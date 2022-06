Onyx Boox brengt Nova Air-e-reader met Android, stylus en 7,8"-scherm uit

Onyx Boox brengt een nieuwe E-Ink-tablet die op Android draait. De Nova Air heeft een zwartwitscherm met een schermdiagonaal van 7,8 inch met achtergrondverlichting, en heeft ondersteuning voor een stylus.

De Onyx Boox Nova Air is een lichte tablet die volgens het Chinese bedrijf niet alleen bedoeld is om boeken te lezen maar ook om op te kunnen werken. Het apparaat heeft een E-Ink-display van 1872x1404 pixels waar glas voor is gezet. De refreshrate van het scherm is onbekend, maar de tablet heeft wel ondersteuning voor de Boox Pen, Nova's eigen stylus die ook wordt meegeleverd met de tablet. De stylus kan worden gebruikt om aantekeningen te maken. De software is daar specifiek op gemaakt door middel van handschriftherkenning en door vijf verschillende brushes te ondersteunen.

Het scherm heeft achtergrondverlichting die in verschillende standen van warm en koud licht kan worden gezet. De tablet draait op Android 10. Gebruikers kunnen daarnaast apps downloaden uit Nova's eigen Boox Store.

De tablet is 194x136,7x6,3mm groot en weegt 235 gram. Het apparaat heeft verder dualband-WiFi en Bluetooth 5.0, een USB-C-poort, en een hoofdtelefoonaansluiting naast een microfoon en stereospeakers. Nova zegt dat gebruikers daar ook audioboeken mee kunnen beluisteren. De accu van 2000mAh zou volgens het bedrijf 26 dagen standbytijd hebben. Naast de 3GB geheugen heeft de tablet ook 32GB aan interne opslag.

Onyx heeft de tablet op zijn site staan als preorder voor 350 dollar, omgerekend zo'n 300 euro. Kopers krijgen naast de stylus ook een screenprotector geleverd. Optioneel kunnen ze een van de twee beschermhoezen kopen. De standaardhoes kost 40 dollar, maar er is ook een magnetische hoes met pogopins die ook een fysieke knop heeft waarmee lezers door pagina's kunnen scrollen. Het is niet bekend wanneer de tablet geleverd wordt.