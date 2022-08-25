Gerucht: Sonos werkt aan speaker voor thuis met bluetoothaudio

Sonos werkt naar verluidt aan een speaker voor thuis met de mogelijkheid om muziek te streamen via bluetooth. Dat kan tot nu toe alleen met draagbare speakers van de fabrikant. Ook zou de 'Optimo 2' audio kunnen ontvangen via USB-C.

Behalve via bluetooth en USB-C kan de Optimo 2 ook audio ontvangen via wifi, zoals elke Sonos-speaker, meldt The Verge. Het gaat om een speaker die drivers in allerlei richtingen heeft, waaronder omhoog. Dat maakt hem volgens de site geschikt voor Dolby Atmos-audio. Sonos zou hem willen positioneren als de best klinkende Sonos-speaker tot nu toe. Op gebied van formaat zou hij vergelijkbaar zijn met de al bestaande Sonos Five en Play: 5.

De Optimo 2 zou zijn geluid aanpassen aan de ruimte door geluid op te vangen via de microfoons. Die microfoons zouden ook in gebruik zijn voor stembesturing. Behalve de Optimo 2 werkt de fabrikant volgens The Verge ook aan de Optimo 1 en 1 SL. Die SL is een variant zonder microfoons; andere verschillen zijn onduidelijk.

De speakers zouden gepaard gaan met een grote update voor het Sonos-platform, maar hoe dat precies zit, is onduidelijk. The Verge heeft de informatie gehoord van interne bronnen en het bedrijf heeft niet gereageerd op vragen van de site.