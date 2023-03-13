Inleiding

In januari vergeleken we tien terabyte aan ssd's die gezamelijk net iets meer dan 700 euro kostten. We zeggen 'kostten', want helaas is een van die drives al niet meer te koop, maar het goede nieuws is dat de andere negen zelfs nog iets in prijs gedaald zijn. Daarmee is de allergoedkoopste drive van 1TB die door ons getest werd, nu te koop voor slechts 45 euro. Voor dat soort bedragen kun je je misschien ook wel drives van 2TB veroorloven, reden voor ons om ook de goedkoopste 2TB-drives naast elkaar te zetten. We hebben dat gedaan met een dozijn 2TB-drives die allemaal voor minder dan 190 euro in de winkel liggen. De aller-, allergoedkoopste is zelfs voor net iets minder dan 100 euro te koop. Wie de round-up van 1TB-drives heeft gelezen, zal het niet verbazen dat het om dezelfde NM620-drive van Lexar gaat. Bij de selectie van de drives hebben we uiteraard naar de prijs gekeken, maar ook naar de beschikbaarheid en populariteit. Zo hebben we drives van meer dan 175 euro (op het moment van samenstellen van de lijst: de prijzen kunnen aardig fluctueren) weggelaten. Ook ssd's die niet best verkrijgbaar zijn, vind je niet terug. Om hem even te benoemen: de Intel 660p is op Valentijnsdag opeens hard in prijs gezakt. Die was voorheen echter niet goed verkrijgbaar, was een stuk duurder én heeft echt een lange baard. Daarmee rest ons een tiental drives die je voor minder dan 200 euro koopt en waarvan het merendeel onder de 150 euro kost. We zetten de drives voor je op een rij en hebben ze getest om te zien welke de meeste waar voor je geld biedt.

De drives vergeleken

We hebben de drives zoals we eerder hebben aangegeven, geselecteerd op beschikbaarheid, prijs en populariteit. De P2 van Crucial, die wel in de 1TB-vergelijking zat, hebben we weggelaten ten faveure van de P3; die is goedkoper en beter verkrijgbaar. De Intel 660p is in de 2TB-variant een stuk goedkoper per gigabyte dan de 1TB-versie, maar die lagere prijs is 'na sluiting van de inzenddatum'. Bovendien vragen we ons af hoelang die nog te koop zal zijn, aangezien het een drive uit 2018 is. De Kingston-drives NV1, NV2 en KC3000 zijn alle drie ongeveer even duur per gigabyte in de 2TB-uitvoering als in de 1TB-uitvoering. De Exceria-drives van Kioxia hebben we in de 2TB-vergelijking niet meegenomen; de G2 is in 2TB-uitvoering veel duurder dan de 1TB-drive en de gewone Exceria is niet als 2TB-variant te koop. De Lexar NM620 hebben we wel weer meegenomen; die is ook als 2TB-drive namelijk de goedkoopste uit de test. We hebben ook de NM710 van Lexar ontvangen. Die is iets duurder dan de NM620, maar moet ook sneller zijn. Samsungs 970 EVO Plus was voor de 1TB-drives wat prijzig, maar in 2TB-uitvoering is hij goedkoper en dat geldt ook voor de 980 Pro. Daarvan hebben we ook de oem-versie, de PM9A1, meegenomen, omdat die regelmatig goedkoper is dan de gewone versie. De gewone 980 konden we in deze vergelijking niet meenemen, omdat 1TB de grootste capaciteit daarvan is; hetzelfde geldt voor de Kioxia Exceria. De WD Black SN770 en Blue SN570 hebben we ook in 2TB-uitvoeringen getest. Die eerste is iets goedkoper per GB dan de 1TB-drive, terwijl de tweede juist duurder is. Ten slotte hebben we de XPG SX8200 Pro in de benchmarks meegenomen. De verkrijgbaarheid daarvan loopt gezien zijn leeftijd (net als de 660p stamt hij uit 2018) wat terug, reden om de 1TB-versie niet te kopen. Model Nandtype Controller Interface Cache/ hmb DWPD Garantie TBW intro Prijs/GB 1TB Prijs/GB 2TB Crucial P2 Tlc , 96l Micron

Qlc , 96l Micron PS5013-E13T PCIe 3 x4 64MB hmb 0,2 5 jaar 450

600 10/2020 0,067 0,070 Crucial P3 * Qlc, 176l Micron PS5021-E21T PCIe 3 x4 64MB hmb 0,1 5 jaar 220

