q @BeosBeing15 maart 2023 15:59
Vroeger deden we performance tests over de gehele harde schijf omdat de buitenkant sneller is dan de binnenkant. Met SSDs moeten we dit ook gewoon meten om andere redenen
Zie ook:
forumtopic: 2 TB SSD Test - schrijf performance toont niet hele plaatje
cyble @Q16 maart 2023 08:50
idd capaciteit van de buffer ophogen zodat de rest goedkoper kan zijn. Deden die samsung EVO's dat ook niet ?
Q @cyble16 maart 2023 09:14
Dat weet ik niet. Maar ik heb wat goedkope SSDs gekocht en de schrijfprestaties zijn vaak nog slechter dan een HDD
latka @BeosBeing13 maart 2023 14:15
Ik heb dit op oudere SSDs zonder caps wel gezien (crucial msata drive op een laptop). Die moest je dan 30 minuten in de bios laten zodat'ie een repair kon doen. Moderne SSDs lijken hier minder issues mee te hebben: het lijkt ook niet de elektronica te zijn die hier een probleem mee heeft maar de boekhouding van de SSD staat tijdens gebruik in RAM van het device en wordt bij (netjes) afsluiten weggeschreven. Met de komst van ramless SSDs lijkt dit issue ook getackled te zijn in mijn ervaring.
Admiral Freebee @latka13 maart 2023 22:21
Je zou dat denken maar moderne SSD's zonder dram gebruiken een stukje systeemgeheugen voor de interne boekhouding. HBM of host based memory heet dit en het werkt enkel als ie besturingssysteem het ondersteunt.
Videopac @BeosBeing14 maart 2023 14:47
Wat zijn capacitors? :?
BeosBeing @Videopac14 maart 2023 15:15
Engelse benaming voor wat in het Nederlands condensatoren wordt genoemd. Deze slaan elektrische lading op en kunnen bij gelijkstroom ook werken om spanningsschommelingen af te vlakken.
In wekkers worden condensatoren gebruikt als backup bij stroomuitval, en dus vroeger ook bij SSD's. In wekkers werd daar vroeger een 9V-batterij voor gebruikt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
BlaDeKke @BeosBeing13 maart 2023 13:16
Dit heb ik ook opgemerkt. Ik vermoedde dat dat probleem zo klein is dat het de kosten niet waard is. De enige ssd die ik hier kapot heb weten gaan was eentje met zo’n capacitors :/

Door alle wildgroei aan ssds grijp ik gewoon zonder benchmarks te bekijken naar de populairste om problemen te voorkomen of achteraf gemakkelijker op te lossen. En dat is imo Samsung SSDs.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:28]

youridv1 @BeosBeing13 maart 2023 16:56
Ik weet niet of je wel eens een m.2 SSD en een condensator met genoeg capaciteit om een SSD netjes af te laten sluiten naast elkaar gehouden hebt, maar ik denk dat dat redelijk snel je vraag beantwoordt.

Het zal inderdaad niet te duur zijn, maar gezien de SSD's geen behuizing hebben, maar gewoon een kale printplaat zijn met soms een heatsink, wordt dat een beetje lastig. Je kunt ze niet echt ergens kwijt. Je wil eigenlijk aan de achterkant niets plaatsen omdat de SSD daar millimeters van het moederbord kan zitten, dus er is niet echt plek voor meer dan een nand chip. Aan de andere kant van de SSD wil de gebruiker er als het even kan een heatsink overheen kunnen plakken. Dat wordt lastig met condensatoren erbij.

Het kan zijn dat ik het formaat van de condensatoren heel erg verkeerd heb ingeschat natuurlijk.

In principe zijn die condensatoren ook niet echt ergens voor nodig. Die zouden dan je DRAM cache in leven moeten houden. Je kunt er natuurlijk ook voor zorgen dat de data die in je DRAM cache staat, ten alle tijden ook op de non-volatile nand staat. Dan ben je zo goed als van het probleem af. Je hebt dan hooguit een corrupte file als je SSD bezig was met schrijven tijdens de shutdown.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

rikster 13 maart 2023 06:56
Ik moet bekennen dat ik de conclusie(s) niet altijd helemaal kan volgen. Nou heb ik zelf de Kingston KC3000 2TB in mijn game- en Video-bewerk PC (wat dan wel een vrij zware load is, wat deze drive voor mij aantrekkelijk maakt) zitten, dus ik zal wel bevooroordeeld zijn ( :) ) maar de snelste drive volgens jullie metingen, die je kunt kopen voor een redelijke prijs en waar geen rommel qua componenten in zit krijgt geen award, waar de mindere Samsungs dat (nog?) wel krijgen. Ik vind dat een beetje inconsistent en dus ook inconsequent. Jullie hebben immers zelf de grens qua prijs vastgesteld, maar dan lijkt in de conclusie die ineens toch zwaarder te wegen.
Ik heb de indruk dat resultaten uit het verleden zo m.o.m. onuitwisbaar worden en dat zet sommigen misschien toch een beetje op het verkeerde been. Menigeen kijkt nu eenmaal niet verder dan 'die heeft een Award gekregen, dus..."

