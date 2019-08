Nvidia's kwartaalomzet uit gaming daalt met 27 procent

Nvidia's omzet uit zijn gamingdivisie daalde afgelopen kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 27 procent. Het bedrijf meldt dat met name een afname van de levering van desktop-gpu's voor GeForce-kaarten de oorzaak is van de daling.

Nvidia's kwartaalomzet uit gaming bedroeg 1,31 miljard dollar waar in dezelfde periode vorig jaar nog 1,8 miljard dollar omgezet werd. Tegenover de daling van de desktop-gpu-leveringen stond wel een groei wat betreft het aantal geleverde notebook-gpu's, meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn cijfers over het tweede kwartaal van zijn fiscale jaar 2020. Sequentieel nam de omzet wel toe. Nvidia heeft twee magere kwartalen achter de rug.

De Tegra-soc bezorgde Nvidia afgelopen kwartaal een omzet van 475 miljoen dollar, 2 procent meer dan een jaar geleden. Het bedrijf levert onder andere Tegra's voor automotivetoepassingen en voor de Nintendo Switch. De omzet van de divisie Professional Visualization, van de Quadro-kaarten, nam met 4 procent toe tot 291 miljoen dollar, met name door goede leveringen voor mobiele workstations. De omzet uit datacenters daalde echter met 14 procent.

Nvidia's totale omzet kwam uit op 2,58 miljard dollar en dat is 17 procent minder dan een jaar geleden maar 16 procent meer dan vorig kwartaal. Nvidia denkt de weg omhoog weer gevonden te hebben want in het huidige kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 2,9 miljard dollar te behalen.