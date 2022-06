Renders tonen Google Pixel 6a met kleiner scherm en Pixel 6-achtig ontwerp

Bekende leaker OnLeaks heeft renders van een Google Pixel 6a-smartphone gepubliceerd. Het ontwerp van de telefoon lijkt op die van de reguliere Pixel 6. De Pixel 6a-variant zou wel een kleiner 6,2"-scherm krijgen. Het is niet bekend wanneer de telefoon uitkomt.

De komende Google Pixel 6a lijkt sterk op de grotere Pixel 6 en Pixel 6 Pro, blijkt uit renders die OnLeaks en 91mobiles samen publiceerden. De telefoon krijgt een soortgelijke 'camerastrook', waarin twee sensoren en een flitser zitten verwerkt. De Pixel 6a krijgt ook een glazen achterkant met tweekleurige afwerking, net als de huidige Pixel 6-toestellen.

Volgens OnLeaks en 91mobiles krijgt de Google Pixel 6a een 6,2"-amoledscherm, tegenover een 6,4"-display in de Pixel 6 en een 6,7"-scherm in de Pixel 6 Pro. Het lager gepositioneerde 6a-model krijgt daarbij afmetingen van 152,2x71,8x8,7mm, met een dikte van 10,4mm wanneer de camerastrook wordt meegerekend. De rechter zijkant herbergt de volumeknoppen en de aan-uitknop en aan de onderkant zit een USB-C-aansluiting. De simkaartslot zit aan de linker zijkant van de Pixel 6a.

Er zijn verder nog weinig technische details over de Pixel 6a bekend. Het is bijvoorbeeld niet bekend welke soc de smartphone heeft. De grotere Pixel 6 en Pixel 6 Pro beschikken over een Google Tensor-chip. 91mobiles speculeert dat de Pixel 6a een Tensor Lite of een Qualcomm Snapdragon 778G-chip zou kunnen krijgen, maar dat is nog niet bevestigd.

De telefoon krijgt mogelijk 6 of 8GB geheugen en maximaal 128GB opslag. De primaire camera gebruikt mogelijk een Samsung Isocell GN1-camerasensor met 50-megapixelresolutie, die ook in de hoger gepositioneerde Pixel-toestellen wordt gebruikt. Het is niet bekend wanneer de Google Pixel 6a uitkomt of wat deze gaat kosten.

Afbeeldingen door OnLeaks, via 91mobiles