Maar goed: met de huidige markt valt iig. goed te leven en er is keuze, ook in het echt goedkope segment. Dat is al heel wat. Tegelijk denk ik dat je als koper dus wel na moet denken over hoe jouw werkbelasting er uitziet en niet klakkeloos de conclusie moet volgen.
Jeroen73 @rikster13 maart 2023 08:57
Inderdaad, heel sec op het resultatenoverzicht heeft de Kingston KC3000 2TB een plusje meer op prestaties dan de Samsung 980 Pro 2TB én is goedkoper, toch krijgt de laatste een Excellent award, puur op resultaten uit het verleden?
Dennism @Jeroen7313 maart 2023 10:10
Is dat wel zo, kijk ik naar de trace testen op deze pagina: review: Goedkope 2TB-ssd's - Meer opslag voor minder , wat voor zover ik weet juist de indicatoren zijn voor real world performance en geen synthetische test, valt daar juist de KC3000 een beetje door de mand.

Light Desktop is nog redelijk en iets beter dan de Samsung 980 Pro (6,5%), echter in gaming is de KC3000 al heel gemiddeld, terwijl de Samsung 980 Pro ruim wint met alleen wat concurrentie van een andere Samsung drive en daarbij 38% sneller is dan de KC3000, terwijl in de heavy load test de KC3000 laatste is, de Samsung drives nog altijd in de top mee doen, al zit de concurrentie flink dichter, maar de KC3000 wordt met 85% verschil verslagen door de 980 Pro.

Dat is volgens mij juist hetgeen je ook in andere reviews ziet, in Synthetische tests doen de Samsungs het lang niet altijd super, maar juist bij gebruik in de praktijk komen ze vrijwel altijd bovendrijven als toch vaak overall de beste SSD's.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 14:28]

pepsiblik @Dennism13 maart 2023 11:39
Maar dan kloppen de plusjes in de tabel dus niet?
Dennism @pepsiblik13 maart 2023 11:47
Dat ligt er dan natuurlijk aan waar die plusjes op gebaseerd zijn, is dat grotendeels gebaseerd op synthetische benchmarks dan kloppen de plusjes technisch gezien waarschijnlijk wel, maar komen ze mogelijk niet overeen met 'real life' prestaties.
pepsiblik @Dennism13 maart 2023 12:35
Die plusjes zijn gebaseerd op de tests in het artikel en daar hoort die realistische test bij.
Dennism @pepsiblik13 maart 2023 12:40
Dan zul je daar als aspirant koper dus goed op moeten filteren en kijken welke SSD het best presteert in jouw praktijk situatie.
pepsiblik @Dennism13 maart 2023 12:57
Zie de reactie van @Jeroen73 . Ofwel de toekenning van de awards klopt niet, ofwel de tabel klopt niet. Het kan niet alletwee kloppen.
Jeroen73 @Dennism13 maart 2023 11:59
Maar dat is dus precies wat ik bedoel, als de KC3000 als enige drie plusjes krijgt voor prestaties terwijl de rest er twee of minder krijgt moet dat dus wel de "schijf" met de beste prestaties zijn. Als dat niet zo is, dan heb je geen ene raid aan die hele tabel.
mjtdevries @Dennism13 maart 2023 13:35
Dat is een discussie die wel wat meer gevoerd mag worden. In hoeverre heb je iets aan deze tests?
De traces zouden het beste beeld moeten geven, maar de review staat vol met synthetische tests ipv traces.

En de delen van PCMark die er een beetje als een trace uit zien laten ook resultaten zien die bij synthetische tests horen.

Wat heb je aan zoveel tests die zoveel tegenstrijdige informatie geven?
Gaat Tweakers vooral af op die drie traces voor de prestaties? Wat is dan nog het nut om al die andere synthetische tests te doen als die informatie eigenlijk niets nuttigs oplevert?

We zitten toch niet te testen om te testen? Je wilt bepaalde informatie uit een test halen.
Maar dat mis ik hier nogal.
TheekAzzaBreek @Dennism14 maart 2023 15:56
Ik denk niet dat je nog op die traces moet afgaan.

Uit de vorige SSD test:
We hebben onze eigen traces, opgenomen en afgespeeld met NasPT, geschrapt. Die kregen een baard en de software wordt al te lang niet bijgewerkt om relevante resultaten te kunnen geven.
Xfade @Jeroen7313 maart 2023 14:43
Het is wel een beetje irritant idd dat deze Excellent Award er bij staat. Deze heeft hij in 2020(!) gekregen
BenVenNL @rikster13 maart 2023 09:38
Ach, kan me nog zo'n voorbeeld herinneren.

We hebben ooit ook eens een 'De beste Samsung tablet' roundup gehad. Daar kreeg een tablet ook de 'excelent award' omdat deze het beste was uit de serie. En die award blijft dus voor altijd staan, terwijl de opzet al zo was gedaan dat Samsung sowieso 1 tablet als winnaar zou krijgen, het waren namelijk alleen Samsungs. Daarbij ook niet gekeken naar hoe de rest van de markt er op dat moment uit zag.

