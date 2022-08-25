Samsung kondigt 990 Pro aan zonder ondersteuning PCIe 5.0

Samsung heeft de 990 Pro-ssd's aangekondigd. In tegenstelling tot bij een eerdere keuring blijken de schijven geen ondersteuning te hebben voor PCI Express 5.0, maar versie 4.0. Er komen dit najaar varianten van 1TB en 2TB; volgend jaar verschijnt een 4TB-versie.

Samsung 990 Pro
Samsung 990 Pro

Samsung zegt dat de 990 Pro in varianten zal verschijnen met en zonder heatsink. De versie met heatsink voegt bovendien rgb-leds aan de behuizing toe. Samsung claimt dat de ssd's sequentieel kunnen schrijven met een snelheid van maximaal 6900MB/s, terwijl lezen kan met maximaal 7450MB/s. Random schrijven en lezen gaat met 1400k en 1550k IOPS en dat is ongeveer de helft beter dan bij de 980 Pro.

De keuring bij PCI-SIG duidde erop dat de 990 Pro PCIe 5.0-ondersteuning zou hebben, maar dat blijkt nu niet het geval. Het is onbekend waarom dat zo is. Met PCIe 5.0-ondersteuning zouden de snelheden van de ssd tot twee keer zo hoog kunnen liggen. Samsung heeft al wel een server-ssd met PCIe 5.0-ondersteuning, maar nog geen product voor consumenten. De 1TB- en 2TB-versies komen in oktober uit voor 170 dollar en 309 dollar. De 4TB-variant komt volgend jaar, maar daarvan is geen adviesprijs bekend.

Samsung 990 Pro-ssd's

Formfactor (mm)

M.2

Interface

PCIe Gen4, NVMe 2.0

Capaciteiten

1TB

2TB

4TB
Dram 1GB lpddr4 2GB lpddr4 4GB lpddr4

Sequential Read (MB/s)

7450

Sequential Write (MB/s)

6900

Random Read (IOPS)

1550k

Random Write (IOPS)

1400k

Endurance (TBW)

600TB

1200TB

2400TB
Prijs en release Oktober, 190 euro Oktober, 360 euro Volgend jaar, prijs onbekend

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 09:03 56

25-08-2022 • 09:03

56

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Samsung 990 Pro

vanaf € 199,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (56)

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abusimbal 25 augustus 2022 11:33
Ik wacht op tests. Het lijkt erop dat de IOPS met 55% gestegen zijn t.o.v. de 980Pro.
Vraag is alleen wat de effecten dit geeft en als je het merkt.

1550000 en 1400000 is trouwens heel hoog voor een consumenten SSD vind ik.
Ik denk dat je hier (IOPS) meer voordeel uithaalt dan puur MB/seconden snelheid.
Zeker verschil tussen PCIe 4 naar PCIe 5.

990 Pro 980 Pro
snelheid lezen 7.450MB/s 7.000MB/s
snelheid schrijven 6.900MB/s 5.100MB/s
Input/Output Operations Per Second read 1.400.000IOPS 1.000.000IOPS
Input/Output Operations Per Second write 1.550.000IOPS 1.000.000IOPS

[Reactie gewijzigd door abusimbal op 23 juli 2024 09:22]

PjotterP @abusimbal25 augustus 2022 14:28
Ik hou het bij 970 pros. Mlc over tlc. Gaan langer mee, betere dataretentie. In sommige omstandigheden nog steeds betere speeds.

