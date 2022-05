Nintendo Switch Online heeft 32 miljoen abonnees

Nintendo had op 30 september van dit jaar in totaal 32 miljoen abonnees voor zijn Nintendo Switch Online-dienst. Rond dezelfde tijd vorig jaar waren dat er nog 26 miljoen, wat dus een nettostijging van 6 miljoen abonnees betekent.

Het effect van de introductie van het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement is in die cijfers niet meegenomen: die werd pas op 25 oktober beschikbaar voor Switch-eigenaren. Verder is duidelijk te zien dat de groei wat afgenomen is ten opzichte van wat Nintendo vorig jaar meldde: toen kreeg het er 11 miljoen klanten bij. Destijds dankte Nintendo die groei aan de release van Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo schrijft de groei toe aan 'verbeteringen van de dienst', zoals Game Trial-evenementen, waarbij een game tijdelijk speelbaar is voor abonnees ook al hebben ze die niet gekocht, en games die abonnees gratis bij Nintendo Switch Online krijgen. Nintendo zegt dat ze de dienst zullen 'blijven verbeteren'.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack introduceert de mogelijkheid om Nintendo 64-games op de console te spelen. Momenteel biedt de dienst negen games, waaronder Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 en Star Fox 64. Later zal de dienst ook SEGA Mega Drive-games aanbieden. Het nieuwe abonnement kost 40 euro per jaar, een verdubbeling ten opzichte van het inbegrepen Nintendo Switch Online-abonnement en diens prijs van 20 euro per jaar.

De nieuwe dienst en zijn N64-games hebben momenteel verder te kampen met wat technische mankementen, zoals inputlag, framerateproblemen en graphics die niet overeenkomen met de originele games.

Nintendo maakte van de week ook bekend dat er sinds de release bijna 93 miljoen Nintendo Switch-exemplaren zijn verkocht. Het afgelopen kwartaal verkocht het bedrijf 3,8 miljoen consoles. De Switch OLED is door zijn zeer recente release niet meegenomen in die cijfers.