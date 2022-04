'Nintendo schroeft Switch-productie op tot 30 miljoen stuks in dit boekjaar'

Nintendo zou de productie van zijn Switch-consoles opschroeven tot dertig miljoen exemplaren voor het boekjaar dat loopt tot eind maart 2021. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het afgelopen boekjaar, toen er 21 miljoen exemplaren werden geleverd.

Volgens bronnen van Bloomberg heeft Nintendo zijn partners nogmaals de opdracht gegeven om de productie van de Switch te verhogen. In augustus verhoogde Nintendo de aantallen volgens Bloomberg ook al, toen mikte de fabrikant nog op 25 miljoen exemplaren voor het boekjaar.

Nintendo kon in het afgelopen jaar op sommige momenten niet voldoen aan de vraag naar Switch-consoles. De release van Animal Crossing: New Horizons en de coronapandemie zorgden voor een grote vraag, terwijl de virusuitbraak ook zorgde voor problemen bij toeleveranciers.

In mei maakte Nintendo bekend dat er in het afgelopen boekjaar 21 miljoen Switch-consoles zijn geleverd. Het ging om 6,19 miljoen exemplaren van de Switch Lite, die vorig jaar in september uitkwam, en 14,84 miljoen exemplaren van de reguliere Switch-console.

De Switch-verkopen gaan zeer voorspoedig in het huidige boekjaar. Dat bleek uit de kwartaalcijfers over de periode van mei tot en met juli. In die drie maanden leverde Nintendo 5,68 miljoen Switch-consoles, waarvan 2,62 miljoen Lite-exemplaren. Het aantal geleverde consoles was 167 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.