Gerucht: Sonos werkt aan speaker voor thuis met bluetoothaudio

Sonos werkt naar verluidt aan een speaker voor thuis met de mogelijkheid om muziek te streamen via bluetooth. Dat kan tot nu toe alleen met draagbare speakers van de fabrikant. Ook zou de 'Optimo 2' audio kunnen ontvangen via USB-C.

Behalve via bluetooth en USB-C kan de Optimo 2 ook audio ontvangen via wifi, zoals elke Sonos-speaker, meldt The Verge. Het gaat om een speaker die drivers in allerlei richtingen heeft, waaronder omhoog. Dat maakt hem volgens de site geschikt voor Dolby Atmos-audio. Sonos zou hem willen positioneren als de best klinkende Sonos-speaker tot nu toe. Op gebied van formaat zou hij vergelijkbaar zijn met de al bestaande Sonos Five en Play: 5.

De Optimo 2 zou zijn geluid aanpassen aan de ruimte door geluid op te vangen via de microfoons. Die microfoons zouden ook in gebruik zijn voor stembesturing. Behalve de Optimo 2 werkt de fabrikant volgens The Verge ook aan de Optimo 1 en 1 SL. Die SL is een variant zonder microfoons; andere verschillen zijn onduidelijk.

De speakers zouden gepaard gaan met een grote update voor het Sonos-platform, maar hoe dat precies zit, is onduidelijk. The Verge heeft de informatie gehoord van interne bronnen en het bedrijf heeft niet gereageerd op vragen van de site.

Render Sonos Optimo 2. Bron: The Verge
Render Sonos Optimo 2. Bron: The Verge

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 09:29 52

25-08-2022 • 09:29

52

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Reacties (52)

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BovenHond 25 augustus 2022 11:48
Wat ik echt mis bij Sonos is een DAB+ ontvanger. Als ik nu radio wil ontvangen zit ik vast allerlei reclame serverende tussenpartijen.
Wellicht maakt dit de weg vrij naar een DAB+-receiver naar Sonos oplossing.
christiaans @BovenHond26 augustus 2022 09:56
Nee, natuurlijk niet. Je hebt gewoon internetradio op dat ding zitten. Daar zit geen extra reclame aan. En dan nog zit 'radio' sowieso vol reclame.
BovenHond @christiaans26 augustus 2022 13:09
Waarschijnlijk begrijpen we elkaar niet.
Via Sonos kan je inderdaad internetradio ontvangen zoals JUKE, tune-in en Sonos Radio. Maar het probleem is dat deze tussenpartijen extra reclame injecteren bovenop de al bestaande reclame die in de feed van het bronstation-afkomstig is.

Daarom zou ik graag gebruik maken van DAB+. Dan ben je niet afhankelijk van JUKE, tune-in en Sonos Radio. Want die tussenpartijen zullen ook ergen aan moeten verdienen.


Mytuner heb ik nog niet zo veel ervaring mee. Wellicht is dat de oplossing
DrRobbert @BovenHond26 augustus 2022 14:12
Ik ben wat laat, maar je kan TuneIn reclame omzeilen. Daarvoor moet je de stream URL zelf aanmelden in de SONOS windows app onder Beheren > Radiostation toevoegen.

URLs van courante streams kan je bv. hier vinden.
unreal0 @DrRobbert28 augustus 2022 10:18
Dit moet je eigenlijk niet normaal vinden.. maar thanks voor de tip, ik stoorde mij namelijk aan de reclame van tunein voordat een radio zender startte.
christiaans @BovenHond27 augustus 2022 01:03
Dat is vreemd, want als ik TuneIn gebruik icm mijn Bluesound hardware, dan start gewoon de stream van het radiostation, zonder extra reclame.
Maverick2001 @BovenHond25 augustus 2022 12:01
Ik gebruik mytuner Ipv tune-in. Dat scheelt een hoop reclames. Icm de routines vind ik dat prima werken.
Polydeukes 25 augustus 2022 10:26
Niet om te trollen, maar een oprechte vraag: wat is het gebruiksscenario voor zo'n apparaat?

