Het zat er al langer aan te komen, maar het is nu eindelijk gebeurd: Samsung heeft afscheid genomen van de iconische Note-serie. Of toch niet? Het Koreaanse bedrijf heeft het krachtigste Galaxy S-vlaggenschip samengevoegd met de Galaxy Note en het resultaat in de vorm van de Samsung Galaxy S22 Ultra op de markt gebracht. Dit toestel lijkt overigens meer op een Note dan op een S-model. Dat komt door de meegeleverde S-Pen en de afgeronde vorm van de behuizing. Als je de naam van het toestel niet zou weten en je zou het apparaat voor het eerst oppakken, zou je zweren een ‘Note 22’ in je handen te hebben.

Samsung brengt de S22 Ultra op de markt voor 1249 euro. Daarmee is de introductieprijs van dit toestel net zo hoog als die van de S21 Ultra. Voor dat geld krijg je dit keer een smartphone met een 6,8 inch groot scherm, 8 tot 12GB ram, 256GB tot 1TB opslagruimte en de welbekende geïntegreerde stylus. Als we het toestel naast de Galaxy S21 Ultra leggen, zijn de verschillen niet zo heel groot. De cpu is nieuwer (Exynos 2200 in plaats van 2100/SD888), het scherm heeft nu Gorilla Glass Victus+ in plaats van Gorilla Glass Victus, en het toestel laadt op papier bijna twee keer zo snel op. Qua ontwerp lijkt de S22 Ultra een heel ander toestel dan zijn voorganger, maar op andere gebieden is hij eigenlijk bijna hetzelfde gebleven.

De cameraopstelling is bijna identiek, het scherm heeft dezelfde diagonaal en hoge 1440p-resolutie, en de accu is precies even groot. Aan de vorm en functie van de S-Pen is ten opzichte van de Galaxy Note-serie ook niet veel veranderd, behalve dan dat de pen bij dit toestel dus weer een plaats heeft in het toestel zelf. Dat was bij de Galaxy S21 Ultra niet het geval, ook al kon je de pen bij dat toestel al wel gebruiken. De stylus was een losse accessoire en kon worden vastgemaakt aan een speciaal daarvoor ontworpen hoes. Weet de S22 Ultra ondanks de kleine verschillen toch een grote impact te hebben en dankzij de nieuwe Exynos toch de andere toestellen achter zich te laten? Je leest het in deze review.