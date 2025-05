Toekomstige Samsung Exynos-socs krijgen weer AMD-gpu's

Samsung en AMD zetten hun samenwerking voort op het gebied van grafische processors voor mobiele apparaten. Samsung blijft AMD's chips in zijn Exynos-socs inzetten, zoals het al deed met de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra in Europa.

De verlengde overeenkomst geldt opnieuw voor meerdere jaren, net als de eerste uit 2019. AMD en Samsung willen 'meerdere generaties' aan Radeon-producten naar een 'uitgebreider portfolio' aan Samsung Exynos-socs brengen. Daarmee is het nog niet duidelijk of de AMD-graphics beperkt blijven tot de vlaggenschepen van Samsung, zoals tot nu toe het geval is, of dat goedkopere toestellen ook hiervan voorzien zullen worden.

De gpu die tot nu toe de enige vrucht is die deze samenwerking heeft afgeworpen op de markt, is de Xclipse 920-gpu van de Exynos 2200. Deze gpu was gebaseerd op de RDNA 2-architectuur die bekend is van de Radeon RX6000-serie, Xbox Series, PlayStation 5 en Steam Deck. De grafische prestaties van de chip vielen tegen, hoewel hij wel geavanceerde technieken als raytracing en variable rateshading mogelijk maakte.

Na het integreren van een AMD-gpu in de S22, S22+ en S22 Ultra-socs kwam Samsung dit jaar met de S23-serie, die weer geen AMD-gpu gebruikte, maar alleen in een Snapdragon-variant verscheen. Dat was dus geen definitief afscheid van AMD-gpu's in zijn smartphones.

AnandTech tekent tot slot aan dat het er sterk op lijkt dat de voorwaarden waaronder de initiële overeenkomst uit 2019 getekend is, blijven gelden. Daarin staat beschreven dat Samsung met deze gpu's niet mag concurreren met AMD. Dat betekent dat er geen AMD-graphics voor bijvoorbeeld laptops uit de koker van Samsung mogen komen.