Ik heb zelf m'n huis vol Sonos en Ikea-speakers, incl Sonos Roam (mét BT).
In en rond huis is wifi dus daar heb ik geen BT nodig. Ga ik op pad, dan neem ik de Roam mee. Die kan hard zat zonder direct overlast te veroorzaken aan anderen (wat sommige BT-speakers wel al snel doen door de zware Bas).
hendrickbert @Polydeukes25 augustus 2022 10:49
Ik zou graag het geluid van mijn telefoon/tablet willen horen via mijn sonos speakers, verder heeft sonos ook geen oplossing voor pc geluid. Ideaal zou ik mijn pc gewoon als source willen hebben zonder rare trucjes. Met Bluetooth/3.5/Usb klinkt voor mij als muziek in de oren, als vervolgens de delay ook minimaal is kan ik misschien zelfs bij gamen gebruiken.
Polydeukes @hendrickbert25 augustus 2022 11:12
Sonos kan geluid van iedere bron afspelen, maar daar heb je de Sonos Port voor nodig. En dat is uiteraard een hele prijzige oplossing.
Falco @Polydeukes25 augustus 2022 11:18
Pfff, inderdaad, dat is erg veel geld voor wat het is....

Ik ben zelf erg tevreden met twee Raspberry Pi's met daarop MoOde. Is uiteraard meer prutsen maar je kan het wel maken zoals je het hebben wilt, en doet ook Spotify, wifi en bluetooth. Je kan zelfs multiroom bouwen, nadeel is wel dat je dan een extra RPi nodig hebt wat de source wordt voor de anderen (andere RPi's gekoppeld aan iets van speakers)
Rausimous @Polydeukes27 augustus 2022 12:56
Zeker op de oudere systemen zat er een redelijke vertraging op de line in ingang zeker onbruikbaar voor games en zelfs films zou ik zo niet bekijken
laurens0619 @hendrickbert25 augustus 2022 19:36
Als apple hebt dan kan dit dmv airplay :)
Teveel delay om voor gamen te gebruiken trouwens
Falco @hendrickbert25 augustus 2022 11:07
Ik weet natuurlijk niet welke set je hebt, maar Sonos heeft toch al apparaten waarbij je 3,5 mm ingang hebt?

Blijft natuurlijk ook de vraag waarom je een Sonos gekocht hebt als dat niet kan wat jij wilt.....
OMX2000 @Polydeukes25 augustus 2022 10:38
Precies dit. Waarom zou ik in huis bluetooth willen? De enige reden om dat te willen is om het mogelijk te maken dat gasten even snel muziek kunnen afspelen.

Er zullen misschien meer use cases zijn, maar ik mis het nu niet.
Rob_lyreco @OMX200025 augustus 2022 15:25
Ik heb een "domme" 5,1 versterkker van NAD, die het nog steeds uitstekend doet. Ik heb een dac tussen mijn pc en versterker. Deze dac heeft ook een bluetooth ontvanger waardoor ik allerlei telefoon apps kan laten horen over de versterker die samen werken met smart home producten.
Een leuk voorbeeld zijn de Hue apps die me in staat stellen halloween muziek en verlichting op elkaar af te stemmen. Of de sfeer te verranderen tijdens een spellen avond, zoals dungeons and dragons.

Er zijn use cases voor bluetooth op je versterker. :)
Castor385 @Polydeukes25 augustus 2022 10:40
Misschien als je bezoek hebt, dat die even wat willen laten horen aan je. (En je hebt geen zin om ze op je wifi netwerk los te laten)

[Reactie gewijzigd door Castor385 op 25 juli 2024 12:19]

guidogast @Polydeukes25 augustus 2022 11:01
Ik had tot een paar maanden geleden nog geen bluetooth speaker vam Sonos en mistte dat oprecht ivm F1 en Grand Prix Radio. Heb nu de Roam en dus bluetooth, maar dat zou ik wel missen zonder de roam, had het idealer gevonder als er al bluetooth in had gezeten. Dat scheelt namelijk weer 180 euro.

[Reactie gewijzigd door guidogast op 25 juli 2024 12:19]

Polydeukes @guidogast25 augustus 2022 11:13
Kun je GP radio niet afspelen via MyTuner Radio in de Sonos app?
Herbiek616 @Polydeukes25 augustus 2022 12:28
Ja vast wel, maar dan kun je geen gebruik maken van de sync opties om de geluidstrack iets te vertragen of vervroegen zodat deze in sync loopt met je beeld.
Polydeukes @Herbiek61625 augustus 2022 13:26
Ah, inderdaad
icecreamfarmer @Polydeukes25 augustus 2022 11:12
Als je netwerk eruit ligt of wanneer je youtube wil streamen.
Polydeukes @icecreamfarmer25 augustus 2022 11:20
Als je netwerk eruit ligt
:?
wanneer je youtube wil streamen.
Android of Apple
icecreamfarmer @Polydeukes25 augustus 2022 14:16
Dat kan voorkomen en dan werkt spotify connect niet meer.

Je moet even doorlezen dat zijn betaalde apps en ze werken nog eens brak ook.
dirk161 @icecreamfarmer25 augustus 2022 11:44
Ik los mijn netwerkproblemen altijd gewoon op in plaats van BT speakertjes aanschaffen.
JustMyOpinion 25 augustus 2022 09:48
"De speakers zouden gepaard gaan met een grote update voor het Sonos-platform"

Ik hoop niet dat het platform richting een gesloten platform gaat. Gebruik de speakers in mijn Home Assistant setup en bij dit soort berichten ben ik toch bang dat fabrikanten proberen alles af te sluiten.
lenwar @JustMyOpinion25 augustus 2022 10:28
Dat verwacht ik van niet. De echte kracht van Sonos is natuurlijk primair de interoperabiliteit van hun producten.
CorbataGames @JustMyOpinion26 augustus 2022 12:49
Lijkt me niet. Ik prefereer sonos boven Apple omdat de api van sonos te integreren is in m'n smart home. Als ze dat niet meer hebben gooi ik ze de deur uit, en ben vast niet de enige.
Rausimous @JustMyOpinion27 augustus 2022 13:01
Laten we hoopen dat sonos geen s3 ap gaat maken die enkel met de laatste nieuwe speakers werkt
sIRwa3 25 augustus 2022 09:34
Sonos heeft toch ook het nederlandse Mayht gekocht onlangs? Dan is dit wel redellijk in de lijn der verwachtingen :)
RF1000 25 augustus 2022 18:54
En waar blijft de Sonos koptelefoon waarbij je naadloos kan switchen tussen sonos set en de koptelefoon zelf?
Duke-it 25 augustus 2022 11:01
Gebruikersscenario? Ik heb de Sonos-app, Home-Assistant, enz. maar niet al mijn kinderen hebben ook die toegang. En zeker hun vriendjes/vriendinnetjes niet. Het gebeurd helaas regelmatig dat die generatie moppert omdat ze niet even de audio kunnen gebruiken met een bepaald apparaat. 'Kan ik echt niet met deze koppelen???'
Polydeukes @Duke-it25 augustus 2022 11:16
'Die generatie' heeft toch een eigen BT-speaker? Ik zie ze althans overal op straat, op de fiets/scooter, op het strand, bij het winkelcentrum en bij de bushalte. Overal veel te hard met die bloed-uit-je-oren-autotune-muziek (sorry voor de liefhebbers). Zo'n BT-speakertje koop je al voor weinig bij de Action (klinkt natuurlijk ruk, maar dat maakt kinderen meestal niet veel uit).
Daejji @Polydeukes25 augustus 2022 12:00
Nu geeft iemand een prima voorbeeld waarom BT handig kan zijn.
Kom jij met een antwoord vol met aannames, en dan ook nog +1?
Bij hem thuis heeft hij prima geluidsinstallatie, maar zijn kids moeten maar op een brakke Action speaker muziek afspelen? 8)7
Wat is het probleem dat er ook BT op zit? Het maakt allerlei situaties net ff makkelijker, zoals bovengenoemd voorbeeld.

Daarnaast zijn er mensen die wel 1 of 2 Sonos speakers hebben en dus op een goedkopere manier geluid van je tv kunnen streamen.
En ja, wil je het beste dan kun je dit of dat kopen… daar gaat het niet om. In sommige gezinnen zal het wel een uitkomst zijn
Polydeukes @Daejji25 augustus 2022 13:20
Dan begrijp ik het niet. Waarom zou je (de vriendjes van) je kinderen wél toelaten om muziek te streamen via BT maar niet via WiFi? Als je verschillende kamers met sonos hebt, kun je die keurig scheiden in de app, dus dat is ook geen argument.
En je argument dat het een goedkopere manier is om geluid van de tv te streamen... Als de prijs een argument is, koop je sowieso geen Sonos. Dan haal je soundbar van LG of Samsung,prima geluid tegen een fractie van de prijs van Sonos.
clynn @Polydeukes25 augustus 2022 14:29
Omdat je niet altijd mensen toegang wil geven tot je netwerk. Ik althans niet. En dan is dit een handige oplossing
Polydeukes @clynn25 augustus 2022 22:54
Dan maak je toch een gastnetwerk?
kingmenno @Polydeukes27 augustus 2022 08:09
Een gastennetwerk waar je Sonos in zit is onwaarschijnlijk. Die zit in je primaire netwerk lijkt me, daar waar de gast niet bij kan.
Rausimous @kingmenno27 augustus 2022 14:27
Het is mogelijk
Om een it-er een paar uur te betalen en de juiste poorten openzet tussen je gast en primair netwerk via een speciale router

