Sabrent toont Rocket X5-ssd met PCIe 5.0-interface en snelheden van 12GB/s

Sabrent werkt aan een Rocket X5-ssd. Deze M.2-drive krijgt een PCIe 5.0-interface en haalt momenteel snelheden van 12GB/s. De fabrikant hoopt voor de releaseversie echter snelheden tot 14GB/s te halen. Het is niet bekend wanneer de ssd uitkomt en wat deze gaat kosten.

Sabrent deelt een teaser van de Rocket X5 met techwebsite TweakTown. Sabrent toont daar onder meer CrystalDiskMark-resultaten van een huidig Rocket X5-prototype. Daarin haalt de ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 12,39 en 11,84GB/s. Verdere specificaties van de ssd, die momenteel nog in ontwikkeling is, worden niet gedeeld.

Een woordvoerder van Sabrent zegt tegen TweakTown dat de voorlopige prestaties niet indicatief zijn voor de releaseversie. Het bedrijf wil naar eigen zeggen snelheden tot 14GB/s bieden wanneer het zijn Rocket X5 uitbrengt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met ssd-controllerfabrikant Phison. Dat bedrijf demonstreerde vorig jaar al een ssd-controller die theoretische snelheden tot 12,5GB/s kon halen.

De eerste PCIe 5.0-ssd's zijn momenteel al verkrijgbaar, hoewel die doorgaans snelheden tot 10GB/s halen. Tweakers publiceerde onlangs een review van een van die ssd's, de Gigabyte Aorus Gen5 10000. TeamGroup werkt momenteel aan een PCIe 5.0-ssd die leessnelheden tot 12GB/s moet halen. MSI doet hetzelfde met zijn Spatium M570-serie.

Sabrent Rocket X5-ssd met PCIe 5.0Sabrent Rocket X5-ssd met PCIe 5.0

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-03-2023 18:56 28

10-03-2023 • 18:56

28

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Reacties (28)

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Z100 10 maart 2023 22:22
Ik zou willen dat stroomverbruik iets meer aandacht krijgt. Ik wacht al een lange tijd om een betaalbaarder alternatief op de SK Hynix Platinum P41 / SK Hynix Gold P31.

De markt voor zuinige SSDs wordt zo enorm onderschat. Een paar watt verschil tijdens idle verbruik kan een extra accuduur opleveren van een uur of zelfs meer.
Funga @Z10010 maart 2023 22:58
Nee, onzin.

Energieverbruik van SSDs in consumentenelectronica is nihil. SSDs zijn namelijk zo snel dat hij maar heel beperkt benut wordt. In de tussentijd gaat de chip naar idle. Met devsleep kun je zakken tot 70 milliwatt. 0,07 watt dus. Als je SSD goed is geconfigureerd - ik weet niet welke defaults Windows gebruikt - dan verbruikt je SSD dus vrijwel niets.

Als jij dan een spel start is hij even een halve seconde bezig. Die halve seconde verbruikt hij dan 5 tot 7 watt. Boehoe! Daar gaat je accuduur echt niet significant van omlaag. De data die de SSD stuurt moet ook verwerkt worden. Dat kost waarschijnlijk veel meer energie. Spel starten kost misschien 0,01 watt uur, maar een uurtje gamen kost je bijvoorbeeld 400 watt uur. Dat is dan 400000x hoger energieverbruik, of veertig miljoen (!) procent hoger energieverbruik dan de SSD.

Het punt is dat veel consumenten flippen als ze ingezakte snelheden zien na het 100% belasten van een SSD gedurende meer dan een minuut. Dan komt TDP oftewel warmtebeperkingen om de hoek kijken. Maar daar heb je als consument helemaal niet mee te maken. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als je een uur lang met 10GB/s aan het inladen bent is het echt een ding. Maar dan heb je het dus over 36 terabyte. Hoe doe je dat op een consumenten SSD van 2TB?

Kortom, consumenten gebruiken hun SSDs echt voor burstsnelheden: je start een spel of doet iets, dan wil je dat het supersnel is. Daarna gaat het ding gelijk naar idle en kan hij afkoelen. In die omstandigheid zal de SSD nooit throttlen en is warmte dus geen praktisch probleem. Alleen bij grote kopieeracties kan het een ding zijn, maar vergeet niet dat met deze snelheden van 10GB/s je al binnen 200 seconden de hele schijf hebt volgeschreven. Wat doe je dan concreet dat warmteontwikkeling een ding is?