Echt een stap terug dat men bij 980 pro naar tlc is gegaan.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 23 juli 2024 09:22]

abusimbal @PjotterP25 augustus 2022 17:41
Klopt, maar we spreken hier over consumenten SSD's.
Zelf heel veel enterprise SSD's maken al gebruik van TLC.
Hangt ook van cache geheugen af natuurlijk.
En wat nog erger is bij nieuwere SSD's de warmte ontwikkeling en nood aan koeling.
Anders krijgt je throttle issues en zakt de performance in.
PjotterP @abusimbal25 augustus 2022 18:14
Ja, maar enterprise SSDs zitten veelal in raid of vergelijkbare opstellingen waarbij een falende schijf zonder issues er uit kan worden gehaald en vervangen.
Van der Berg
25 augustus 2022 10:19
Geen verschil met de 980 Pro. Ik haal met mijn Samsung 980 Pro 1TB al 7GB/s
Clemens123 @Van der Berg25 augustus 2022 10:25
Sequentiele snelheden maken toch niet uit als je zelden tot nooit hondernden gigs sequentiele data tegelijk kopieert.
In de praktijk is alles random en is de bus snelheid ruim voldoende snel, dus imho is PCIe 5.0 irrelevant van een performance standpunt. Maar helaas doet marketing zijn werk als je bepaalde comments hier leest zoals deze.
eL_Jay @Clemens12325 augustus 2022 12:13
Is het voor het bypassen van het RAM / het direct inladen van assets in je VRAM niet essentieel dat je een rappe 5.0 SSD hebt?
Clemens123 @eL_Jay25 augustus 2022 12:54
assets zijn vaak te klein zodat die ook niet sequentieel gelezen worden kunnen want ze zitten niet sequentieel opgeslagen en worden niet sequentieel opgevraagd, dus van een SSD standpunt helpt PCIe 5.0 niet. Een rappe SSD wat betreft random read/write helpt wel, maar het is nooit de PCIe bandbreedte die beperkende rol speelt. Het leuke aan de hogere bandbreedtes is wel dat je bv. in het geval van PCIe 5.0 nu met PCI5.0 x1 SSDs ook al leuke snelheden haalt, waardoor je meer lanes overhoudt voor andere SSDs/apparaten. Zal nog even duren tot wanneer die gaan uitkomen vermoed ik om backwards compaitibiliteit met oudere SSD standaarden te houden.

Wat betreft de GPU weet ik het niet zeker in hoeverre met gekke resoluties de bandbreedte een limiet vormt.

Waar het misschien wel helpt in de praktijk is als je je pc slaapstand (denk term "slaapstand" is verkeerd, ik kom niet op de juiste term) haalt, en je bv. 20 gb uit van je SSD weer naar RAM moet kopieren. Ik verwacht dat die ram dump bij het gaan naar slaapstand wel volledig sequentieel is, dus daar win je misschien een paar seconden.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 23 juli 2024 09:22]

Rausimous @Clemens12331 augustus 2022 00:08
Hibernation ?
spokje 25 augustus 2022 09:05
2400TB TBW. Koop deze en je hoeft bij normaal gebruik nooit meer een nieuwe te kopen :9
Vulcanic @spokje25 augustus 2022 09:09
Inderdaad wel mooi dat we zo onderhand op het punt belanden dat de totale schrijfcycli minder en minder relevant worden.
EnigmaNL @Vulcanic25 augustus 2022 09:56
Zo onderhand? Dat punt hebben we al geruime tijd geleden bereikt. Samsung brengt al een jaar of 3-4 SSD's uit met dezelfde TBW als deze (of zelfs hoger!). De 860 Pro 1TB heeft maar liefst 4800TBW voor het 4TB model.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 09:22]

JBVisual @EnigmaNL25 augustus 2022 11:57
Zelfs als je gaat kijken naar deze waarden, dan kan je er vaak nog ruim overheen.
Zie deze test die hardware.info ooit heeft uitgevoerd
EnigmaNL @JBVisual25 augustus 2022 13:26
Inderdaad. Voor de meeste mensen is de TBW van een SSD geen issue. Een oud systeem van mij doet nu dienst bij mijn neefje en nichtje, daar zit een stokoude Crucial M4 SSD in en zelfs die werkt nog. Volgens mij is die al meer dan 10 jaar oud inmiddels. SMART geeft zelfs nog aan dat hij gezond is.
Aardwolf @EnigmaNL25 augustus 2022 14:18
Zolang hij maar regelmatig stroom krijgt. Bij mij 2 SSD's het loodje gelegd ivm een jaar of wat stroomloos. Waaronder ook een Crucial M4, slechts 30% lifetime daarna lol. Onbetrouwbaar dus om voor backups te gebruiken en in de kast te leggen. Scheelt dat je daar een M2 NVMe niet snel voor zult gebruiken misschien, hooguit wanneer deze in een kant en klare externe case zit en je dit niet weet. Plus misschien is het inmiddels beter, liever gok ik er niet meer op. HDD's lijken betrouwbaarder voor dit aspect, althans daarmee nog niet dit soort problemen mee gehad.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 23 juli 2024 09:22]

