HP introduceert 240Hz-monitor Omen X 27 en gamelaptop met Ryzen-cpu

HP introduceert een laptop voor gamers met een AMD Ryzen-processor. De HP Pavilion Gaming 15 met Ryzen 7 en GeForce GTX 1660 Ti verschijnt in oktober voor 899 euro. Ook komt HP met een 27"-monitor met 240Hz in zijn Omen-reeks gameproducten.

De Pavilion Gaming 15 heeft een 15,6"-scherm met 1080p-resolutie dat optioneel een verversingssnelheid van 144Hz ondersteunt. De meest uitgebreide configuratie van de laptop heeft een AMD Ryzen 7-cpu in combinatie met een GTX 1660 Ti Max-Q van Nvidia. De laptop is 23,5mm dik en het toetsenbord heeft groene achtergrondverlichting. De Pavilion Gaming 15 heeft onder andere aansluitingen voor gigabitethernet, hdmi 2.0 en usb-c. De laptop verschijnt in oktober in Nederland voor een startprijs van 899 euro.

HP introduceert tijdens de gamescom ook nieuwe gamedesktops. Deze levert het bedrijf met naar keuze AMD Ryzen- of Intel-processors. Wat videokaart betreft voorziet HP de systemen van maximaal RTX 2070- of RTX 2060 Super-kaarten, of AMD's RX500-aanbod. De computer komt beschikbaar in een behuizing van vijftien liter en intern is er eenvoudig toegang tot de videokaart, bays voor opslagmedia enzovoort. De prijs voor een HP Pavilion Gaming met AMD-chip begint bij de release in september bij 799 euro en die voor een Intel-pc bij 999 euro.

De Omen X 27 toont 2560x1440 pixels op een 27"-paneel van het tn-type met een verversingssnelheid van 240Hz. Volgens HP kan het scherm negentig procent van de dci p3-kleurruimte weergeven. De responstijd bedraagt volgens het bedrijf 1ms als de Overdrive-functie actief is en 3ms als dat niet het geval is. De schermhelderheid piekt standaard op 300cd/m², maar voor hdr-weergave is dat 400cd/m². Het scherm verschijnt in oktober in Nederland voor 729 euro.