Google werkt aan fix voor Assistant die ongevraagd contacten belt op Pixel 6

Google zegt op de hoogte te zijn van het probleem omtrent de Google Assistant die op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro willekeurig contactpersonen belt. In de tussentijd zijn er workarounds om het probleem te verhelpen, ten koste van wat functionaliteit.

Het probleem lijkt een ongelukkige combinatie te zijn van twee kwesties: de Google Assistant wordt geactiveerd zonder dat daar een knop voor ingedrukt wordt of hotwords voor gebruikt worden, gevolgd door stilte of een ander commando dat om onbekende redenen geïnterpreteerd wordt als een opdracht om een contactpersoon te bellen, volgens gebruikers vaak iemand wiens naam met de letter J begint.

Een optie voor getroffen gebruikers is om totdat Google met een fix komt, de activatie van de Google Assistant uit te schakelen als de smartphone vergrendeld is. Op die manier zullen onbedoelde oproepen alleen plaatsvinden als de telefoon ontgrendeld is, en vermoedelijk in de handen van de gebruiker is.

De reactie van Google is gericht aan 9To5Google. Die heeft bovendien een video gemaakt waarin een deel van de problematiek gedemonstreerd wordt. Google zegt te werken aan een 'onmiddellijke oplossing', maar geeft geen concrete termijn waarop die beschikbaar moet zijn.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn sinds 28 oktober beschikbaar in meerdere landen, waaronder de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland. Hoewel Nederland en België de telefoon officieel nog niet hebben gekregen, maakt de beschikbaarheid in nabijgelegen landen importeren wel goed mogelijk. Tweakers komt binnenkort ook met zijn Pixel 6 en 6 Pro-review.