N8w8 @JBVisual25 augustus 2022 14:00
Als je er de max TBW naar schrijft, zou de NAND de data minstens 1 jaar vast moeten kunnen houden. En dat is 1 jaar, omdat is _afgesproken_ dat de TBW spec zo bepaald moet worden.
Je kan er meer naar schrijven, maar dan is die 1 jaar niet meer "gegarandeerd".
dmantione @Vulcanic25 augustus 2022 12:09
Pardon? Het is gelijk gebleven t.o.v. de 980 Pro en die had fors lagere schrijfcycli dan de 970 Pro. De trend is juist dat op de schrijfcycli steeds meer bezuinigd wordt om extra capaciteit te bieden en dat het bij de 990 Pro niet verder verslechtert kun je als positief zien, maar het was beter als ze wat van de degelijkheid van de 970 Pro teruggewonnen zouden hebben.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 23 juli 2024 09:22]

daanb14 @dmantione25 augustus 2022 13:21
MLC-geheugen heeft ook nog eens een voordeel bij sustained load t.o.v. TLC. Wat dat betreft enorm jammer dat Samsung geen MLC meer gebruikt in de Pro SSD's.
PjotterP @daanb1425 augustus 2022 14:30
980 pro met tlc is de naam pro gewoon niet waard.
daanb14 @PjotterP25 augustus 2022 15:07
Helemaal mee eens. MLC maakt het door de hoge levensduur en de goede sustained load prestaties pas echt pro. De 970 Pro presteert bij het kopiëren van grote bestanden beter dan de 980 Pro.
grimlock @spokje25 augustus 2022 09:28
Is volgens mij nog steeds 600 keer overschrijven van de geheugenmodules, dus of dit nu zo'n goede vooruitgang is weet ik niet. Het is zelfs maar de helft van de oudere generatie, dus netto ga je er de helft op achteruit.

[Reactie gewijzigd door grimlock op 23 juli 2024 09:22]

killerbie @grimlock25 augustus 2022 10:40
hangt ervan af of de capaciteit x2 of x4 is, dan ga je er netto aan vooruit
dmantione @killerbie25 augustus 2022 12:21
We kopen steeds grotere opslagmedia omdat de datavolumes waar we mee werken toenemen. Daarom gaat de logica mank om te zeggen dat omdat de capaciteit is toegenomen, de TBW ook is toegenomen. Als je dat door gaat trekken in de tijd krijg je dan in verhouding tot je datavolumes steeds slechtere SSD's.
grimlock @dmantione26 augustus 2022 07:29
Bingo.
grimlock @killerbie25 augustus 2022 10:53
Dat denk ik niet, want als je 600TB schrijft op je eerste TB dan is de SSD alsnog op. Dus netto ga je er nog steeds de helft op achteruit t.a.v. de oudere generatie.
DataGhost @grimlock25 augustus 2022 11:27
Alleen doet de controller van de SSD aan wear leveling dus je krijgt het niet eens voor elkaar om op "alleen maar de eerste TB" te schrijven.
grimlock @DataGhost25 augustus 2022 12:18
Klopt, maar dat doet niet af aan het feit dat het "maar" 600TB TBW is en bij een 980 1200TB TBW per TB opslag.
DataGhost @grimlock25 augustus 2022 12:35
Zowel de 980 als de 980 Pro hebben 600TB en 1200TB TBW voor het 1TB- resp 2TB-model. Daar is dus niks veranderd. De 970 Pro had wel 1200TB voor het 1TB-model maar dat was MLC en niet TLC. Ik zit op mijn 970 Pro na 3 jaar trouwens nog maar aan 32TB aan writes met behoorlijk gebruik. Het valt allemaal wel mee voor de beoogde doelgroep (consument/prosumer). Heftige serverloads doe je of met nog betrouwbaardere SSDs, of je rekent gewoon uit of je met het het prijsverschil daarmee niet gewoon een vervangende SSD kan kopen om zo dezelfde levensduur te behalen. Je richt je boel sowieso zodanig in dat het kapotgaan van een SSD (kan ook door andere factoren komen namelijk) geen dataverlies en ook geen downtime oplevert dus het probleem zie ik er niet zo mee.

