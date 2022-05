Nvidia krijgt boete van 5,2 miljoen euro voor omissie invloed crypto op omzet

Nvidia heeft van de Amerikaanse marktwaakhond SEC een boete van omgerekend 5,2 miljoen euro gekregen. Het bedrijf heeft zijn aandeelhouders niet altijd geïnformeerd over het effect van de cryptominingmarkt op verkoopcijfers van zijn gaming-gpu's.

De SEC vindt dat Nvidia aan zijn aandeelhouders had moeten melden dat zijn gaming-gpu-verkoopcijfers in 'achtereenvolgende kwartalen in het boekjaar 2018' in 'significante mate' beïnvloed waren door de markt voor cryptomining. Die markt is erg volatiel en die kennis is 'kritiek' voor investeerders om inschattingen te kunnen maken over hoe Nvidia op deze markt zal presteren in de toekomst. Hoewel het effect van crypto op de markt voor gamingvideokaarten evident lijkt, gelden er in de VS en elders strenge regels wat betreft het volledig op de hoogte houden van aandeelhouders.

De SEC rekent het Nvidia ook aan dat het bedrijf wel vermeldde dat andere bedrijfstakken de invloed van de cryptomarkt ervoeren. Dit wekte des te meer de indruk dat de bedrijfstak voor gaming daar dus geen significant effect van ondervond. Nvidia is akkoord met het betalen van de boete, 'zonder de bevindingen van de SEC te erkennen of ontkennen'.

Het gaat vermoedelijk om kwartaal een en twee van boekjaar 2018. Bij de bekendmakingen van de kwartaalcijfers voor kwartaal drie en vier werden crypto namelijk wel specifiek benoemd als sterke invloeden op de vraag naar gamingvideokaarten. De nettowinsten in kwartalen een en twee van boekjaar 2018 waren respectievelijk 507 miljoen euro en 496 miljoen euro. Ten opzichte van dezelfde kwartalen in het jaar daarvoor waren die bedragen gestegen met 144 en 123 procent.

De prijzen van videokaarten zijn overigens sinds begin dit jaar aan het dalen en beschikbaarheid neemt vooral bij Nvidia toe. De oorspronkelijke adviesprijzen voor videokaarten blijven echter nog altijd buiten bereik. Nvidia investeert ook in verlagingen van gpu-prijzen bij webwinkels onder de slogan 'Restocked & Reloaded'.