Maar ja, als je dan op zoek bent, komt automatisch die award er altijd bij te staan.
Verwijderd @rikster13 maart 2023 07:17
In de test ontbreekt de xpg gammix s70 blade deze staat in andere reviews hoog aangeschreven en ook zeer geschikt voor een ps5, ik heb de 1tb in me nieuwe systeem gezet als OS en doet 6800/6200 voor 90 euro.
CH4OS @Verwijderd13 maart 2023 08:22
Deze test gaat over 2TB SSD's, die van Januari gaat over 1TB, wellicht zit de drive daar in.
Mr. Rawnar @CH4OS13 maart 2023 17:33
De XPG GAmmix S70 blade is ook te verkrijgen in een 2TB variant onder de 200 euro.
CH4OS @Mr. Rawnar13 maart 2023 17:50
Dan was hij waarschijnlijk ten tijde van het selecteren van de producten boven de 190 euro.
SG @rikster13 maart 2023 07:19
Deze goedkopere nvme ssd zijn uiteraard niet de snelste, iig sneller dan Sata600 Mijn Zen1 is nog pci gen3 dus 4TB cheapest naast dat graag een cache ssd liever had gehad in SLC mode voor de swap en temp files . Mijn prijs punt ligt dus ook hoger dus ik kijk naar 4tb wat daar binnen de 250e valt.
LurkZ @SG13 maart 2023 07:48
Het is heel erg afhankelijk waar je de SSD voor gebruikt. In veel gevallen merk je het verschil tussen budget en high-end niet tijdens dagelijks gebruik.
Waarmee ik niet zeg dat een high-end SSD nooit enig merkbaar nut heeft.
De laatste SSD die ik gekocht heb is voor mijn i5 NUC waarop Kodi draait. Wordt zelden gereboot, en filmpje kijken stelt weinig eisen aan een SSD. Zelf een externe USB schijf voldoet nog.


Met je 4TB opmerking ben ik het helemaal eens.
oks @rikster13 maart 2023 14:29
Het enige verschil dat ik duidelijk kan waarnemen is dat de kingston een relatief gezien hoog energieverbruik heeft?

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:28]

phvdijk @rikster13 maart 2023 20:19
.

[Reactie gewijzigd door phvdijk op 22 juli 2024 14:28]

3raser 13 maart 2023 09:19
Waarom is de lijst bij het opgenomen vermogen zo klein? Zijn de Lexar en de WD Blue niet getest?
zordaz @3raser13 maart 2023 11:14
Inderdaad. Opgenomen vermogen vind ik anno 2023 misschien wel belangrijker dan de prestaties, zeker in het goedkopere segment. Ook de gemeten temperatuur van de SSD's zou ik graag willen weten.
Gamebuster @zordaz13 maart 2023 11:35
Opgenomen vermogen voor een SSD vind je belangrijker dan de prestaties? Het gaat hier om zo weinig vermogen dat het uitgedrukt is in milliwatts.
Calamor @Gamebuster13 maart 2023 11:42
1,5W tegen 0,0xxW is wel een verschil. Vooral bij 24uur aan. En de drives zijn al zo snel dat je bij normaal gebruik niks merkt van snelheid.
Zelf kijk ik er ook naar. Tijd terug had ik berekend als je 1W een jaar aanstaat, dat het zo 6 euro kost. Als je een paar drives hebt, gaan de kosten wel snel omhoog.
Gamebuster @Calamor13 maart 2023 12:08
1 watt, 24 uur per dag. Even kijken hoor

1*24*365=8760Wh per jaar, of 8,7 kWh per jaar. Met de huidige electra-prijs van maximaal 40 cent (prijsplafond) zit je dan op 3,50 euro per jaar. Dat is bij 24/7 idle. Nooit in standby, nooit uit.

Als jij je PC 24 uur per dag aan laat staan, heb je andere zorgen. Een beetje PC gebruikt idle VEEL meer dan die ene watt. Er zijn veel manieren om meer dan 1 watt te besparen op je PC. Zo kan je bijv. je PC niet 24 uur per dag aan laten.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 14:28]

3raser @Gamebuster13 maart 2023 15:02
Je kan het wel downplayen maar als vermogen totaal onbelangrijk was dan had die tabel niet in de review moeten staan. Het opgenomen vermogen doet er gewoon toe. Zeker in laptops of andere apparaten die op een accu moeten werken. En zoals je ziet in de tabel zijn de verschillen enorm. Ook in idle state.
Calamor @Gamebuster13 maart 2023 15:14
Dank je voor het uitrekenen!
Ik wou het al nog eens uitrekenen en ik denk dat ik met het prijsplafond geen rekening mee gehouden had.
Het is al een tijd geleden en had gerekend met een prijs van € 0,75302 en dan kom je uit op €6,60.

Maar een computer uit laten is altijd beter.

Heb thuis een NAS en de data niet in de cloud. Wordt elke dag gebruikt om de foto's van onze telefoon, elke avond naar die NAS te kopieren. En de computers maken daar ook verbinding mee, die kan je misschien voor een dagdeel wel uitzetten, maar die staat wel 24uur aan.

Heb laatst van een mede tweaker een Hp Elitedesk 800 G4 i3 8300 overgenomen. Erg leuke computer. Lekker klein, en is misschien wel fijn voor een NAS. Heb die daarvoor niet gekocht en ga ook niet voor gebruiken.
Maar die computer heeft plek voor 1x SATA 2,5" en 2x NVME drives. Die verbruikt maar met 1 NVME drive, netwerk, usb, beeldscherm aangesloten en met Windows 10 zo 8,2W in idle. Niet gekeken voor zuiniger te maken.
Heb niet veel opslag nodig. 3TB is genoeg, misschien zelf 2TB. Dan zou je met 2x 2TB (mirror opslag) zuinige nvme drives in die computer onder de 10W in idle zitten. Dat is voor sommige computers wel een opgaven om dat te bereiken.
zordaz @Gamebuster13 maart 2023 11:47
Ik vind het zeker relevant, omdat de verschillen bij met name NVME SSD's vaak behoorlijk groot zijn, en zeker bij load gaat het dan niet meer over milliwatts, zoals @Calamor ook opmerkt. Je ziet daarnaast een tendens dat nieuwere NVME SSD's ook steeds meer stroom lijken te verbruiken.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:28]

Opxah @3raser13 maart 2023 09:36
Dit viel mij inderdaad ook op, er lijken meerdere SSD's te ontbreken bij het opgenomen vermogen. Als de energiemeting niet is gedaan of niet is gelukt zou dat in mijn optiek gewoon vermeld moeten worden.

