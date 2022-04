Nieuwe Kindle Paperwhite met aanpasbare kleurtemperatuur verscheen bij Amazon

Er stonden tijdelijk details over een onaangekondigd Kindle Paperwhite-model op de Canadese en Mexicaanse Amazon-websites. Deze e-reader zou onder andere een scherm met aanpasbare kleurtemperatuur krijgen. De productpagina's zijn inmiddels offline gehaald.

De 2021-uitgave van de Kindle Paperwhite beschikt onder andere over een e-ink-scherm met een diagonaal van 6,8" en 17 leds, merkten Reddit-gebruikers en GoodEreader op. Daarmee is het display groter dan de voorgaande Paperwhite, die een 6"-display met 5 leds heeft. De nieuwe variant heeft daarnaast de mogelijkheid om de kleurtemperatuur van het scherm aan te passen. Die feature ontbrak in de meest recente Paperwhite uit 2019. De opslagcapaciteit van 8GB en de IPX8-certificering voor waterdichtheid blijven ongewijzigd.

De Amazon-websites toonden ook details over een hoger gepositioneerde Kindle Paperwhite Signature Edition. Die versie krijgt hetzelfde 6,8"-scherm als de reguliere Paperwhite 2021, maar beschikt onder andere over 32GB opslag. De Signature Edition krijgt ook lichtsensoren waarmee de schermhelderheid automatisch kan worden aangepast en Amazon spreekt daarnaast over ondersteuning voor draadloos opladen.

Op de Canadese Amazon-website werden ook prijzen van de nieuwe Paperwhite en de Signature Edition getoond. De reguliere Paperwhite kost 150 Canadese dollar en de Signature Edition kost 210 Canadese dollar, wat omgerekend respectievelijk neerkomt op 100 en 140 euro. De Europese adviesprijzen zijn nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wanneer Amazon de e-readers officieel uitbrengt. Het bedrijf houdt op dinsdag 28 september een besloten hardware-evenement, schrijft The Verge.