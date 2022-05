Is de smartphone-innovatie tot stilstand gekomen? Je zou het haast zeggen als je de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra ziet. Vandaag kondigde Samsung zijn nieuwste high-end smartphones aan nadat het design, de specificaties en key features al maanden op straat lagen. Grote wijzigingen zitten er niet tussen. De upgrades bij de S21-serie van vorig jaar waren ook al incrementeel, maar die had tenminste nog een vernieuwd design en een verlaagde prijs. De S22-toestellen zien er bijna hetzelfde uit als hun voorgangers en kosten ook hetzelfde. Toch is er best wat leuks te melden, inclusief een terugkeer van de illustere Galaxy Note in allesbehalve de naam. Samsung gaf ons de gelegenheid de nieuwe toestellen alvast even te proberen op zijn Nederlandse hoofdkantoor en in deze preview lees je onze eerste indrukken.

Verfijnd design met ingetogen kleuren

Voor de Galaxy S22-serie zet Samsung in op wat het zelf noemt een 'essential design': een ontwerp zonder onnodige tierlantijnen en met eenvoudige kleuren, waarbij de hele behuizing in één kleurtint is uitgevoerd. De Galaxy S22 en S22+ borduren daarbij voort op het ontwerp van de S21-serie: een matte achterkant met in de linkerbovenhoek een camera-eiland dat optisch doorloopt in het frame.

S22 S21 S22+ S21+ S22 Ultra S21 Ultra Hoogte (mm) 146 151,7 157,4 161,5 163,3 165,1 Breedte (mm) 70,6 71,2 75,8 75,6 77,9 75,6 Dikte (mm) 7,6 7,9 7,6 7,8 8,9 8,9 Gewicht 168g 169g 196g 200g 229g 227g Schermdiagonaal 6,1" 6,2" 6,6" 6,7" 6,8" 6,8"

Als je ze wat beter bekijkt en in de hand neemt, zie en voel je toch wat verschillen tussen het ontwerp van de Galaxy S21(+) en dat van de Galaxy S22(+). Ten tijde van de Galaxy S21 en S21+ verruilde Samsung het scherm met gekromde randen van eerdere Galaxy S-toestellen voor een plat paneel. Bij de Galaxy S22-toestellen is nu ook het glas aan de achterkant vlak. Het metalen frame omsluit de hele zijkant, zoals bij Apple iPhones sinds de 12-serie het geval is. Hoewel het frame bij de Galaxy-toestellen een subtiele bolling vertoont, is de overgang tussen glas en metaal een stuk scherper dan bij de vorige generatie. In de hand vinden we het duo overigens niet onprettig aanvoelen, want het bredere frame geeft je juist meer grip.

Iets wat ons bij de Galaxy S22 en S22+ ook aan de grote concurrent uit Cupertino doet denken, zijn de bredere en minder lange schermen met een verhouding van 19,5:9, voorzien van aan alle kanten symmetrische schermranden. De Galaxy-toestellen van vorig jaar hadden een langer 20:9-scherm met een subtiele bredere 'onderkin', zoals de meeste smartphones. De Galaxy S22 en S22+ zijn korter, smaller en lichter dan hun voorgangers, mede dankzij de smallere schermranden, maar ook doordat er dit jaar iets kleinere schermen in de toestellen zitten. De Galaxy S22 is daarmee vrijwel exact even groot als een iPhone 13.

Samsung Galaxy S21+ versus Galaxy S22+ (rechts)

Waar de Galaxy S21 een plastic achterklep had, is Samsung voor de Galaxy S22 teruggekeerd naar glas. Het kleinste model voelt daarmee niet minder luxe aan dan het Plus-model. Wel gaat opladen trager, met 25 in plaats van 45W bij de rest van de S22-serie, en ontbreken Wi-Fi 6E en UWB-connectiviteit. De accucapaciteit is met 3700mAh (logischerwijs) kleiner dan de andere twee modellen, en net als bij de S22+ is de capaciteit met 300mAh geslonken ten opzichte van vorig jaar. We vragen ons af wat dat betekent voor de accuduur.