[Reactie gewijzigd door Opxah op 22 juli 2024 14:28]

Auteurwillemdemoor Redacteur @Opxah13 maart 2023 17:44
Er is iets misgegaan met de vermogens in de database. Ik heb de meeste ontbrekende - de P3 uitgezonderd - vandaag opnieuw gemeten en in de grafieken gezet.
@3raser wat betreft dat vermogen van de SN570 in de pricewatch-specs: dat kan idd nooit... WD specificeert zoiets idd wel leuk hier, maar geen idee hoe ze dat bedacht hebben. De 3,5W 'max' komt veel beter in de buurt... We hebben iig 4,2W en 2,6W voor sequential en random writes gemeten.
3raser @Opxah13 maart 2023 10:57
Ik vroeg dit ook vooral omdat ik bij de specificaties van de uitvoering: WD Blue SN570 2TB lees dat deze slechts 0,09W verbruikt bij lezen en schrijven. Dit lijkt me onmogelijk.
Cap @3raser13 maart 2023 10:12
Exact dit, ik mis ook een paar drives.
Impuls 13 maart 2023 11:23
Ik las over het weglaten van de Intel 660P in de testen.
Niet vergeten dat Intel in 2021 de boel verkocht heeft aan SK Hynix.
Die brengt de schijven nog altijd uit onder SolidGM aan schappelijke prijzen.

Misschien alsnog terug opnemen in de test.

categorie: Solid state drives

Mvg,
Impuls
andru123 @Impuls13 maart 2023 16:41
En, Intel 660p is echt oud. 670p is de laatste versie. Ook goedkoper dan 660p, trouwens. Ik heb onlangs Intel 670p 2TB voor ~100 bemachtigd op aanbieding.
Ook Solidigm 670p schijf is gewoon een Intel 670p met nieuwe naam.
Q 13 maart 2023 17:51
Performance van SSDs is vaak afhankelijk van hoe vol de SSDs zijn en helaas is dat in deze test niet mee genomen. Een andere SSD test (van een PCIe 5 device meen ik) was dit wel gedaan.

Met name de sequentiële schrijf performance kan serieus instorten bij lange data transfers, wat bij 2TB+ SSDs wat relevanter lijkt gezien de capaciteit.

Helaas kosten dit soort tests wel meer tijd, maar de koper kan wel eens teleurgesteld zijn als de write performance waar op gerekend was niet wordt waargemaakt.
LEX63 13 maart 2023 08:09
2TB voor een systeeminstallatie.

Is dat niet een beetje overdreven dan?

Ik heb een Samsung EVO970 500GB en daarvan is +/- 130GB in gebruik. En ik heb heel wat programma's geïnstalleerd.

Dan blijft de vraag waarom 2 TB voor een systeem SSD.

Beetje overkill.
Gamebuster @LEX6313 maart 2023 11:32
Je hebt maar zoveel NVME slots op je moederbord, dus beter benut je ieder slot maximaal door een 2TB nvme erin te duwen.

Ik heb nu 2x 2TB en zeker wel in gebruik
Alxndr @Gamebuster13 maart 2023 13:45
Ik zou ook m'n 256 GB bootdrive liever vervangen door een van 2 TB, maar PCIe 4 schijven zijn me nog iets te duur. Dus tot die tijd voor m'n media en downloads maar een ouderwetse SATA SSD.
_nethack @LEX6313 maart 2023 09:03
Er staat meer op je PC dan alleen Windows?
Ik heb ook een 2TB SSD. 512GB C: partitie voor Windows en meeste programma's; rest in een tweede D: partitie voor games, data etc.
(En dan nog een 3TB harddisk voor backups en minder gebruikte data)
porn* @_nethack13 maart 2023 11:42
Gewoon nieuwsgierig: vroeger gebruikte ik ook altijd meerdere partities op de manier zoals jij dat doet. Maar tegenwoordig maar ik gewoon lekker lui een C schijf van 1 of 2 TB aan. Waarom zou je nog opdelen? OS reinstall is iets dat ik vrijwel nooit meer doe eigenlijk, is dat de enige reden?
_nethack @porn*13 maart 2023 11:48
Overzicht voornamelijk. C: schijf laat ik meestal qua indeling en ACL's standaard (\Windows, \Program Files, \Users etc) terwijl ik op de D: schijf ook gewoon een \Data map en een \Work map enzo aanmaak.

Ook om te voorkomen dat de boel tóch ineens snel vol loopt. (Even wat prutsen met VM's enzo; die staan ook op D: bijvoorbeeld)

Daarnaast dingen als de folders uit het profile naar Ondedrive, en de Onedrive cache map ook naar D.
OS reinstall doe ik ook nog maar zelden, maar mocht dat voorkomen dan maakt dat het ook wel weer handiger.
porn* @_nethack13 maart 2023 12:00
1e snap ik niet helemaal, wat houd je tegen om die datamap op C te maken?
Vollopen snap ik, dat je dat niet op je systeemschijf wilt.

