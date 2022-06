Google brengt Android 12L en Feature Drop naar Pixel-telefoons

Google heeft de Android 12L-update voor zijn Pixel-smartphones uitgebracht. De update is voor vouwbare toestellen en tablets. Samsung, Lenovo en Microsoft brengen later dit jaar apparaten met Android 12L uit. De Pixel-telefoons krijgen verder een update met nieuwe functies.

Android 12L is een update voor Android 12 die als eerste voor de Pixel-smartphones verschijnt, maar later naar meer apparaten komt. De update brengt verbeteringen naar vouwbare smartphones en toestellen met grote schermen. Zo krijgen notificaties en de snelle instellingen hun eigen kolom, naast elkaar, zodat gebruikers snel notificaties weg kunnen swipen. Ook de instellingen worden getoond in twee kolommen, waarvan een met voorbeeldweergave.

Daarnaast is er een taakbalk voor het snel kunnen wisselen tussen apps en kunnen gebruikers met Android 12L twee apps naast elkaar tonen in een split-screen-weergave. Later dit jaar verschijnen tablets en foldables met Android 12L en onder andere Samsung, Lenovo en Microsoft hebben plannen om apparaten van de versie te voorzien. Ook Android 13 en latere versies gaan functies voor apparaten met grote schermen bevatten, belooft Google.

Tegelijkertijd kondigde Google een nieuwe Feature Drop aan voor de Pixel-toestellen. Google breidt hiermee de Live Caption-functie uit naar gesprekken. "Als je een telefoongesprek voert, kun je de transcriptie van wat de andere persoon zegt zien, en een antwoord typen, die voorgelezen wordt aan het andere eind", licht Google toe. Verder krijgt Snapchat ondersteuning voor Night Sight, is er een nieuwe widget voor de accustatus van verbonden apparaten en zijn conversaties in het Spaans, Italiaans en Frans direct te vertalen via de Interpreter van Live Translate.

Zowel Android 12L als de Feature Drop verschijnt voor ondersteunde Pixel-apparaten. De Pixel 3 hoort daar niet meer bij en de Pixel 6 moet nog even wachten op de updates.