Google heeft naar verluidt een tabletdivisie opgericht onder leiding van een oprichter van Android en lijkt zich weer serieus op de tabletmarkt te willen storten. Waar hebben we dat toch eerder gehoord? Een kleine geschiedenis van grote apparaten met Android.

De aanwijzingen dat Google zich weer serieus wil bezighouden met de tabletmarkt, stapelen zich op. Er is weer een aparte versie van Android voor apparaten met grote schermen: Android 12L. Het is voor het eerst sinds Android 3.0 Honeycomb dat er een aparte versie is voor tablets, ook al is 12L ook voor vouwbare smartphones bedoeld.