[Reactie gewijzigd door porn* op 22 juli 2024 14:28]

_nethack @porn*13 maart 2023 12:16
Technisch houdt niks me tegen, maar aangezien ik tóch al graag die D: schijf wil hebben, mag die map ook daar heen :)
En wellicht zou dat qua beschikbare opslaggroottes en performance (Hedendaagse NVMe SSD vs oude rammelende HDD vol fragementatie) tegenwoordig ook niet meer nodig zijn; old habits die hard ;)
Heb het altijd (nou ja, de afgelopen 30-ish jaar) al op die manier gedaan met of aparte schijven of aparte partities, dus ook gewoon gewenning aan iets wat me nog steeds wel bevalt.
SuperDre @_nethack13 maart 2023 13:25
vollopen loop je juist eerder de kans op bij splitsen. En je kunt altijd op je C drive ook die data/work mappen aanmaken. Juist veel lastiger om een partitie te vergroten/verkleinen.
Zelf doe ik ook niet meer aan (zelf) losse partities, elke fysieke drive krijgt gewoon zijn eigen driveletter.
En bij een reinstall zorg ik sowieso altijd toch dat ik een volledige kopie van de drives heb.
Jan-Will3m @LEX6313 maart 2023 08:18
Als je games speelt is 1 TB wel het minimum en 2 TB aan te raden.
Maar gezien het prijsverschil tussen 1 TB en 2 TB (nauwelijks) is het naar mijn mening onzinnig om niet voor 2 TB te gaan.
LEX63 @Jan-Will3m15 maart 2023 08:48
Tja tegenwoordig moeten die games op het systeem geïnstalleerd worden.
zo te lezen bij voorkeur op een SSD.

Ik kan met nog herinneren dat ik bij een vriend een game speelde. Het spel dat zat in een snel draaiende centrifugerende CD/DVD drive.

Wat een herrie de hele kast was aan het resoneren.
CH4OS @LEX6313 maart 2023 08:35
Voor jouw usecase zal het vast overkill zijn. Met games die alsmaar groter worden kan je een 2TB SSD ook gauw vol hebben, games zijn al gauw 100GB+ per game tegenwoordig.
jimmy_dg @LEX6313 maart 2023 11:25
"Het is voor mij niet van toepassing, dus het is voor iedereen overkill"
Cergorach @LEX6313 maart 2023 09:53
Ik gok dat als je 2TB gebruikt, dit wel iets meer is dan alleen een systeem SSD... Bij mij staan er bv. ook games op, een sloot aan VMs, etc. Vergeet ook niet dat er van die 2TB maar 1.81TB overblijft in Windows...
bwerg @Cergorach13 maart 2023 10:29
Vergeet ook niet dat er van die 2TB maar 1.81TB overblijft in Windows...
Als je daarmee doelt op het onderscheid tussen Tera- en Tibibytes: dat is natuurlijk puur een representatie, Windows geeft de hoeveelheden TiB (TibiBytes) op terwijl ze er de eenheid "TB" (TeraBytes) achter zetten. Maar een 2TB-medium is natuurlijk gewoon inherent 1,81TiB (en die 0,19TiB laat de fabrikant natuurlijk graag weg om kosten te besparken).

De daadwerkelijke hoeveelheid wordt natuurlijk helemaal niet kleiner in Windows, Windows geeft het alleen fout weer.

Dat is alsof Microsoft 1 kilo melk "1 liter melk" gaat noemen en daarom de 1 liter-verpakkingen die je in de praktijk koop "0,95 liter" noemt, terwijl het eigenlijk 1 liter ofwel 0,95 kilo is. Daar is geen 0,05 liter verdwenen in Window, de weergave is gewoon fout.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 14:28]

catfish @LEX6313 maart 2023 20:43
Ik heb de data hard drive n een desktop vervangen door een ssd om de pc stiller te maken.
AtariXLfanboy @LEX6313 maart 2023 23:56
Het zijn geen zwaarwegende argumenten . maar een 1Tb was bij mijn M2 nvme SSD sneller dan 512 Gb. Wat meer ruimte op een SSD maakt het aantal schrijfoperaties per cel nog net ietwat kleiner. Maar eerlijk gezegd is er nog geen enkele SSD bij mij overleden of überhaupt dat er slechte cellen zijn ontstaan.
Voor games heb ik een 1 Tb Sata SSD want dat kleine beetje prestatiewinst daar is toch al overbodig gezien de systeemschijf die het OS supersnel maakt :)
Doesnotcompute 13 maart 2023 06:18
Jaren geen computer gehad. Gestopt met werken in ICT, helemaal klaar met de digitalisering. Nu weer een laptop gekocht voor wat basic dingetjes, en ik zit echt te smullen van de huidige budget hardware en prijzen.

10 jaar terug las je wel eens een artikel over een SSD van 1 TB en daar moest je 3 jaar voor werken. Nu tientjes werk _/-\o_
JDx @Doesnotcompute13 maart 2023 07:10
Inmiddels zit ie ook 10 keer zo snel vol en droom je van 20TB.
Cid Highwind @JDx13 maart 2023 08:00
Met games wel ja, het lijkt wel alsof 100GB opgevuld moét worden. Maar audio is gelukkig gelijk groot gebleven, video is wat je zelf wilt. Betere compressie doet daar natuurlijk wonderen.

