Google Nexus 7 uit 2013 draait op Android 12L met custom-rom

Een ontwikkelaar heeft de eerste custom-rom op basis van Android 12L uitgebracht voor de Google Nexus 7-tablet uit 2013. De negen jaar oude tablet krijgt van Google zelf al een jaar of zeven geen upgrades meer.

Als je nog een Nexus 7 hebt liggen en je hebt alle upgrades uitgevoerd, zit je op Android 6 Marshmallow. Dat is al een stuk nieuwer dan Android 4.3 Jelly Bean, waarmee de tablet in de zomer van 2013 uitkwam, maar echt modern is het niet. En dat terwijl Google met Android 12L een gloednieuw, voor tablets geoptimaliseerd besturingssysteem heeft uitgebracht.

Ontwikkelaar followmsi maakt al een jaar of vijf onofficiële LineageOS-uitgaven voor de Nexus 7 en heeft de zijne nu voorzien van Android 12L. Dat is op basis van LineageOS 19.1. Er is geen lijst van zaken die wel of niet werken in de firmware.

Wel zegt de ontwikkelaar dat gebruikers niet zomaar even hun Nexus 7 uit de kast kunnen pakken, het stof eraf kunnen blazen en de rom erop kunnen flashen. Standaard is de systeempartitie niet groot genoeg om er ook nog Google-apps op te kunnen flashen, dus daar moeten gebruikers eerst mee aan de slag.

De Nexus 7 uit 2013 was de tweede Google-tablet met die naam. Er kwam er ook een uit in 2012, maar de firmware werkt daar niet op. Google bracht in die jaren nog enkele Android-tablets uit, maar is daarmee gestopt. Inmiddels lijkt Google tablets weer serieus te nemen.