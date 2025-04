Sonos kondigt Sub Mini aan om bas van speakersetup te versterken

Na geruchten en gelekte productafbeeldingen is de Sonos Sub Mini nu officieel. Het bedrijf kondigt de Sub Mini aan voor een release op 6 oktober. De kleine subwoofer is bedoeld om te gebruiken in combinatie met bestaande speakers van Sonos.

De Sonos Sub Mini is een kleinere versie van de andere subwoofer van het merk en kan gekoppeld worden aan andere speakers van Sonos om het geluid een krachtigere bas te geven. Dit geldt volgens het bedrijf zowel voor het luisteren van muziek als andere multimedia, zoals films. Het blijkt om de Sonos-speaker te gaan waar eerder al afbeeldingen van uitlekten.

De Sub Mini kan gekoppeld worden aan de meeste bestaande speakers en soundbars van Sonos. Op zijn website heeft de fabrikant een lijst gepubliceerd met alle apparaten waarmee de Sub Mini te gebruiken is. Alleen draagbare apparaten zoals de Move en de Roam kunnen niet worden gekoppeld met de Sub Mini.

De Sub Mini hoeft alleen met een stroomkabel te worden aangesloten. Het koppelen van de subwoofer aan andere speakers gaat zoals we gewend zijn van Sonos in de app via wifi. De Sonos-speakers kunnen zich aanpassen aan de Sub Mini en zich meer richten op de midden- en hoge tonen. De Sub Mini neemt de lagere bastonen voor zijn rekening.

Vanaf 6 oktober is de Sub Mini in de Benelux verkrijgbaar. Het kost 500 euro om de subwoofer aan je Sonos-speaker-setup toe te voegen.