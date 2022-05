Google lijkt komst Pixel 6a te bevestigen in kleurboek

Google heeft voor het eerst zelf wat informatie laten ontglippen over de Pixel 6a. Het bedrijf noemt de naam van de smartphone op een wel heel opvallende plek: een kleurboek. Dat werd weggegeven aan zogenaamde 'Pixel Superfans'.

Bij de inhoudsopgave van het kleurboek voor Superfans wordt gesproken van een Pixel 6a, die op pagina 6 en 7 te vinden zou zijn. Op die pagina's is de telefoon niet daadwerkelijk te vinden, waardoor het uiterlijk van het apparaat niet officieel getoond wordt, maar alleen de naam bevestigd. Opvallend is ook dat er op pagina 6 een Nest Hub Max getoond wordt, die niet in de inhoudsopgave staat. Al met al lijkt er weinig te kloppen van de inhoudsopgave. Droid Life zette het kleurboek online.

Hoewel het de eerste keer is dat Google iets zegt over een Pixel 6a, is het niet het eerste teken van leven van deze smartphone. OnLeaks en 91mobiles kwamen met renders van het toestel, op basis van bronnen van OnLeaks. Daaruit blijkt dat de telefoon sterk lijkt op de Pixel 6 en 6 Pro, met een soortgelijke 'camerastrook', waarin twee sensoren en een flitser zitten verwerkt. De Pixel 6a krijgt ook een glazen achterkant met tweekleurige afwerking, net als de huidige Pixel 6-toestellen. Volgens de twee krijgt de Google Pixel 6a een 6,2"-amoledscherm, tegenover een 6,4"-display in de Pixel 6 en een 6,7"-scherm in de Pixel 6 Pro.

Een later lek, afkomstig van 9to5Google, bevatte informatie over de camerasensoren. De Pixel 6a zou gebruikmaken van een Sony IMX363-sensor voor de primaire camera; die werd ook gebruikt in de Pixel 3 tot en met Pixel 5a. Dat strookt wel met het idee dat de a-variant van de Pixel wat betaalbaarder is dan de gewone varianten.

Afbeeldingen door OnLeaks, via 91mobiles