(Kost evenveel of meer als een bleutooth speaker)
En maakt je sonos installatie gemakkelijker om the hacken door gasten

[Reactie gewijzigd door Rausimous op 25 juli 2024 12:19]

kingmenno @Rausimous29 augustus 2022 11:53
Veel, zoniet alles, is mogelijk, maar dit schiet het doel nogal voorbij. :)

Dan maar gewoon bluetooth? :P
xFeverr @Polydeukes25 augustus 2022 16:19
Overal veel te hard met die bloed-uit-je-oren-autotune-muziek
Zoek een van die autotune-artiesten eens op met een live optreden zonder autotune. Je bent daarna heel erg dankbaar dat autotune bestaat :+
Polydeukes @xFeverr25 augustus 2022 22:56
Nee dank je. Ik luister nog liever naar 't geluid van een tandartsboor.
PJzzz 25 augustus 2022 12:19
Heb nog altijd Logitech Media Server op een Windows Server mijn Squeezebox Classics en Duets aan staan en daarnaast een hoogwaardig 0,5W FM-zendertje.
Toen iedereen zo nodig op Sonos ed. overstapte, heb ik op Marktplaats voor spotprijzen veel Squeezebox apparatuur kunnen kopen, waar ik zeer blij mee ben.
Met de FM-zender binnen een straal van 50M rondom mijn huis uitstekend stereo geluid op enkele vintage draagbare radio's waaronder 2 JVC Boomblasters, als het even wat luider moet. :)
De FM-zender is op een line-out van een Yamaha A-720 aangesloten waardoor ik ook nog eens al mijn vinyl via FM kan afpelen. Al met al in mijn ogen nog steeds een onverslaanbare opstelling.
PK @PJzzz25 augustus 2022 12:26
FM geluidskwaliteit is om te janken.
dirk161 @PK25 augustus 2022 13:31
Wat is “FM geluidskwaliteit”?
Het hangt er allemaal maar net vanaf wat je op dat fm signaal moduleert.
PJzzz @PK25 augustus 2022 13:45
Dat komt vooral door soundprocessing die vooral commerciële radiostations toepassen, Alles wordt gewoon platgecompresseerd
Ik heb het ook over een hoogwaardige FM-zender :P
Tweddy 25 augustus 2022 10:15
Het werd tijd zeg. Groot gemis vind ik.
Nu maar hopen dat ze er zich niet vanaf maken met een partijtje goedkope bluetooth-chips uit 2018 o.i.d.
dirk161 25 augustus 2022 11:41
Poeh hé! Revolutionair.
Ik zou het patenteren, voordat anderen het idee pikken.

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 25 juli 2024 12:19]

Falcon10 25 augustus 2022 16:52
De speakers zouden gepaard gaan met een grote update voor het Sonos-platform
Laat ons hopen niet het gedoe van Sonos App 1 en Sonos App 2, en als je niet update naar Sonos App 2, dan gaan de oudere Sonos speakers niet meer werken.
Was gelukkig eerder een storm in een glas water, want het was gewoon nieuwe functionaliteit die niet zou werken op de oudere speakers in je netwerk.
Om nog maar van het "kill je oude speakers van App1 zodat ze nooit meer gebruikt kunnen worden, en je krijgt korting op een nieuwere speaker zodat je ze allemaal op App2 kan draaien met alle nieuwe functionaliteit.

Dus paar jaar na Sonos App2 gaan ze naar Sonos App3 me dunkt.
Hopelijk dat ze iets genuanceerder gaan communiceren naar wat wel en niet met de nieuwe update van het platform, en dat ze niet weer zo'n onnozel kill-your-speaker-for-refund actie opzetten.
Daar hebben ze vorige keer in elk geval geen goede reclame voor hunzelf mee gemaakt.

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