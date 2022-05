Samsung kondigt kleinere Galaxy S22 en andere S22-modellen aan

Samsung heeft de Galaxy S22-serie telefoons aangekondigd. De S22 is kleiner dan de S21, maar heeft ook een kleinere accu. De S22 Ultra heeft zoals verwacht een ingebouwde stylus en neemt de functie van de Galaxy Note-serie over.

De Galaxy S22 meet 146x70,6mm en is daarmee een halve centimeter korter dan de 151x71,2mm grote S21. Het toestel is 7,6mm dik en weegt 168 gram. De kleinere behuizing komt vermoedelijk door het iets kleinere scherm; de diagonaal gaat van 6,2" naar 6,1" en het scherm is ook iets minder lang: 19,5:9 in plaats van 20:9.

Hetzelfde geldt voor de S22+, die beschikt over een 6,6"-scherm in plaats van het 6,7"-paneel van zijn voorganger. In beide gevallen gaat het om oledschermen met een resolutie van 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Beide telefoons hebben net als hun voorganger achter dat scherm een ultrasone vingerafdrukscanner zitten.

De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor en een f/1,8-lens. Hij is voorzien van optische beeldstabilisatie. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 120 graden en een 12-megapixelsensor. De camera met telelens biedt 3x vergroting ten opzichte van de primaire camera met een beeldhoek van 36 graden en een f/2.4-lens. Ook die camera heeft optische stabilisatie.

De S22 heeft een 3700mAh-accu die op te laden is met 25W. Samsung levert geen adapter mee. De S22+ heeft een 4500mAh-accu die op te laden is met 45W. Beide telefoons komen uit met 8GB Lpddr5-geheugen en met 128GB of 256GB UFS-opslag.

De S22 Ultra heeft een ingebouwde stylus, de S-Pen. Daarmee is het naast de opvolger van de S21 Ultra ook de opvolger van de Note 20 Ultra uit 2020. Vorig jaar verscheen er geen Note-toestel. De telefoon heeft een 6,8"-scherm, maar het formaat wijkt wel af van het 6,8"-paneel van de S21 Ultra. Het scherm is iets korter, maar wel een stukje breder.

Al deze telefoons draaien op een Samsung Exynos 2200-soc, voorzien van AMD RDNA2-gpu. Die Xscale-gpu is de eerste in zijn soort. Het is bovendien de eerste soc van Samsung op 4nm en op de Armv9-architectuur.

De S22 komt uit voor prijzen vanaf 849 euro, de S22+ kost vanaf 1049 euro en de S22 Ultra moet vanaf 1249 euro gaan kosten. De S22 Ultra komt over 2,5 week uit; de S22 en S22+ volgen over een maand.