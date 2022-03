Nvidia: GeForce RTX 3000-tekorten kunnen nog 'enkele maanden' aanhouden

De tekorten van Nvidia's RTX 3000-videokaarten kunnen nog enkele maanden aanhouden. Dat meldt de chief financial officer van Nvidia tijdens een teleconferentie met aandeelhouders. Verder boekte het bedrijf het afgelopen kwartaal naar eigen zeggen een recordomzet.

"Hoewel we sterke vraag hadden voorzien, overtrof dit zelfs onze verwachtingen", zo meldt Colette Kress tijdens de teleconferentie. De chief financial officer noemt onder andere 'capaciteitsproblemen' in de hardwaresector als reden voor de tekorten. Hierdoor kan het naar eigen zeggen 'nog enkele maanden duren voordat Nvidia deze vraag kan bijbenen'. Nvidia-ceo Jensen Huang meldde eerder al dat de tekorten rondom de RTX 3000-gpu's aan zullen houden tot in 2021.

Nvidia presenteerde deze week ook zijn meest recente kwartaalcijfers. Daarin spreekt het bedrijf ook over een 'recordomzet' van ongeveer 4,73 miljard dollar tijdens het afgelopen kwartaal. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 3,99 miljard euro. De netto-inkomsten bedroegen daarnaast ongeveer 1,34 miljard dollar. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.

Ook Nvidia's omzet uit consoles steeg, zo meldt Colette Kress. Chips van Nvidia worden gebruikt in de Nintendo Switch. Er is momenteel veel vraag naar die console; in het afgelopen kwartaal werden volgens Nintendo 6,86 miljoen Switch-consoles geleverd. Ook de datacenterdivisie van het bedrijf haalde dit kwartaal een relatief hoge omzet van 1,90 miljard dollar. Een jaar geleden bedroeg die kwartaalomzet nog 726 miljoen dollar.

Nvidia introduceerde zijn eerste gpu's in de RTX 3000-serie op 1 september en bracht de RTX 3080 twee weken later uit, hoewel de videokaart snel werd uitverkocht. Datzelfde gebeurde bij de releases van de RTX 3090 en RTX 3070. Concurrent AMD bracht op 18 november zijn eerste RX 6000-videokaarten uit, hoewel Nederlandse webshops op die datum geen voorraad hadden. De videokaarten waren wel beschikbaar via AMD's eigen webshop, hoewel de videokaarten ook daar relatief snel werden uitverkocht. Partnerkaarten met aangepast ontwerp volgen op 25 november.