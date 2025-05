Kingston brengt 4TB-variant van NV2-ssd uit voor 229 euro

Kingston komt met een 4TB-variant van zijn NV2-ssd. De drive is per direct beschikbaar en kost momenteel rond de 229 euro. Daarmee is het een van de goedkoopste 4TB-ssd's die op dit moment beschikbaar is.

Kingston voorziet de NV2 4TB weer van qlc-nand met vier bits per geheugencel. De NVMe-ssd van Kingston heeft een PCIe 4.0-interface en haalt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 3500MB/s en 2800MB/s. De ssd heeft een mean-time between failure van 1,5 miljoen uur en een tbw van 1280TB.

De Kingston NV2 4TB kost op het moment van schrijven 229 euro. Daarmee is het momenteel een van de goedkoopste 4TB-ssd's. Ter vergelijking: de Samsung 870 QVO 4TB kost op dit moment rond de 250 euro en dat is een SATA-ssd met een leessnelheid van 560MB/s. Daarmee is de Kingston NV2 4TB een stuk sneller dan de meeste 4TB-ssd's die je voor die prijs kan kopen.

De Kingston NV2-ssd's zijn sinds september vorig jaar al verkrijgbaar in de varianten met een opslagcapaciteit van 250GB, 500GB, 1TB en 2TB. De 4TB-variant is daar nu dus bijgekomen. Tweakers testte de 2TB-variant van de ssd eerder in een round-up.