Wat dat betreft zijn het betere tijden dan tien we in deze prijsklasse nog moesten kiezen tussen 64 en 128 GB.
PhilipsFan @Cid Highwind13 maart 2023 09:50
Het valt me op dat veel Windows applicaties ook steeds groter worden. Whatsapp en Signal bijvoorbeeld, applicaties met maar weinig functionaliteit. Maar wel een GB aan ruimte in totaal. De app zelf (meerdere versies), nog iets in de package cache installer, een berg gebruikersdata. Wat staat daar in vredesnaam allemaal in? Vroegah kon zo'n app toch zeker in een paar MB worden gemaakt.

In Windows heb je de Installer directory, waarom in vredesnaam? Daar staat gigabytes aan installers. Die heeft niemand nodig bij normaal gebruik, alleen als je een programma opnieuw wil installeren. Maar die installers bewaar ik al ergens anders. Leuk al die schijfruimte, maar het wordt allemaal heel snel opgevuld met flauwekul. Leuk dat ontwikkelaars van applicaties even opletten op het schijfgebruik, want die SSD's komen niet gratis...
Dennism @PhilipsFan13 maart 2023 10:19
In Windows heb je de Installer directory, waarom in vredesnaam? Daar staat gigabytes aan installers. Die heeft niemand nodig bij normaal gebruik, alleen als je een programma opnieuw wil installeren.
Dat is voornamelijk voor uninstall en repair doeleinden, niet voor herinstallaties. Voor (her)installaties is het inderdaad gebruikelijk de installlers ergens anders op te slaan (niet op het systeem waar je ze mogelijk nodig hebt in de toekomst bij een (her)installatie).
PhilipsFan @Dennism13 maart 2023 13:04
Dat snap ik, maar de bestanden die daar staan, zijn meestal gelijk aan de originele msi bestanden waarvan de installatie gedaan is. Die staan daar dus gewoon onnodig ruimte in te nemen, ik vraag me af wie dat bedacht heeft. Ik gooi ze regelmatig weg en dat maakt geen enkel verschil voor het functioneren van Windows of de applicaties.
Dennism @PhilipsFan13 maart 2023 13:08
Totdat je vanuit het settings menu of configuratie scherm een applicatie gaat deinstalleren of repareren, dan ineens kan er van alles mislopen wanneer je de installer directory leeggegooid hebt, vaak niet onoverkomelijk, maar handig is het niet echt en de foutmeldingen staan ook niet echt netjes. Onnodig is dus ook zeker niet, al helemaal niet wanneer je uiteraard ook wel snapt dat het overgrote deel van de windows gebruikers vaak die installeren helemaal niet op een andere plek bewaard, en dus ook vaak geen mogelijkheid heeft om daar op terug te vallen wanneer er problemen ontstaan.
CAPSLOCK2000 @Cid Highwind13 maart 2023 11:44
Met games wel ja, het lijkt wel alsof 100GB opgevuld moét worden. Maar audio is gelukkig gelijk groot gebleven, video is wat je zelf wilt. Betere compressie doet daar natuurlijk wonderen.
We hebben decennialang geprobeerd om de hoeveelheid IO te minimaliseren omdat dit vaak de bottleneck was. Niemand wil dat tijdens het spelen de computer hapert om nieuwe data in te laden.
De effectiefste manier om IO laag te houden is om weinig data te hebben :)

Als je HD (bv) maar 100MB per seconde kan zal geen enkele scene in je spel (gemiddeld genomen) ooit meer dan 100MB/s kunnen gebruiken. Dat zet een soort natuurlijke rem op hoe groot een game kan zijn. Wel een hele grove rem want de meeste games blijven ver weg van max IO omdat het zo'n enorme impact heeft, maar toch.

SSD zijn veel sneller en dus kan je game meer data gebruiken voordat het een performance bottleneck wordt, dus kunnen games nu makkelijker snel groeien dan in het verleden.
hiostu @JDx13 maart 2023 08:50
Ik merk juist dat mijn data behoefte de afgelopen 5 jaar nauwelijks is toegenomen. Ik heb eigenlijk pas recent mijn 2TB HDD (naast mijn 1TB SSD) vergroot naar 6TB. Puur omdat mijn eigen foto collectie te groot werd en dat ik de laatste tijd zelf meer film. Maar verder gebruik ik nagenoeg geen opslag. Alle audio en video gaat via streaming diensten. Ik denk dat ik nu totaal 3TB in gebruik heb.
AtariXLfanboy @hiostu13 maart 2023 23:58
De enige waar ik echt een data behoefte heb die is toegenomen is op mijn emulatorprojectjes. Zo gauw je wat nieuwere systemen ontdekt dan loopt een harde schijf snel vol met images :)
Op de main PC heb ik overigens een SSD voor PCem op een usb 3.2 poort zitten. Dan kan ik deze dus ook op andere PC's gebruiken. Supersnel en 500Gb ruimte voor de images van harde schijven voor allerlei virtuele oude PC's. Bv 2 4 Gb dynamische VHD's voor de virtuele 'Woodgrain PC' is echt een zee van ruimte voor een 486.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 14:28]

k995 @JDx13 maart 2023 10:12
Nee hoor, GTA V is al 10 jaar geleden en pakt toch echt evenveel ruimte in als recente games.
Zelfs al pak je iets extreems als msfs en150gb per game dan noig kan je er 13 op kwijt op een 2tb drive .
blorf @k99513 maart 2023 12:15
Dat is bijna allemaal textures. De hele engine stelt vandaag niet meer zoveel voor en is ook niet groot.
k995 @blorf13 maart 2023 13:29
idd, engine veranderd niet veel textures wel wat maar nu we op 4k zitten zal dat meevallen qua groei .

