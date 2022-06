Winst van Nintendo verviervoudigt door sterke groei Switch-verkopen

Nintendo heeft in de periode van april tot en met juni zijn omzet verdubbeld en de winst ruimschoots verviervoudigd ten opzichte vorig jaar. Er werden 5,68 miljoen Switch-consoles geleverd, ruim tweeënhalf keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Nintendo leverde in het afgelopen kwartaal 3,05 miljoen Switch-consoles en 2,62 miljoen exemplaren van de Switch Lite. Het aantal geleverde Switch-consoles is met 166,6 procent gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vermoedelijk is de sterke groei te danken aan de coronapandemie, waardoor mensen veel thuiszitten en meer gamen.

De sterke groei is ook te zien bij de leveringen van Switch-games; dat waren er 50,43 miljoen in het afgelopen kwartaal en dat is een stijging van 123 procent ten opzichte van vorig jaar. Animal Crossing: New Horizons was wederom de meest succesvolle titel. Daarvan werden nog eens 10,63 miljoen exemplaren geleverd. Die game kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit en daar zijn nu in totaal 22,40 miljoen exemplaren van geleverd. Alleen van Mario Kart 8 Deluxe zijn meer exemplaren geleverd. Die titel, die al veel langer verkrijgbaar is, staat in totaal op 26,74 miljoen exemplaren.

Het totale aantal geleverde Switch-consoles staat nu op 61,44 miljoen en het aantal geleverde games bedraagt 406,67 miljoen. Van de goedkopere Switch Lite, die sinds vorig jaar te koop is, zijn nu in totaal 8,79 miljoen exemplaren geleverd.

Van Ring Fit Adventure zijn inmiddels 4 miljoen exemplaren verkocht, zegt Nintendo. Het fitnessaccessoire was in maart, april en mei slecht leverbaar door tekorten, maar inmiddels stijgen de verkopen weer, omdat de productie is opgeschroefd. Nintendo verkoopt steeds meer games digitaal. De omzet daaruit groeide met 230 procent ten opzichte van vorig jaar en inmiddels is 55,6 procent van alle verkochte software digitaal verkocht.

Nintendo merkt op dat covid-19 voor moeilijkheden bij het verkrijgen van onderdelen voor de Switch heeft gezorgd, maar die situatie is 'bijna volledig opgelost', zegt het bedrijf. Als de coronapandemie verder aanwakkert, kan het weer leveringsproblemen veroorzaken, omdat er veel tijd zit tussen productie en het bevoorraden van de winkelschappen. Ook zijn er volgens Nintendo nog leveringsproblemen in sommige regio's vanwege de grote vraag naar Switch-consoles.

Door de goede verkopen kwam de kwartaalomzet uit op ruim 358,1 miljard Japanse yen, omgerekend zo'n 2,9 miljard euro. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De operationele winst bedroeg 144,7 miljard yen, een kleine 1,2 miljard euro. De operationele winst was 428 procent hoger dan een jaar eerder.