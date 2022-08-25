Samsung kondigt 990 Pro aan zonder ondersteuning PCIe 5.0

Samsung heeft de 990 Pro-ssd's aangekondigd. In tegenstelling tot bij een eerdere keuring blijken de schijven geen ondersteuning te hebben voor PCI Express 5.0, maar versie 4.0. Er komen dit najaar varianten van 1TB en 2TB; volgend jaar verschijnt een 4TB-versie.

Samsung 990 Pro

Samsung zegt dat de 990 Pro in varianten zal verschijnen met en zonder heatsink. De versie met heatsink voegt bovendien rgb-leds aan de behuizing toe. Samsung claimt dat de ssd's sequentieel kunnen schrijven met een snelheid van maximaal 6900MB/s, terwijl lezen kan met maximaal 7450MB/s. Random schrijven en lezen gaat met 1400k en 1550k IOPS en dat is ongeveer de helft beter dan bij de 980 Pro.

De keuring bij PCI-SIG duidde erop dat de 990 Pro PCIe 5.0-ondersteuning zou hebben, maar dat blijkt nu niet het geval. Het is onbekend waarom dat zo is. Met PCIe 5.0-ondersteuning zouden de snelheden van de ssd tot twee keer zo hoog kunnen liggen. Samsung heeft al wel een server-ssd met PCIe 5.0-ondersteuning, maar nog geen product voor consumenten. De 1TB- en 2TB-versies komen in oktober uit voor 170 dollar en 309 dollar. De 4TB-variant komt volgend jaar, maar daarvan is geen adviesprijs bekend.