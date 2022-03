Nvidia: voorlopig zijn er geen grote hoeveelheden RTX30-kaarten beschikbaar

Een topvrouw van Nvidia zegt in een toelichting op de recente financiële kwartaal- en jaarcijfers dat er voorlopig nog geen einde zal komen aan de tekorten van de RTX30-kaarten. Ze spreekt over een 'ongelooflijke vraag' en zegt dat de tekorten minimaal nog een maand zullen aanhouden.

Colette Kress, de chief financial officer bij Nvidia, zei in een mondelinge toelichting op de resultaten de tekorten dat het voor de volledige RTX30-series moeilijk is geweest om voorraden op peil te houden, blijkt uit een transcriptie van de mondelinge toelichting op de cijfers. Kress zegt dat de aanvoer wel wordt opgevoerd, maar dat de voorraden waarschijnlijk minimaal tot eind maart nog laag zullen blijven. Nvidia heeft net als andere producenten te maken met de huidige schaarste op de markt voor videokaarten.

Nvidia's jaaromzet steeg met 53 procent wegens goede resultaten bij met name de divisies voor gaming en datacenters. De gamingdivisie was in het afgelopen fiscale jaar goed voor een omzet van 7,76 miljard dollar, blijkt uit de publicatie van de financiële kwartaal- en jaarcijfers. Een jaar eerder bleef dat nog op 5,52 miljard dollar steken. Dit betreft een stijging van 41 procent. Kijkend naar het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit de Gaming-divisie uit op 2,5 miljard dollar, een stijging van 67 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met die 2,5 miljard dollar was deze divisie goed voor bijna de helft van de totale omzet uit het afgelopen kwartaal. Deze divisie is verantwoordelijk voor de inkomsten uit GeForce-videokaarten en GeForce Now. Onder meer de introductie van de Ampère-gpu's in de RTX 3000-serie zal een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

De stijging was bij de Data Center-divisie nog een stuk groter. Waar de omzet bij deze divisie een jaar geleden 2,98 miljard dollar bedroeg en het jaar daarvoor 2,93 miljard dollar, kwam de omzet in het afgelopen jaar op 6,70 miljard dollar uit. Dat is een stijging van 124 procent. De stijging bij deze divisie is deels toe te schrijven aan de inkomsten afkomstig van Mellanox, de Amerikaanse fabrikant van InfiniBand- en ethernetnetwerkapparatuur die in 2019 door Nvidia werd overgenomen.

Dit effect is ook terug te zien in het afgelopen, laatste kwartaal. Daarin kwam de omzet van de Data Center-divisie uit op 1,9 miljard dollar, een stijging van 97 procent. In het derde kwartaal was dat omzetcijfer nagenoeg gelijk. Nvidia noemt ook de A100-accelerator voor high performance computing als een factor voor de goede resultaten in dit segment.

Nvidia's jaaromzet kwam uit op 16,7 miljard euro en de netto-inkomsten op 4,3 miljard dollar. Dat laatste is een stijging van 55 procent ten opzichte van het jaar voor het afgelopen fiscale jaar. In het afgelopen kwartaal kwam de totaalomzet uit op 5 miljard dollar; de netto-inkomsten waren 1,46 miljard dollar, een stijging van 53 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.