Doet alsnog niets af aan het feit dat je bij het 4TB-model gewoon meer data weg kan schrijven, namelijk 2400TB, niet slechts 600TB, dus dat je er alsnog op vooruit gaat, mocht je dat belangrijk vinden. Simpelweg het hebben van een grotere schijf wil niet zeggen dat je er dan ook per se meer writes naartoe doet. Als je een vaak veranderende dataset van 1TB hebt dan past dat op een 1TB-schijf ja, maar zal de 4TB-schijf het 4x zo lang volhouden. Dus als je belangrijkste metric betrouwbaarheid is ga je gewoon voor de grotere schijf. En anders koop je lekker een 970 Pro want die zijn nog steeds leverbaar. Maar dan zit je allang niet meer in de doelgroep voor de SSDs uit dit artikel.
Hakker @grimlock25 augustus 2022 12:23
Nee het is de helft van wat ze durven aan te geven. Ze hebben het al eens een keer getest.
Techreport heeft er een paar jaar geleden een mooie test mee gedaan. https://techreport.com/re...periment-theyre-all-dead/
Het laat vooral zien dat ze over het algemeen wel wat overhead hebben en vooral veel voorspelbaarder zijn dan HDD's. Iedereen ken wel het HDD gebeuren niks aan de hand, niks te zien op SMART en je start de volgende dag op en je heb de click of death.
Is het minder bij elke generatie ja waarschijnlijk wel, maar dat is zover ik weet helaas nog nooit getest. Misschien iets voor Tweakers om het te doen met een paar MLC (als ze nog te vinden zijn), TLC en QLC SSDs. Punt is alleen dat het wel even duurt. De techreport test duurder 1,5 jaar voor het voorbij was. De Samsung Pro was een taaie rakker ;)

Het grote verschil tussen een HDD en SSD zit hem vooral in de herstel mogelijkheden. Bij een HDD zijn het vooral mechanische dingen die kapot gaan terwijl de platters goed blijven dus niks met de data aan de hand is de flash cells vergeten gewoon dingen op te slaan na x aantal keer gebruik. Niet dat het echt goedkoop is data te herstellen van een HDD, maar is vaak nog wel een optie.

[Reactie gewijzigd door Hakker op 23 juli 2024 09:22]

uiltje @Hakker26 augustus 2022 12:57
Excuseer, maar volgens mij wordt er wel degelijk gecontroleerd dat er dingen goed worden opgeslagen, en wordt er een ander block / page gebruikt als zich er een probleem voordoet (?) Dat staat toch ook in het rapport? Of een HDD nog te herstellen is hangt er maar helemaal vanaf, een headcrash is meestal einde oefening.
PjotterP @grimlock25 augustus 2022 17:21
de dataretentie bij mlc (970 pro) is ook beter / minder gevoelig
Cergorach @spokje25 augustus 2022 10:32
Als dat de enige maatstaf is, koop dan een 870 QVO 8TB met een TBW van 2880TB...

