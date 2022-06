De Samsung Galaxy S22-serie heeft dit jaar twee gezichten. Het absolute topmodel is de Galaxy S22 Ultra, meer dan ooit overladen met extra features en gestoken in een design dat meer herinnert aan de Galaxy Note-serie dan aan de Galaxy S21 Ultra van vorig jaar. Net als de Notes van weleer heeft de S22 Ultra bijvoorbeeld het ingebouwde pennetje voor notities, maar dan gekoppeld aan de uitstekende camera van de S21 Ultra, die voor de gelegenheid wat verder werd ontwikkeld.

Waar de S22 Ultra voor Samsung de smartphone is die het allemaal moet bieden, hebben de Galaxy S22 en Galaxy S22+ een iets andere formule, meer gericht op design en een fijne smartphone-ervaring. Vergelijk het een beetje met de manier waarop Samsung zijn twee vouwsmartphones van dit moment op de markt zet, met de enorme Galaxy Z Fold3 als topmodel voor de poweruser en de Z Flip3 als een alternatief dat vooral luxe moet uitstralen. Met hun andere positionering zijn de S22 en S22+ iets goedkoper dan de S22 Ultra, maar dat wil niet zeggen dat ze niet duur zijn. De adviesprijzen beginnen bij 849 euro voor de goedkoopste variant van de S22, oplopend naar 1049 euro voor de goedkoopste S22+ en 1099 euro voor het duurste model van dit grotere toestel, alsnog 150 euro minder dan je voor de goedkoopste S22 Ultra zou neertellen.

Voor rond de 1000 euro krijg je uiteraard een smartphone die aan alle kanten luxe is uitgevoerd. Denk aan een contrastrijk amoledscherm, een camerasysteem met een ultragroothoek- en telecamera, een high-end soc en een behuizing van glas en metaal die tegen de elementen is beschermd. Dat is wel een omschrijving waaraan de meeste high-end toestellen van de afgelopen vier jaar ook voldoen en zeker ten opzichte van de S21 en S21+ lijken de S22 en S22+ weinig vernieuwing te bieden. Het opmerkelijkste verschil is nog wel dat de nieuwe toestellen iets kleiner zijn geworden ten opzichte van hun voorgangers, met dank aan nog smallere randen, maar ook een kleiner scherm. Sinds de allereerste Galaxy S uit 2010 bleef het scherm ieder jaar minstens even groot.

Voor fans van kleinere smartphones is de S22-serie dus bij voorbaat interessant, met name de kleine S22, die nauwelijks groter is dan de Galaxy S10e van een paar jaar geleden. Potentieel nuttige verbeteringen, zoals de door Samsung beloofde betere camera en het fellere scherm, zijn natuurlijk ook altijd welkom. In deze review gaan we bekijken of Samsungs 'juniormodellen' daarmee een geslaagde update vormen.

Het reviewexemplaar van de Samsung Galaxy S22 is afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank.