Preview van eerste PCIe 5.0-ssd toont snelheden tegen 10GB/s

Er is een preview verschenen van een 2TB NVMe-drive op basis van de Phisons Gen5-controller, de PS5026-E26. Het betreft de eerste preview van een PCIe 5.0-ssd en volgens de bevindingen wordt bij een bepaalde benchmark een snelheid van bijna 10GB/s gehaald.

De genoemde snelheid werd door The SSD Review gemeten tijdens een Crystal Disk Mark-benchmark, waar het grotendeels om oncomprimeerbare data gaat. Daarbij werden een lees- en schrijfsnelheid van respectievelijk 10098,8MB/s en 10225,7MB/s behaald. Deze snelheden liggen wel iets lager bij de AS SSD-benchmark die geheel op basis van oncomprimeerbare data werkt en in die zin de zwaarste test voor een ssd is. Bij deze benchmark werd een leessnelheid van 7747,8MB/s gemeten en een schrijfsnelheid van 8990,7MB/s.

Naast de gemeten snelheden valt op dat dit referentiemodel is geleverd met actieve koeling. The SSD Review verwijst naar eerdere uitlatingen van Phison op basis waarvan de verwachting was dat Gen5-ssd's wellicht actief gekoeld zouden moeten worden, omdat de data zoveel sneller heen en weer gaat. Dit blijkt echter mee te vallen op basis van de eerste test.

In het gebruikte ASRock Z690 Velocita-moederbord met geïntegreerd M.2-slot voor Gen5-ssd's werd een vrij hoge temperatuur van 82 graden Celsius gemeten, maar de ssd draaide toch heel goed in combinatie met de meegeleverde actieve heatsink. Vermoedelijk werd 82 graden Celsius bereikt doordat de hitte slechts aan één kant van de ssd weg kon. Daarnaast werd de ssd getest in een ASUS Maximus Z790 Hero-moederbord met de daarbij horende Rog Hyper M.2 Card en hierbij werd slechts 43 graden Celsius gemeten.

Vermoedelijk zullen deze week op de CES-beurs veel producten getoond worden op basis van dit referentiemodel die vervolgens later dit jaar daadwerkelijk verkrijgbaar worden. Vorig had al het jaar van Gen5-ssd's kunnen worden, maar fabrikanten bleken veelal de kat uit de boom te kijken. De nieuwe platformen van AMD (AM5) en Intel (LGA1700-socket) hielpen ook niet echt mee. Alder Lake, de eerste generatie Intel-cpu's voor de LGA1700-socket, bleek niet echt geschikt voor Gen5-ssd's en het AM5-platform zorgde voor meer moederborden met Gen5-ondersteuning voor de M.2-slots, maar dit platform verscheen pas eind september vorig jaar. Het totale aantal moederborden met ondersteuning voor de nieuwe generatie zit momenteel op zo'n 85 stuks en dat is nog niet veel.

Controllerfabrikant Phison demonstreerde de PS5026-E26-controller al in mei vorig jaar; met een prototype-ssd op basis van deze controller werden lees- en schrijfsnelheden van zo'n 12,5 en 10GB/s gehaald. Deze controller maakt een maximale doorvoersnelheid van 15,8GB/s mogelijk, wat twee keer zoveel is als de snelheden die ssd's met een PCIe 4.0 x4-controller halen.