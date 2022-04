Nieuwe jailbreak voor Kindle-e-readers werkt op modellen uit 2013 en later

Er is een jailbreak-methode uitgekomen voor Amazons Kindle-e-readers. Deze werkt op tien verschillende Kindle-modellen, zolang de firmware die erop draait niet nieuwer is dan versie 5.13.3, die in oktober van 2020 uitkwam.

De exploit werkt vanaf firmwareversie 5.10.3. Geïnteresseerde gebruikers kunnen echter handmatig upgraden naar iedere versie van de firmware die ze maar willen, maar downgraden is op een Kindle niet zomaar mogelijk. De maker van de jailbreak waarschuwt verder dat er op versies met nummer 5.12.x en nieuwer geen waterdichte manier is om automatische updates te voorkomen, dus ze moeten voorzichtig handelen om te vermijden dat ze upgraden naar een non-compatibele versie. De ondersteunde modellen die auteur tyrol noemt, zijn de Kindle Oasis 1, 2 en 3, Paperwhite 2, 3 en 4, Basic 1, 2 en 3 en de Kindle Voyage.

De jailbreak maakt gebruik van de KindleDrip-kwetsbaarheid. Dat is een keten aan kwetsbaarheden, maar het gaat specifiek om een kwetsbaarheid in de ingebouwde browser van de e-readers. Er bestaat een mogelijkheid om via een aangepast .jxr-afbeeldingsbestand een buffer overflow voor elkaar te krijgen, waarna het stackdumpd-proces, dat roottoegang en een eigen kwetsbaarheid heeft, gekaapt wordt. Wat de jailbreak daarna doet, beschrijft de auteur niet. Zij zeggen alleen dat de browser crasht, de Kindle reboot en de jailbreak daarna compleet is.

De jailbreak maakt het mogelijk om de interface aan te passen, nieuwe lettertypen en screensavers in te stellen, reclames weg te halen en, wellicht het meest interessant, een andere app te installeren voor het lezen van e-books. Kindles ondersteunen namelijk in tegenstelling tot het merendeel van andere e-readers het open ePub-bestandsformaat niet. Kindle-firmware maakt gebruik van de Linux-kernel.