Note- en S-serie gaan samen

De Galaxy S22 Ultra ziet eruit alsof Samsung eigenlijk een Galaxy Note had willen maken, maar op het laatste moment toch van gedachten is veranderd en er een Galaxy S-sticker op heeft geplakt. Voor zover het uiterlijk van smartphones nog grote verschillen vertoont, lijkt de S22 Ultra niet echt op zijn kleinere broertjes. Een opvallend ontwerpkenmerk bij dit toestel is het ontbreken van een cameraverhoging, met in plaats daarvan losse lenzen die per stuk enigszins uitsteken. De boven- en onderkant van het frame zijn afgeplat, waarbij de zijkanten afgerond toelopen. Ook het scherm van de Galaxy S22 Ultra heeft gekromde zijranden. Opvallend zijn de bijna rechte hoeken van het scherm, waaraan je eerdere Galaxy Note-toestellen ook kon herkennen.

Het definitieve einde van de Galaxy Note-serie lijkt met de S22 Ultra een feit, want naast de looks heeft het toestel de ingebouwde S-Pen overgenomen, voorheen dé onderscheidende feature van een Note-toestel. Volgens Samsung heeft het pennetje een nog net wat lagere latency dan op eerdere smartphones, met dank aan een nieuwe Wacom-chip en AI-technieken die de richting van je handschrift voorspellen. We hebben de pen van de S22 Ultra kort geprobeerd op het scherm van de S21 Ultra, die ook S-Pen ondersteuning heeft, maar waarbij de pen niet wordt meegeleverd. Daarbij viel ons niet direct een merkbaar verschil op tussen de reactiesnelheid van de pen op beide toestellen, maar ook bij de eerdere smartphones met S-Pen-ondersteuning reageerde het pennetje aardig direct. Hoewel er nu een uitsparing in de behuizing aanwezig is, heeft de S22 Ultra nog steeds de accucapaciteit van 5000mAh die de S21 Ultra ook al had. In combinatie met de efficiëntere soc en display belooft Samsung bij dit toestel een accuduur van meer dan een dag.

Samsung Galaxy S21 Ultra versus Galaxy S22 Ultra (rechts)

Samen met de rest van de S22-serie heeft de Galaxy S22 Ultra een frame van Armor Aluminium, de volgens Samsung sterkere aluminiumlegering die al eerder werd toegepast bij de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. Ook aanwezig op de hele serie is Gorilla Glass Victus+ op voor én achterkant, een nieuwe versie van het verstevigde glas die 10 procent sterker moet zijn. De cameralenzen worden bedekt door Gorilla Glass 3, behalve de hoofdcamera van de Galaxy S22 Ultra: die heeft Gorilla Glass DX met antireflecterende eigenschappen, wat de fotokwaliteit moet verbeteren.

Feller scherm

De amoledschermen van de drie S22’s zijn volgens Samsung helderder dan ooit, met een geclaimde piekhelderheid van liefst 1750cd/m² bij de Galaxy S22+ en S22 Ultra. Inderdaad leken de schermen van deze toestellen op hun maximale helderheid iets feller dan die van de voorgangers, die we voor de gelegenheid ook hadden meegenomen, al kan de geadverteerde piekhelderheid ongetwijfeld alleen worden behaald in zeer kleine highlights bij het weergeven van hdr-materiaal. De leesbaarheid van het scherm moet verder worden verhoogd door iets wat Samsung 'Vision Booster' noemt: wanneer het toestel veel omgevingslicht detecteert, worden contrast en kleurverzadiging opgevoerd, zodat je de afbeelding op het scherm beter kunt onderscheiden.

De Galaxy S22 heeft een net iets lagere, maar alsnog zeer hoge piekhelderheid van 1300cd/m². Dat is voorstelbaar omdat een hogere pixeldichtheid het scherm minder efficiënt maakt, maar aan de andere kant biedt het scherm van de Galaxy S22 Ultra nog meer pixels per inch door de flink hogere resolutie: 3080x1440 beeldpunten, waar de S22 en S22+ op 2340x1080 beeldpunten blijven steken. Alle drie de schermen ondersteunen een refreshrate van maximaal 120Hz, waarbij de S22 Ultra als enige kan terugzakken tot 1Hz. Bij de andere twee toestellen werkt de refreshrate minder dynamisch, wat erop wijst dat deze modellen weer geen ltpo-backplane hebben, zoals de S22 Ultra en S21 Ultra.

