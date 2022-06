Nintendo levert 5,2 miljoen exemplaren van Super Mario 3D All Stars

Nintendo heeft in de eerste twee weken na release 5,2 miljoen exemplaren geleverd van zijn verzamelgame Super Mario 3D All Stars, met daarin drie oude Mario-games. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de consolemakers.

Die kwartaalcijfers lopen tot 30 september en Super Mario 3D All Stars kwam uit op 18 september, dus dat aantal is gehaald binnen twee weken na release. Van Paper Mario: The Origami King, die in de zomer uitkwam, leverde Nintendo er 2,8 miljoen. Animal Crossing: New Horizons staat op iets meer dan 26 miljoen leveringen sinds de release in maart. Alleen van Mario Kart 8 Deluxe zijn er meer geleverd, namelijk bijna 29 miljoen.

Nintendo leverde in totaal 6,86 miljoen exemplaren van zijn Switch-consoles. In die leveringen zit naast de Switch ook de vorig jaar uitgekomen Switch Lite. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 4,8 miljoen. In totaal zijn er nu rond 68 miljoen Switch-consoles over de toonbanken gegaan. De leveringen van de 3DS daarentegen zijn aan het dalen. Dit jaar leverde Nintendo tot nu toe 690.000 3DS-exemplaren, ongeveer de helft van het aantal in dezelfde periode vorig jaar.