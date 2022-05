'Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met 14,6"-scherm kost minimaal 1149 euro'

Er is een prijslijst van Samsungs Galaxy Tab S8-tablets online verschenen, samen met specificaties van alle modellen. De goedkoopste 11"-uitvoering zou 749 euro gaan kosten en het duurste 14,6"-model zou verschijnen voor minimaal 1149 euro.

Op de lijst staan in totaal zestien modellen. Van iedere uitvoering zijn minimaal vier varianten verkrijgbaar; twee zonder 5G en twee met. De Tab S8 Ultra verschijnt in zes uitvoeringen, waarbij er ook modellen zijn met 12GB of 16GB ram. De prijzen zijn afkomstig van WinFuture-journalist Roland Quandt, die eerder ook al de volledige specificaties en renders van de nieuwe Samsung-tablets deelde.

Naast de prijzen deelt Quandt ook afbeeldingen waarop de specificaties in het Frans staan. In grote lijnen waren de specificaties al bekend. De specsheets vermelden ook details zoals het gewicht en de Android-versie. De verwachting is dat Samsung de Galaxy Tab S8-tablets op 9 februari presenteert, samen met de Galaxy S22-telefoons. Ook vrijwel alle informatie van die telefoons is al naar buiten gekomen.