440 5/2022 0,059 0,062 Intel 660p Qlc, 64l Micron SM2263EN PCIe 3 x4 256MB DDR3l-1600 0,1 5 jaar 200

400 8/2018 0,057 0,054 Kingston KC3000 * Tlc, 176l Micron PS5018-E18-41 PCIe 4 x4 1GB DDR4

2GB DDR4-2666 0,4 5 jaar 800

1600 10/2021 0,084 0,080 Kingston NV1 * Qlc, 64l Intel

Qlc, 96l Intel PS5013-E13T

SM2263XT PCIe 3 x4 64MB hmb 0,1 5 jaar 240

480 5/2021 0,084 0,085 Kingston NV2 * Tlc, 112l Toshiba

Tlc, 112l Toshiba

Qlc, 144l Intel PS5021-E21T

SM2267XT

SM2267XT PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 3 jaar 320

640 9/2022 0,052 0,052 Kioxia Exceria G2 Tlc, 112l Toshiba PS5012-E12S PCIe 3 x4 2GB DDR4-2666 0,2 5 jaar 400

800 7/2021 0,058 0,072 Kioxia Exceria M.2 Tlc, 96l Toshiba PS5012-E12C PCIe 3 x4 1GB DDR4-2666 0,2 5 jaar 400

Nvt 5/2020 0,058 n/a Lexar NM620 * Tlc, 96l Micron

176l(?), Longsys IG5216

Maxio 1202C PCIe 3 x4 64MB hmb 0,27 5 jaar 500

1000 3/2021 0,045 0,049 Lexar NM710 * Tlc, 176l(?), Longsys Maxio 1602A PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600

1200 2/2023 0,060 0,059 Samsung 970 EVO Plus * Tlc, 92l Samsung

Tlc, 128l Samsung Samsung Phoenix

Samsung Elpis PCIe 3 x4 1GB Lpddr4-1866

2GB Lpddr4-1866 0,3 5 jaar 600

1200 2/2019 0,069 0,065 Samsung 980 Tlc, 96l Samsung Samsung Pablo PCIe 3 x4 64MB hmb 0,33 5 jaar 600

Nvt 9/2020 0,084 Nvt Samsung 980 Pro * Tlc, 128l Samsung Samsung Elpis PCIe 4 x4 1GB Lpddr4-1866

2GB Lpddr4-1866 0,3 5 jaar 600

1200 9/2020 0,097 0,089 Solidigm P41 Plus * Qlc, 144l Intel SM2269XT PCIe 4 x4 64MB hmb 0,2 5 jaar 400

800 8/2022 0,069 0,065 WD Black SN750 * Tlc, 64l Toshiba WD 20-82-007011 PCIe 3 x4 1GB DDR4-2400

2GB DDR4 0,3 5 jaar 600

1200 1/2019 0,147 0,086 WD Black SN770 * Tlc, 112l Toshiba WD 20-82-10081-A1 PCIe 4 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600

1200 2/2022 0,079 0,074 WD Blue SN570 * Tlc, 112l Toshiba WD 20-82-10048-A1 PCIe 3 x4 64MB hmb 0,3 5 jaar 600

900 12/2021 0,058 0,065 XPG SX8200 Pro * Tlc, 64l/96l/128l Micron/Toshiba/

Samsung 64l /Spectek/

SK Hynix SM2262EN/G PCIe 3 x4 2GB DDR-1600 0,3 5 jaar 1280 10/2020 0,073 0,067 Als we dan kijken naar de specificaties van de drives, dan zijn vier van de geteste drives qlc-drives en zes van de drives hebben een PCIe Gen4-interface, in plaats van de tragere Gen3. Of die snelheid in alle gevallen daadwerkelijk benut kan worden, is vers twee, maar daar kijken we zo in de benchmarks naar. Met qlc-nand zijn we al niet zo blij, niet alleen wegens de snelheid, maar ook wegens de levensduur. Kijk in de tabel maar eens naar de TBW, of total bytes written. Dat is aanzienlijk lager dan bij ssd's met tlc-nand. Nog minder blij worden we van drives waarvan de onderdelen kunnen variëren. Dan weet je van tevoren niet wat je koopt. Zo zouden de prestaties van jouw drive met qlc-nand anders zijn dan de testresultaten die toevallig met tlc-nand zijn behaald. En wie zegt dat een fabrikant in de toekomst niet nog een andere versie maakt? Crucial heeft verschillende onderdelen in dezelfde ssd's, net als Kingston met zijn NV1 en NV2-serie doet. XPG spant echter de kroon. Van de SX8200 Pro 2TB schijnen maar liefst elf (!) varianten in omloop te zijn, overigens wel allemaal met tlc-geheugen, maar dat lijkt ons in ieder geval een bizarre hoeveelheid modellen. Zelfs Samsung, dat alle componenten zelf produceert, blijkt niet immuun te zijn voor varianten binnen hetzelfde model. De 970 EVO Plus kreeg namelijk een update van een Phoenix-controller met 92-laags-tlc naar een Elpis-controller met 112-laags-tlc. Onder bovenstaande tabel hebben we aangegeven welke varianten, indien van toepassing, wij getest hebben: die componenten zijn vet gedrukt.