Een spel in 2003 had je 1-5GB aan disc space nodig ,in 2013 20-100 gb in 2023 50-150gb .

Terrabyte ssd is genoeg om verschillende games op te zetten.
bwerg @Doesnotcompute13 maart 2023 07:27
Kun je me de weg naar de budget-videokaarten even aanwijzen? In 2008 had ik een redelijk high-end kaart als de HD4850 voor 130 euro, bij de recente series krijg je daar nog niet eens een budget-kaart voor...

CPU's van de laatste generaties kosten ook wel wat, al gaat de rekenkracht de laatste generaties echt door het dak en is een generatie ouder (AM4 _/-\o_ ) voor spotprijzen te krijgen.
lwbnjio @bwerg13 maart 2023 10:22
Volgens een inflatiecalculator is 130 euro in 2008 evenveel als 180 euro nu. Het gaat je nu inderdaad niet meer lukken om voor dat geld een recente budget kaart aan te schaffen. Maar voor 270 euro koop je nu een RX 6600 waar je heel behoorlijk op 1080p mee kunt gamen, ik vind dat nog steeds wel een goede koop.
GenomDalar @lwbnjio13 maart 2023 11:49
Bruh wat een prijzen, mijn laatste systeem kwam uit 2008 (verkocht in 2011) had 2 Sapphire Crossfire videokaarten voor een fractie van de prijzen van nu.

Nee, ik zou niet zo gauw meer een systeem samenstellen in deze tijd.
Verwijderd @Doesnotcompute13 maart 2023 08:20
1tb zag je tien jaar geleden volgens mij nog niet, het was iig nog geen doorsnee product. Ik heb nog even gekeken, in april 2014 kocht ik een 240gb crucial data ssd voor 80 euro ex btw. (en die werkt nu nog dagelijks op mn kantoor pc)
Cergorach @Verwijderd13 maart 2023 09:50
In oktober 2013 kocht ik een Samsung 840 EVO 1TB voor ~€525. Dus het is enigszins overdreven dat je daar toen drie jaar voor moest werken.

Maar prijzen veranderen drastisch, bv. in juni 2021 kocht ik een Samsung 970 Evo Plus 2TB voor €309, dit weekend was deze te koop voor €129, nu weer €142...

15 jaar geleden kocht ik echter 2x MTRON MOBI 3000 16GB voor €586, die moest je dan in RAID1 draaien om er Windows op te krijgen...

Je kan tegenwoordig zelfs al een 100TB SSD krijgen ($40k) en een 200TB versie zit er aan te komen...
Luchtbakker @Doesnotcompute13 maart 2023 06:45
10 jaar geleden zag je ook merken die je nu vrijwel niet meer ziet, zoals OCZ. Zou vast niet komen door hun flop met de vertex 2 8)7
bwerg @Luchtbakker13 maart 2023 07:24
Dat was in ieder geval nog een verhaal met twee kanten. Hoge uitval, maar toch ook populair.

Met SSD's als de petrol werd het pas echt een drama.
Luchtbakker @bwerg13 maart 2023 07:36
Ik had des tijds 70% van onze verkochte vertex 2 binnen 2 jaar weer RMA. Ze waren zeker populair, maar ook bar slecht.

Overigens viel veel te redden als je firmware updates uitvoerde. Zo heb ik er nog een aantal tot leven gewekt.
bwerg @Luchtbakker13 maart 2023 07:48
Kijk, 30% kwam dus niet RMA. Dat kon je met de petrol niet zeggen. :+ Maar fair point, SSD's zaten echt nog in de cowboy-tijd.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 14:28]

Sw333t @Doesnotcompute13 maart 2023 06:21
Word het ook weer eens tijd voor een nieuwe username :+
nutty @Sw333t13 maart 2023 08:20
Nee,want hij zegt dat alles (dus incl videokaarten blijkbaar) goedkoop is.
Dus naam is nog steeds van toepassing :)
Barsonax 13 maart 2023 07:24
Nog eventjes en met deze prijzen heb je geen reden meer om een hdd te kopen. Ook niet voor in je NAS.

Zeker als je de energiekosten meerekent van een hdd (~5W is gauw een tientje per jaar) vergeleken met een ssd gaat dat echt hard.
LurkZ @Barsonax13 maart 2023 08:08
Nog eventjes en met deze prijzen heb je geen reden meer om een hdd te kopen. Ook niet voor in je NAS.
Zeer afhankelijk van de benodigde capaciteit.
Heb je 4TB of meer nodig dan is SSD financieel gezien nog niet de beste optie.