Maar dat is het niet. Ik zou lekker de reviews afwachten en kijken wat de performance doet ivm. de concurrentie (TBW is niet te testen in reviews).

Ik zweer al jaren bij Samsung SSDs, maar krijg steeds meer de indruk dat ze achterlopen in oa. storage capacity en dat de (geadverteerde) duurzaamheid minder wordt.

Mijn eerste Samsung SSD (840 EVO 1TB) gaat bv. nog steeds mee, geen issues (afkloppen).
SilentDecode @spokje25 augustus 2022 11:26
Koop deze en je hoeft bij normaal gebruik nooit meer een nieuwe te kopen :9
Zelfs bij abnormaal gebruik, zoals in een server steken met meerdere van deze SSDs, en dan gaan ze alsnog achterlijk lang mee..
daanb14 25 augustus 2022 09:15
Dus zoveel verschil is er niet met de 980 Pro en ook de garantie in TBW is voor de 1 TB nog steeds een schamele 600TBW, terwijl dit bij de 970 Pro (de laatste echte pro met MLC) nog 1200TBW was. De Seagate Firecuda 530 met het dubbele aantal TBW aan garantie en zeer goede sustained load prestaties lijkt mij dan een stuk aantrekkelijker.
MeltedForest @daanb1425 augustus 2022 09:22
Schamele 600TBW? Ik zie niet in hoe je hier binnen 10 jaar overheen gaat in een normaal systeem... dan zou je elke week je SSD opnieuw vol moeten schrijven.
daanb14 @MeltedForest25 augustus 2022 10:23
Het systeem doet op de achtergrond ook aardig wat zaken, dus die teller loopt op een veelgebruikt systeem toch aardig op als je bijvoorbeeld Samsung Magician opent.
PjotterP @MeltedForest25 augustus 2022 17:22
Er is ook nog zoiets als dataretentie. Mlc is een stuk robuuster dan tlc
NostraDavid @daanb1425 augustus 2022 10:32
Mwa, met mijn ~22.4TB per jaar kan ik dan zo'n 26.7 jaar totaal doen met die 990 Pro. Niet heul slecht, IMO.

edit: Ik heb de 960 EVO sinds 2018, met zo'n 90TB written tot nu.

[Reactie gewijzigd door NostraDavid op 23 juli 2024 09:22]

DennisH82 25 augustus 2022 09:06
Verassend, iedereen ging inderdaad uit van pcie 5.0, al is hij met pcie 4.0 nog steeds erg snel ;)
HugoBoss1985 @DennisH8225 augustus 2022 09:18
De titel van het artikel voelt voor mij zo alsof er later alsnog een pcie 5.0 variant gaat komen.
Dat komt ook omdat in het verleden verkondigd werd dat deze ssd met pcie 5.0 zou komen.

Toevallig heb ik gisteren nog (geleakt/gerucht) benchmarks gezien van deze 990 pro met 10.000+ mb's lees- en schrijf snelheden.
Die vlieger gaat dus niet op met pcie 4.0

Ik heb in ieder geval nog geen spijt van een B660 moederbord (zonder pcie 5.0 voor de ssd) aankoop/upgrade.
Pcie 5.0 voor de videokaart leek mij het belangrijkste en dat wordt (voor mij/voor mijn gevoel) nu bevestigd.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 23 juli 2024 09:22]

DennisH82 @HugoBoss198525 augustus 2022 10:09
Ik had dan een 990 verwacht met pcie 4.0 en de Pro dan met 5.0 maar we zullen zien of er nog een andere versie van deze komt :)
HugoBoss1985 @DennisH8225 augustus 2022 10:11
Ja, nu je het zegt zou je het inderdaad op manier verwachten van Samsung :)

Ik heb overigens een 980 1tb en 980 pro 1tb in gebruik en merk echt 0,0% verschil tussen die twee in dagelijks gebruik/gamen.
DennisH82 @HugoBoss198525 augustus 2022 10:13
Ja inderdaad in de praktijk merk je dat alleen met echte zware workloads of GB bestanden verplaatsen/kopieren etc.
HugoBoss1985 @DennisH8225 augustus 2022 10:15
Ik ben nog wel benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor games en direct storage ondersteuning ;)
En/of een pcie3/4/5/ ssd dan veel verschil gaat maken op hetzelfde (chipset) platform.

