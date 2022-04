Google pauzeert decemberupdate Pixel 6 wegens meerdere problemen

Google heeft de distributie van de decemberupdate voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro tijdelijk stopgezet omdat deze meerdere problemen bij gebruikers veroorzaakte, waaronder het verlies van de verbinding. Het bedrijf brengt in januari een fix uit.

Het Pixel-team van Google meldt de update op pauze gezet te hebben en een fix in de maak te hebben. Die fix verschijnt eind januari in een software-update, samen met alle overige verbeteringen van de decemberupdate. De melding volgt op klachten van bezitters van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro over het wegvallen van de verbinding en gesprekken, slechte ontvangst en het niet kunnen bellen van noodnummers met Teams.

Wie de update al doorgevoerd heeft en die problemen ervaart, krijgt van Google het advies om een back-up uit te voeren en vervolgens de Android Flash Tool te gebruiken om terug te keren naar een eerdere softwareversie en een factoryreset uit te voeren.

De eerste Feature Drop-update voor de Pixel 6-toestellen werd geplaagd door problemen en halverwege december bleek al dat Google op de rem had getrapt met de update. Vervolgens schakelde Google vorige week de functies Hold for Me en Call Screening uit omdat deze niet meer goed werkten na de decemberupdate voor de telefoons.