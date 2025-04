Amazon introduceert nieuwe Kindle met een USB-C-poort en beter scherm

Amazon introduceert een nieuwe Kindle met een 6"-display. Het instapmodel van de Kindle krijgt voor het eerst een USB-C-poort om het apparaat op te laden. De nieuwe Kindle moet vanaf oktober verkrijgbaar zijn.

De nieuwe Kindle komt beschikbaar in twee kleuren: denim en zwart. De e-reader is uitgerust met 16GB opslagruimte, wat het dubbele is ten opzichte van het vorige model. Ook het display is verbeterd en heeft nu een pixeldichtheid van 300ppi. Daarmee moet de tekst een stuk scherper weergegeven worden dan op het scherm van het vorige standaard Kindle-model.

Daarnaast gaat de accu volgens Amazon zes weken mee zonder opladen. Daarbij gaat het bedrijf uit van 'een half uur per dag lezen met de lichtinstellingen op 13'. Voor de veellezer zal de accuduur dus wat lager liggen dan de gestelde zes weken. Opladen kan met een USB-C-kabel. Er wordt geen adapter bij de Kindle geleverd.

Vanaf 12 oktober moet de nieuwe Kindle ook in Nederland verkrijgbaar zijn. De e-reader kost 110 euro.