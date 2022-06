Kobo Elipsa-e-reader met 10,3"-scherm en stylus kost 400 euro

Kobo maakt een e-reader met een 10,3"-scherm. De Kobo Elipsa heeft een E Ink Carta-scherm met een resolutie van 1404x1872 pixels en wordt geleverd inclusief een stylus en een SleepCover.

De Kobo Elipsa heeft afmetingen van 193x227,5x7,6mm en een gewicht van 383 gram. Het is de grootste e-reader van Kobo tot nu toe, maar de resolutie is vergelijkbaar met die van de Kobo Forma. Dat model heeft een 8"-scherm. De pixeldichtheid van de nieuwe Elipsa bedraagt 227ppi, bij de Forma is dat 300ppi. Kobo geeft de Elipsa zijn ComfortLight-schermverlichting, die werkt met leds waarvan de kleurtemperatuur en helderheid is in te stellen.

Het scherm van de Elipsa is drukgevoelig. Met de meegeleverde stylus kunnen aantekeningen worden gemaakt en de weergave van de invoer wordt aangepast aan de hand van de uitgeoefende druk op het scherm. In de e-reader zit een quadcore-soc die op 1,8GHz draait, 1GB ram en 32GB flashopslag. De accu heeft een capaciteit van 2400mAh.

Op de Nederlandse Kobo-website staat geen prijs voor de Elipsa, maar op de Belgische site is het model te bestellen voor 400 euro. De e-reader wordt vanaf 24 juni geleverd. Vergelijkbare e-readers van Onyx en PocketBook staan in de Pricewatch voor prijzen vanaf 429 euro.