Nvidia voegt bèta van Ultra-Low Latency-modus toe aan GeForce-driver

Nvidia heeft een nieuwe GeForce-driver vrijgegeven die een bèta van een nieuwe low latency-modus bevat. Hierbij wordt een frame just in time doorgegeven aan de gpu voor rendering, wat input latency met 33 procent moet verlagen.

De modus in de nieuwe driver verlaagt input latency op Nvidia's testsysteem in Apex Legends van 29ms naar 19ms, in The Division 2 van 33ms naar 22ms en in Far Cry 5 van 27ms naar 21ms. De functie is beschikbaar als bèta en werkt op alle Nvidia-gpu's die nog ondersteund worden, maar alleen in DX9- en 11-games. De instelling is te vinden in het Nvidia Control Panel.

Volgens Nvidia is het effect het best te merken bij games die gpu-gelimiteerd zijn bij framerates tussen 60 en 100fps. De optie heeft drie standen: uit, aan en ultra. Eerstgenoemde is standaard en daarbij worden er 1 tot 3 frames in de render queue gezet. Het aanzetten van de functie limiteert dat naar maximaal 1 frame en dat is gelijk aan de Max_Prerendered_Frames-functie die al in vorige Nvidia-drivers zat. Ultra activeert de nieuwe modus en daarbij wordt ieder frame precies op het juiste moment overgedragen aan de gpu om gerenderd te worden.

Verder brengt de driver gpu integer scaling naar de RTX-videokaarten en de kaarten uit de GTX 16xx-serie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een hardwarematig scalingfilter om ervoor te zorgen dat games met pixelart en een lage resolutie er toch goed uitzien op monitoren met een hoge resolutie. Games als FTL, Hotline Miami en Terraria hebben hier baat bij. Het resultaat is dat de vergrote pixels op het scherm nog steeds pixelvormig zijn, dus met scherpe hoeken. Ook deze functie moet ingeschakeld worden in het Nvidia Control Panel.

Ook zijn er optimalisaties voor specifieke games inbegrepen in deze driver. Op de RTX 2080 Super doet Apex Legends het bijna bijvoorbeeld 24 procent beter, aldus de videokaartmaker. Verdere optimalisaties zijn er voor Battlefield V, Forza Horizon 4, Strange Brigade en World War Z. De verbeteringen variëren per game en videokaart.

Verder is er de introductie van een zuiniger Freestyle Sharpening Filter, dat bovendien betere resultaten moet opleveren vergeleken met het bestaande Detail Filter. Daarnaast worden de Asus VG27A, Acer CP3271 en Acer XB273K GP toegevoegd aan het rijtje 'G-Sync Compatible'. Tot slot heeft de Game Ready Driver nu ook ondersteuning voor 30bit-kleuren, wat de Studio Driver al had. De driver, met versienummer 436.02, is per direct beschikbaar voor download, ook via GeForce Experience.