Nieuwe camerafeatures

Op cameragebied belooft de Galaxy S22-serie een behoorlijke stap voorwaarts ten opzichte van de Galaxy S21-serie. De Galaxy S22 en S22+ hebben een 23 procent grotere 50-megapixelsensor voor de hoofdcamera, waarbij 4-in-1-pixelbinning resulteert in 12,5-megapixelopnamen. De telecamera is ook nieuw en overgenomen uit de Galaxy S22 Ultra: een 10-megapixelexemplaar met een lens die 3x vergroot ten opzichte van de hoofdcamera. De S21(+) had nog een telecamera met weliswaar een veel hogere resolutie van 48 megapixel, maar ook een lens met een nauwelijks verschillende beeldhoek ten opzichte van de hoofdcamera, waardoor het beeld op '3x' vooral het resultaat was van digitale zoom. Vermoedelijk kijken de beide S22's daarmee scherper als je driemaal of meer wilt inzoomen, maar omgekeerd vragen we ons wel af in hoeverre de zoomprestaties op peil blijven als je het toestel op '2x' instelt. Daarbij biedt de benadering van de S21-toestellen potentieel weer een voordeel. De ultragroothoekcamera van 12 megapixel lijkt niet vernieuwd en hetzelfde geldt voor de 10-megapixelfrontcamera.

S22 S21 S22+ S21+ S22 Ultra S21 Ultra Camera 1. 50Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 10Mp, tele 3x

Front: 10Mp 1. 12Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 64Mp, tele 1,1x

Front: 10Mp 1. 50Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 10Mp, tele 3x

Front: 10Mp 1. 12Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 64Mp, tele 1,1x

Front: 10Mp 1. 108Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 10Mp, tele 3x

4. 10Mp, tele 10x

Front: 40Mp 1. 108Mp, primair

2. 12Mp,

ultragroothoek

3. 10Mp, tele 3x

4. 10Mp, tele 10x

Front: 40Mp

Op hardwaregebied is er minder nieuws bij de Galaxy S22 Ultra, die beschikt over bijna dezelfde opstelling als zijn voorganger. Er is weer een 108-megapixelhoofdcamera met 9-in-1-pixelbinning. Naar verluidt is het een verbeterde variant van de Isocell HM3 uit de S21 Ultra, die wordt ondersteund door laserautofocus, in de vijfde 'lens' met het rode puntje, boven de flitser. De ultragroothoekcamera van 12 megapixel beschikt in tegenstelling tot het exemplaar in de S22 en S22+ over variabele focus en er zijn weer twee 10-megapixeltelecamera's aanwezig waarmee driemaal en tienmaal kan worden ingezoomd. Voorop zit opnieuw een 40-megapixelmodule.

Boven op betere sensoren zet Samsung dit jaar vooral in op betere beeldverwerking. De tot twee keer zo snelle npu kan veel meer data verwerken, wat volgens Samsung moet leiden tot nachtfoto’s die zowel scherper als helderder zijn. Dat kan doordat bij weinig licht twee opnamen worden samengevoegd: een heldere foto waarbij verschillende sensorpixels worden samengevoegd en een waarbij de volledige sensorresolutie wordt gebruikt voor meer details. Ook overdag belooft de fabrikant betere foto's en video's met minder ruis. Het kunstmatige bokeh-effect in de portetmodus zou zodanig zijn verbeterd dat het toestel je tot op een haar nauwkeurig van de achtergrond kan onderscheiden, waarbij huisdieren ook beter worden herkend, mocht je die willen fotograferen.

Voor video's is de beeldstabilisatie verbeterd, zowel de elektronische stabilisatie als de (hardwarematige) optische stabilisatie op de primaire- en telecamera's van beide toestellen. Nauwkeurig richten bij het filmen is ook niet meer nodig, want de telefoons kunnen de kadrering zelf doorlopend aanpassen bij een groep van maximaal tien mensen die zich voor de lens begeven, een beetje vergelijkbaar met de frontcamera van recente Apple iPads.

Gezien de korte tijd voor een eerste indruk hebben we nog geen duidelijk beeld of de camera's van de S22-serie de door Samsung gestelde verwachtingen kunnen waarmaken, maar het lijkt erop dat de fabrikant zich wel op de juiste punten heeft gericht ter verbetering. De nachtmodus van de S21-toestellen had soms last van rare foutjes, terwijl we in moeilijke lichtomstandigheden en bij het gebruik van de videomodus vaak meer ruis zagen bij de S21 Ultra dan bij de concurrentie.