Testmethode

Dit is de laatste round-up die we op ons 'oude' ssd-testplatform draaien. Met de komst van Gen5-ssd's - de eerste review daarvan lees je hier - hebben we ook ons testplatform vernieuwd. We zijn de komende tijd druk met het hertesten van alle ssd's in onze archieven. Onze vier ssd-testsystemen zijn opgetrokken rond de AMD Ryzen 7 3700X-processor met acht kernen, een ASUS Prime X570-A Pro-moederbord en een Kingston HyperX Fury DDR4-kitje met twee 8GB-modules op DDR4-2666. Op de systemen staat Windows 10 Pro met versienummer 2004. Dat updaten we niet, om onze resultaten consistent te houden. Ook alle benchmarksoftware hebben we gefixeerd op de opgegeven versies. Testconfiguratie Moederbord ASUS Prime X570-A Pro Processor AMD Ryzen 7 3700X Geheugen Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4-2666 Systeemdrive Samsung 850 EVO 500GB Videokaart Nvidia Quadro K2000 Koeler AMD Wraith Prism Voeding Seasonic Prime Titanium 650W Windows-versie 2004, build 19041.330 Gebruikte software AS SSD 2.0.7316.34247

ATTO 4.01.0f1

PCMark 10 2.1.2177 64

NasPT 1.7.1 Synthetische benchmarks Grof gezegd draaien we twee soorten benchmarks: synthetische tests en zogenaamde traces. Voor de synthetische benchmarks gebruiken we allereerst AS SSD, een compleet ssd-testpakket dat je gratis kunt downloaden en eenvoudig op je eigen ssd kunt draaien om te vergelijken. Deze test maakt gebruik van niet-comprimeerbare data en bevat deeltests die de sequentiële lees- en schrijfsnelheden meten, maar ook de verwerkingssnelheid bij kleine bestanden en de toegangstijd. De 4kB-test draaien we met een lage (1) en een hoge (64) queue depth, wat zoveel betekent als het aantal opdrachten waaraan de ssd tegelijk kan werken. Per stuk duren de tests vrij kort, waardoor AS SSD niet geschikt is om de worstcaseprestaties van een ssd te testen. Daarnaast draaien we ATTO Disk Benchmark, een oorspronkelijk voor harde schijven ontwikkelde test die met comprimeerbare data werkt. Veel fabrikanten gebruiken juist deze test om de maximale doorvoersnelheden te specificeren. Praktijktests: traces Een trace is in feite de opgenomen schijfactiviteit tijdens het uitvoeren van een bepaalde real-world-taak, zoals het starten of gebruiken van een softwarepakket. Zelf hebben we drie van dergelijke traces gemaakt, die we afspelen met behulp van Intels Nas Performance Toolkit, kortweg NasPT. De light desktop workload bestaat uit het starten van het Windows 10-systeem, waarna alledaagse programma's als de Chrome-browser en Office-applicaties worden gebruikt. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 100ms. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 22,9MB/s. In totaal worden er 1,96GB gelezen en 1,37GB geschreven. 6,8 procent van de transacties is sequentieel. De 'Photoshop & Lightroom heavy workload' is gebaseerd op een trace van Photoshop en Lightroom in een multitaskingscenario. Hierbij wordt gewerkt met Photoshop-bestanden die zeer veel geheugen gebruiken en daarmee een grote aanslag plegen op de scratchfile die wordt gebruikt voor het bijhouden van de history states. Gelijktijdig met het gebruik van Photoshop wordt door een catalogus met 20-megapixelfoto's in Lightroom gebrowsed en worden foto's van een netwerkshare naar de lokale drive gekopieerd en vandaaruit in Lightroom geïmporteerd. De Photoshop & Lightroom heavy workload is een zware trace. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 100ms. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 162,9MB/s. In totaal worden er 19,1GB gelezen en 56,0GB geschreven. 4,0 procent van de transacties is sequentieel. De gametrace met de games Grand Theft Auto V en Rise of the Tomb Raider is een relatief lichte workload met veel idle-tijd tussen de transacties. Om de testduur te verkorten, wordt de idle-tijd tussen transacties beperkt tot maximaal 15 milliseconden. De gemiddelde doorvoersnelheid in de trace is, na verkorting van de idle-tijd, 54MB/s. In totaal worden er 13,0GB gelezen en 1,3GB geschreven. 31,2 procent van de transacties is sequentieel. Deze test betreft de gemiddelde doorvoersnelheid over de totale duur van de transacties in de trace. Dat wil zeggen dat de tijd waarin de ssd of harde schijf idle is, niet wordt meegeteld. Daarnaast meten we de ssd door met PCMark 10, dat eveneens gebruikmaakt van traces van een hele trits programma’s en zo tot een totale bandbreedtescore komt. Die scores splitsen we uit in