4TB SSD e222
4TB HDD e88

Uiteraard is de SSD veel sneller, maar dat is voor veel toepassingen niet van belang.
computerjunky @LurkZ13 maart 2023 08:51
Precies ik heb nu 24 tb voor 400 euro. Dat gaat ue in de verste verte niet lukken net een SSD setup. Wat dat betreft is de prijs per gb ratio niet beter geworden ten opzichte van een HDD.
Barsonax @LurkZ13 maart 2023 10:35
Heb je 4TB of meer nodig dan is SSD financieel gezien nog niet de beste optie.
Ehm ik zeg dan ook niet dat het nu al zo ver is he:
Nog eventjes en met deze prijzen heb je geen reden meer om een hdd te kopen. Ook niet voor in je NAS.
m-a-r-t-1 @LurkZ13 maart 2023 10:47
Hangt er vanaf, HDD's hebben de neiging om in idle te gaan wanneer ze niet worden gebruikt. Vooral bij mijn NAS merk ik nog wel eens dat het even duurt voordat hij wakker wordt.
Dreamvoid @Barsonax13 maart 2023 07:56
2.5” HDDs verbruiken ongeveer evenveel als deze SSDs dus voor het verbruik doe je het niet - maar idd het prijsverschil wordt kleiner en kleiner. Voor de prijs van een 5TB 2.5” HDD heb je nu een 2TB SSD.

Enige wat echt overblijft is de betrouwbaarheid over langere termijn/offline, maar laten we wel zijn - ook HDDs kunnen overlijden, en we hebben als het goed is allemaal een goede backup strategie, toch?

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 14:28]

m-a-r-t-1 @Dreamvoid13 maart 2023 10:45
Voor het geluid is misschien een valide optie? Ik heb een Synology DS220+ met 2 4TB HDD's. maar deze kunnen soms best resoneren in mijn meterkast.
Barsonax @Dreamvoid13 maart 2023 10:49
Gezien 2.5 inch HDD's wat duurder zijn dan de 3.5 inch per GB compenseert dat wel weer aardig het lagere stroomverbruik en dan nog verbruiken 2.5 inch schijven nog steeds meer energie dan een ssd.

Als je trouwens toch al een NAS maakt voor 2.5 inch schijven zou ik nu al heel erg twijfelen om er niet gewoon SSD's in te gooien. Ja het kost 2x zoveel per GB ten opzichte van 2.5 inch HDD's maar zoveel is dat nou ook weer niet. SSD's hebben wel veel voordelen zoals energieverbruik, geluid, betrouwbaarheid en snelheid.
Ruuuuuubje @Barsonax13 maart 2023 07:37
Precies waar mijn gedachten ook heen gingen. Nu heb ik nog 6gb aan wd Green hds liggen. Mijn staat bij dat die uit staan als er niets van ze gevraagd wordt ofzo
Barsonax @Ruuuuuubje13 maart 2023 07:44
Zodra je iets zoals torrents hebt draaien op je NAS zullen ze altijd blijven draaien en dus altijd pak em beet 5W verstoken.
Verwijderd @Barsonax13 maart 2023 08:26
Als de software er dan ook klaar voor is. Begreep dat beide versies van Truenas er nog niet optimaal gebruik van kunnen maken.

Ik zie het wel zitten hoor, kleine enclusure met 2x4tb nvme drives.
Gutteguttegut @Barsonax13 maart 2023 15:24
Hm ik wil niet weten wat het kost om mijn 12x 18TB te vervangen voor SSD's.... ;)
AtariXLfanboy @Barsonax14 maart 2023 00:08
Ik denk dat de 8Tb Hdd die ik van het winter heb gekocht de laatste HD is die ik ooit koop, maar dan is het nog wel veel goedkoper hoor.
mrbullet 13 maart 2023 08:33
Voor mij is enkel de prijs en levensduur van belang voor thuis gebruik.

Die paar milliseconde ga ik echt niet merken.
Top review overigens.

Zouden jullie een keer duurtest kunnen uitvoeren naar hoeveel writes de schijven kapot gaan? Zoals HWI ooit deed.
lordawesome @mrbullet13 maart 2023 09:26
Volgens Backblaze, die 2500 ssd's in hun servers gebruiken, zijn ssd's veiliger dan harde schijven: https://www.backblaze.com...DD-controlled-Q2-2022.jpg

"At this point we can reasonably claim that SSDs are more reliable than HDDs, at least when used as boot drives in our environment."
SuperDre @lordawesome13 maart 2023 13:27
Maar vooral dat laatste stukje is toch wel even een puntje 'at least when used as boot drives'.. Ik heb toch liever dat mijn datadrives reliable zijn dan mijn boot drives.
youridv1 @SuperDre13 maart 2023 17:00
Slechts mijn mening:
onbetrouwbare schijven is zachtgezegd klote als je ze voor data storage gebruikt, maar als het goed is heb je backups en/of draai je raid. Een falende bootdrive betekent downtime en dat is vervelender.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

Señor Sjon 13 maart 2023 10:08
Hoe betrouwbaar is Lexar in het blijven toepassen van deze componenten? Het zou niet de eerste goedscorende SSD zijn die na de reviewperiode bij techsites opeens met andere, goedkopere componenten komt.
Lexar @Señor Sjon13 maart 2023 13:28
Hoi Sjon,

In geval van wijzigingen in de gebruikte componenten zullen wij dit kenbaar maken middels openbare publicaties. Op het moment zijn we zeer te spreken over onze performance evenals de kwaliteit, dus er is geen reden deze combinatie te wijzigen.

Vriendelijke groeten,
LEXAR

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.