Update Pixel-serie lost video-drm-problemen op, maar introduceert Google Pay-bug

De Feature Drop voor Googles Pixel-telefoons lijkt wat technische problemen te hebben opgelost maar ook weer nieuwe te hebben gecreëerd. Problemen met Widevine-drm zouden opgelost zijn, wat HD Netflix mogelijk maakt, maar Google Pay werkt voor sommigen niet meer.

Volgens XDA hadden gebruikers van verschillende Pixel-modellen sinds de update van februari 2021 last van wegvallende Widevine-ondersteuning. Die zou gegaan zijn van L1 naar L3, wat in de praktijk betekent dat gebruikers niet meer bijvoorbeeld Netflix op 1080p of hoger kunnen bekijken, maar alleen in maximaal 480p-kwaliteit. Google beloofde destijds een fix en heeft die nu, iets meer dan een jaar later, geleverd. Dat bevestigen gebruikers op Reddit.

9to5Google meldt echter dat gebruikers na deze nieuwe update de kans lopen dat Google Pay juist buiten werking is. Dat zou in ieder geval voorgekomen zijn op een Pixel 4a, 4a 5G en 5. Het gaat dan specifiek om de functionaliteit om met nfc te betalen bij pinterminals in winkels. Google Pay werkt in Nederland onder andere met ABN Amro, Bunq, N26 en Revolut. In België zijn onder andere BNP Paribas Fortis, KBC/CBC en Fintro compatibel. Google is nog niet met een reactie gekomen. Een tijdelijke oplossing voor het probleem zou zijn voor een gebruiker om zich aan te melden voor de previewversie van de volgende Feature Drop.

Met de recent vrijgegeven Feature Drop breidt Google de Live Caption-functie uit naar gesprekken. "Als je een telefoongesprek voert, kun je de transcriptie van wat de andere persoon zegt zien, en een antwoord typen, die voorgelezen wordt aan het andere eind", licht Google toe. Verder krijgt Snapchat ondersteuning voor Night Sight, is er een nieuwe widget voor de accustatus van verbonden apparaten en zijn conversaties in het Spaans, Italiaans en Frans direct te vertalen via de Interpreter van Live Translate.