PCMark 10-deelresultaten: starten en gebruik software, Gaming en Bestandsmanipulatie. Energiemetingen Het stroomverbruik van NVMe-ssd's testen we op ons desktoptestsysteem, waarbij we het met behulp van een riserkaart kunnen meten. We doen dat met zowel een 4k-random write als een 1MB-sequential write-workload.

AS SSD en ATTO Disk Benchmark

Traces en PCMark 10

De Lexar NM710 staat bovenaan in de lichte traces, maar Samsung wint het in de zware en gamingtraces. Ook de SX8200 Pro scoort goed in deze traces, terwijl de oude NV1-drive van Kingston erg traag blijkt. De opvolger daarvan, de NV2, is ondanks zijn lage prijs een prima middenmoter. In PCMark prijkt de KC3000 weer bovenaan, met daaronder de SN770; die presteerde in de 1TB-round-up ook uitstekend. Op de derde plaats staat tot onze verrassing de NM710 van Lexar. Dat is gezien zijn enorm lage prijs een bijzonder aangename verrassing, De marginaal goedkopere NM620, die tegelijk de goedkoopste drive uit de test is, doet het ook uitstekend in PCMark en staat samen met de NM710 in veel deelscores bovenaan. Het zijn vooral de prestaties in de bestandsmanipulatietests, de kopieertests dus, waar de KC3000 zijn voorsprong pakt. PCMark 10 deelresultaten: starten en gebruik software Gaming Bestandsmanipulatie

Opgenomen vermogen en index

Prestatie-index We kijken primair naar de index voor licht gebruik, aangezien deze ssd's niet direct bedoeld zijn om in een high-end systeem ingezet te worden. In de index voor zwaar gebruik zit bijvoorbeeld de extreem zware Consistency-test, een benchmark waarin vooral qlc-drives het lastig hebben. In die index zijn het de duurdere drives als de Samsung 980 Pro en KC3000 van Kingston die zich laten inzetten voor zwaar gebruik. Als we naar het lichte gebruik kijken, zijn het uiteraard die drie weer die bovenaan staan, gevolgd door de rappe SN770 van WD. Daarna volgt de veel goedkopere NM710 van Lexar. Ook de NV2 van Kingston is volgens deze cijfers prima inzetbaar, maar bedenk dat ons exemplaar tlc-nand van Toshiba aan boord heeft in combinatie met een SMI-controller. Hoe de drive presteert met qlc-nand van Intel of met hetzelfde nand, maar dan de Phison-controller, is gokken. Opgenomen vermogen We zagen in de round-up van 1TB-drives al dat we de NV2 van Kingston niet idle konden krijgen, of in ieder geval zijn verbruik niet onder de 1W konden krijgen. Dat is bij de 2TB-uitvoering niet anders; samen met de NV1 en WD 750 is de NV2 met afstand de minst zuinige drive in idle. Onder load is dat heel anders, want met zijn beperkte snelheid vraagt de drive niet zo heel veel energie. De SX8200 is bij sequentieel schrijven erg hongerig, maar met random writes is het een middenmoter. Wil je een zuinige ssd, dan is de Samsung 980 Pro een goede keus en het is ook nog eens een snelle drive.

Conclusie