Snellere soc en zeer lange updates

Het hart van de (Europese) Galaxy S22-toestellen is Samsungs Exynos 2200-soc, die behalve de genoemde snellere npu voor fotografie ook een achttal cpu-kernen bevat op basis van de nieuwe Arm Cortex v9-architectuur. Ook zit er een samen met AMD ontwikkelde gpu in, genaamd Xclipse, die ondersteuning zou bieden voor raytracing. Het geheel wordt gebakken op een 4nm-procedé, net als de concurrerende Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Kijkend naar de afgelopen jaren doet een Exynos-soc over het algemeen onder voor het Qualcomm-alternatief in de meeste andere high-end smartphones. De manier waarop Samsung onlangs zonder voorafgaande mededeling verstek liet gaan op zijn eigen introductie-evenement voor de Exynos 2200, voorspelt voor dit jaar ook weinig goeds. Aan de andere kant zijn de eerste berichten over de Snapdragon 8 Gen 1 ook niet onverdeeld positief, met meldingen over een extreem hoog energiegebruik tijdens volle belasting. Het valt kortom te bezien hoe de S22-smartphones met Exynos 2200 in vergelijking met de concurrentie zullen presteren.

Het drietal S22-smartphones draait uiteraard Android 12 met daaroverheen de OneUI 4.0-skin van Samsung, zoals ook al te vinden is op de Galaxy S21 FE en gedownload kan worden voor de andere S21-toestellen. Nieuw is de belofte van liefst vier OS-upgrades en vijf jaar updates en dat is ongekend lang voor een Android-telefoon. Naast de S22-serie belooft Samsung woensdag overigens hetzelfde voor de Galaxy S21-serie, Fold3 en Flip3.

De S22-serie komt beschikbaar in verschillende geheugenconfiguraties, te vinden in onderstaande tabel. Alle varianten zijn beschikbaar in alle mogelijke kleuren waarin het toestel geleverd wordt, dus daarvan hoef je je keuze niet te laten afhangen. In het geval van de Galaxy S22 en S22+ lijkt een upgrade naar 256GB aantrekkelijk. Die kost maar weinig meer en je kunt de opslag weer niet uitbreiden. In Samsung's eigen e-store worden naast exclusieve kleurvarianten van alle toestellen ook een 1TB-versie van de S22 Ultra verkocht, die je niet in de winkels vindt.

Opslag / werkgeheugen S22 S22+ S22 Ultra 128GB / 8GB € 849,- € 1049,- € 1249,- 256GB / 8GB € 899,- € 1099,- - 256GB / 12GB - - € 1349,- 512GB / 12GB - - € 1449,- 1TB / 12GB (alleen e-store) - - € 1649,-

Je kunt alle toestellen vanaf vandaag preorderen, maar pas op 25 februari vindt de eerste levering van de S22 Ultra plaats. Voor de Galaxy S22 en S22+ zul je nog langer geduld moeten hebben, want die komen pas op 11 maart.

Voorlopige conclusie

Een vernieuwd design of een killer feature zit er dit jaar niet in, maar de Galaxy S22 en Galaxy S22+ bevatten potentieel nuttige verbeteringen die de dagelijkse praktijk met het toestel weer een stukje prettiger kunnen maken: een compacter design dat prettiger vasthoudt, een scherm dat in het zonnetje beter afleesbaar blijft, en een camera die betere foto's schiet. De nieuwe soc is nog een groot vraagteken en we zijn ook heel benieuwd of de toestellen de cameraverbeteringen kunnen waarmaken die Samsung belooft. Met de nieuwere, kleinere accu's is het verder te hopen dat de twee niet te veel inboeten op de accuduur, want dat was een van de sterke punten van de S21-serie.

Naast de verfijning van de S22 en S22+ consolideert Samsung zijn twee high-end reeksen uit het verleden, Galaxy Note en Galaxy S, dit jaar tot één smartphone die alles moet bieden: de Galaxy S22 Ultra. Dat is waarschijnlijk een slimme keus, want de poweruser die in het verleden een Galaxy Note had gekocht, is waarschijnlijk ook op zoek naar een erg goede camera. De nieuwe positionering van de S22 Ultra maakt hem bovendien meer dan ooit onderscheidend ten opzichte van de twee andere S22-toestellen.

Hoewel de daadwerkelijke beschikbaarheid van de drie S22-toestellen nog even op zich laat wachten, hebben we begrepen dat samples wel spoedig zullen arriveren. Zodra ze binnen zijn, gaan we uiteraard aan de slag voor een uitgebreide review, zodat we je dan meer kunnen vertellen over hoe deze nieuwe Samsung-smartphones in de praktijk presteren.