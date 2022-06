HP kondigt 16"-gaminglaptop Victus voor 949 euro aan

HP introduceert een nieuw instapmerk voor gamesystemen. Het eerste product is de Victus 16, een laptop met 16"-scherm die HP in varianten met een RTX 3060 van Nvidia of RX 5500M van AMD uitbrengt. Ook verschijnen nieuwe versies van de Omen 16 en 17.

HP noemt Victus het jongere broertje van het Omen-merk en richt zich er onder andere op nieuwe gamers mee. Er verschijnen verschillende versies van de Victus 16. Zo komen er modellen waarvan het 16"-scherm een resolutie van 2560x1440 pixels en verversingssnelheid van 165Hz heeft. Wat processor betreft komt er de keuze uit modellen met een Intel Core i7 11800H en AMD Ryzen 5800H en de maximale hoeveelheid geheugen betreft 32GB DDR4.

HP meldt dat de Victus 16 vanaf juli in het zilver, blauw en wit beschikbaar komt voor een startprijs van 949 euro, maar niet bekend is of dat voor de versie met Nvidia RTX 3060, AMD RX 5500M of andere videokaart is.

Ook in juli verschijnen de Omen 16 en 17, voor respectievelijk beginprijzen van 1600 en 1800 euro. Beide laptops krijgen schermen met een resolutie van 2560x1440 pixels en verversingssnelheid van 165Hz, evenals ondersteuning voor Wi-Fi 6E en een enkele Thunderbolt 4-poort.

HP rust de Omen 16 uit met maximaal een Intel Core i7-11800H7 of AMD Ryzen 9 5900HX, en met een Nvidia RTX 3070 of niet nader genoemde AMD RDNA 2-gpu. De Omen 17 verschijnt alleen met Intel- en Nvidia-hardware. De cpu is maximaal de Core i9-11900H, de videokaart maximaal de RTX 3080. Welke specificaties kopers krijgen voor de genoemde prijzen, is nog niet duidelijk.