Eerste PCIe 5.0-ssd’s in Japan te koop vanaf 354 euro

In Japan zouden de allereerste PCIe 5.0-ssd's te koop zijn aangeboden. Het zou om NVMe-drives van het merk CFD Gaming gaan met 2TB aan opslagruimte. De sequentiële leessnelheid bedraagt 10 GB/s en de sequentiële schrijfsnelheid ligt op 9,5 GB/s. De ssd kost omgerekend 354 euro.

Volgens Wccftech zijn de PCIe 5.0-ssds te koop in meerdere Japanse computerwinkels. De schijven hebben productcode CSSD-M2M2TPG5NFZ meegekregen en beschikken over actieve koeling met een 20mm-ventilator. Fabrikant CFD Gaming voegde ook functies zoals Smart Data Processing, Predict & Fetch en SLC Caching toe aan het product.

De drive beschikt over een Phison Gen5-controller, de PS5026-E26. Deze controller maakt in theorie een maximale doorvoersnelheid van 15,8GB/s mogelijk, wat twee keer zoveel is als de snelheden die ssd's met een PCIe 4.0 x4-controller halen.

De vermelde prijs van 49,980 yen, wat omgerekend ongeveer 354 euro is, ligt lager dan de prijzen die in eerdere berichtgeving van Wccftech vermeld werden. Daaruit bleek eind vorig jaar nog dat een 1TB PCIe 5.0 NVMe-ssd van CFG Gaming voor ongeveer 405 euro over de toonbank zou gaan in Japan. De 2TB-versie zou toen nog 800 euro hebben moeten kosten.