Je kan wel een verschil merken tussen, bijvoorbeeld, een 980 in een modern B660 chipset systeem versus een Z87 chipset systeem met laadtijden van games.
Uiteraard komt dat door een leeftijd/snelheidsverschil van de platformen.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 23 juli 2024 09:22]

Vibonacci @HugoBoss198526 augustus 2022 08:14
Klopt. De random read / writes van die drives zijn bijna hetzelfde.

Maar deze 990 pro zal 55% verbeterde random / read writes hebben, en dus wel merkbaar sneller. Maar blijft ontzettend jammer van de PCIe 5.
stijnos1991 25 augustus 2022 09:34
Het is jammer dat het geen MLC is, al is TLC geheugen ook meer dan prima. Ik heb in een servertje thuis een Intel S4510 van 1,9TB zitten. Volgens mij is dat TLC geheugen met een write endurance van 6.5 PBW!
Mitsuko 25 augustus 2022 10:21
Ben ergens wel nieuwsgierig hoe deze het doet vergeleken met de 980 Pro, aangezien ze zoveel op elkaar lijken (door het gebrek aan ondersteuning voor PCIe 5.0).
panterarosso @Mitsuko25 augustus 2022 12:15
het aantal iops is wel groter en dat zou je eerder merken dan pci 5
Mizgala28
25 augustus 2022 09:23
Zijn er dan überhaupt redenen om deze in plaats van de huidige 980 Pro te nemen?

Ik heb nog een 970 Pro (zonde dat ze hierna niet meer MLC zijn), al kan mijn x570 moederbord wel PCIE 4.0 aan.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 09:22]

dmantione @Mizgala2825 augustus 2022 12:13
Vermoedelijk is de SSD als PCI-5 ontworpen, is dat mislukt, en is het onderliggende flashgeheugen sneller dan dat van de 980 Pro. De iops wijzen daarop, maar het kan zich ook op andere manier uiten, zoals wanneer de SLC-cache uitgeput is.

De 970 Pro gewoon blijven gebruiken, die heeft geen SLC-cache omdat het MLC-geheugen al snel genoeg is. Als je even flink schrijft is de 970 aanzienlijk sneller dan de 980 Pro.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 23 juli 2024 09:22]

Vibonacci @Mizgala2826 augustus 2022 08:17
Jazeker. Deze drive heeft 55% verbeterde random read / writes, en dus zal dat merkbaar sneller zijn tijdens 'normaal' gebruik.

Verder ondersteunt deze NVMe 2.0.

En de heatsink heeft RGB!
Jamesl 25 augustus 2022 10:22
Mooi, ben benieuwd of over 2 jaar ook PCIE 5.0 in de PS5 Pro o.i.d. gaat zitten, het feit dat je nu al bijna geen laadtijd hebt in spellen is heerlijk, maar stel je voor als het dan helemaal instant gaat :)
oef! @Jamesl25 augustus 2022 13:12
Digital Foundry heeft de goedkoopste nvme ssd die ze konden vinden in een ps5 gepropt en daarmee getest. Het systeem gaf een waarschuwing dat de ssd niet snel genoeg zou zijn maar in de praktijk bleek het geen enkele invloed op laadtijden te hebben. M.a.w, ik zou er niet teveel van verwachten.
SilentDecode 25 augustus 2022 11:12
zonder ondersteuning PCIe 5.0
Snap ik wel. Trek maar eens een PCIe 4.0 4x link compleet dicht. 8GB/s ofzo, maar vaak zijn dat pieken. Tenzij je een hele specifieke applicatie draait, ga je dat niet echt makkelijk dicht kunnen trekken.

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