Nintendo Switch Online heeft 26 miljoen klanten, 11 miljoen meer dan begin dit jaar. Volgens Nintendo komt door de release van Animal Crossing dit voorjaar. In totaal zijn er meer dan 200 miljoen gebruikers met een Nintendo-account.

De betaaldienst profiteert van de release van populaire games, zegt Nintendo. Het Japanse bedrijf ziet de betaaldienst als dienst bovenop het Nintendo-account en wil dat op de lange termijn doorzetten, ook na de release van een nieuwe gameconsole op een nog onbepaald moment in de toekomst. Het aantal mensen met een Nintendo-account groeide vooral nadat Mario Kart Tour uitkwam. Dat is een mobiele game en is te spelen op iOS en Android.

Het lentekwartaal was voor het eerst dat Nintendo meer spelletjes digitaal verkocht dan op cartridges of schijfjes, zo zegt Nintendo ook in de managementbriefing van woensdag. Dat komt door de coronapandemie, waardoor veel mensen spelletjes wilde spelen terwijl veel winkels dicht waren. Daarnaast liet Nintendo weten dat de Super Mario-film nog steeds op schema ligt om in 2022 uit te komen.