Juist ja: benchmarks draaien, dat is de reden dat iedereen aan het piepen is om throttlen en warmte en grote heatsinks op de SSDs. Complete onzin natuurlijk...
Hans1990 @Funga11 maart 2023 10:48
Inderdaad. "Energie" en "Vermogen" worden vaak verward voor "verbruik".

1 uur idle op 0.07W is 0.07Wh energieverbruik.
Een piek belasting van 5W voor 2.5s, elke 5min gedurende 1 uur lang, is 0.042Wh energieverbruik. De drive is maar 30s druk bezig geweest over 1 uur lang (3600s), dus de duty cycle is nog steeds bijzonder laag (0.8%). Een gemiddelde drive heeft genoeg thermische massa hebben om niet direct te thermal throttlen.

Als energie echt belangrijk is, dan kijk je puur naar of een drive netjes z'n standby state behaald. Daar test o.a. T.net gewoon op, en merken dat ook terrecht op als drives dat niet doen. Die drives zijn niet ideaal voor een laptop, maar nog prima te gebruiken in een desktop. Daarin zit bijvoorbeeld een gemiddeld game systeem + scherm al op 100W idle. Dan is de 0.25W extra van een SSD niet bijzonder veel, alhoewel alle beetjes natuurlijk wel helpen. Puur uit princiepe zou ik zelf graag zien dat fabrikanten dat nog wel even "fixen".
Coolstart @Funga12 maart 2023 01:42
Als jij dan een spel start is hij even een halve seconde bezig.
En spel of app starten is net veel random io. Dus geen halve seconde maar een halve minuut. Zeker bij grote levels.

Niet dat je daar op thermische limieten loopt, wel de limieten van SSD’s op random io. Geplaagd duur hun latency. Vaak gaat het in die scenario’s maar over 100-300mb/s een dat is een heel ander beeld dan de maximale doorvoersnelheid van 10Gb/s.

Het zelfde met Windows starten, duurt ook langer dan 0,5 seconden.

Next gen SSD’s hebben nood aan minder latency. Dat is blijft een pijnpunt omdat je dat in de praktijk merkt. Windows starten 2 seconden of game laden in 2 seconden blijft science fiction in een tijdperk waar ze 10Gb/s+ promoten op PCIe 5.

Verbruik is idd geen issue maar stellen dat het over 0,5seconde gaat klopt echt niet. Als dat waar was, was RAM (random acces memory) overbodig.

SSD’s worden vooral goedkoper per Gb maar de echte innovatie wat voelbare snelheid betreft blijft wat achter.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 05:13]

xippie 10 maart 2023 19:10
Leuk voor de mainframes en serverparken, maar voor het normale thuisgebruik totaal onzinnig.
kdekker @xippie10 maart 2023 20:02
Niet voor mainframes en serverparken, omdat:
- er geen batterijbescherming is
- TBW waarschijnlijk veel te laag is
- consistenency niet goed is
- kleine files random I/O waarschijnlijk niet super is.

Een echte data center SSD biedt meer garantie en betrouwbaarheid. Daarnaast: een dikke server zit niet vast op 1 SSD of uberhaupt NVME in deze form-factor. Dat is dan een ruler, U2, SAS of wat anders. Of een los disk cabinet, waar een hele vette middenklasse auto voor gehaald kan worden (en meer).

Wat zeker in een mainframe en ook in een server speelt is uitbreidbaarheid, partionering, backup mogelijkheden, on-the-fly volumes maken. En lang voordat PCI gemeengoed was had je in serieuze server hardware al eigen I/O controllers (tegenwoordig ook gewoon PCI, maar 10 of 20 jaar geleden vaak eigen standaarden). En helaas, ook prijzen die (nog) afschuwelijk hoog zijn.

Met PCI4 en nog sterker met PCI5 heeft de marketing afdeling reden om met kekke (doch veelal tamelijk onzinnige seriele) lees/schrijfsnelheden te maken. Het is al veel vaker op tweakers gezegd (en ook op HWI etc) dat de toegenome bandbreedte maar beperkt terug te zien is in je algehele systeemprestaties. In ieder geval een el-cheapo sata SSD niet zo heel veel minder presteert als een top-of-the-bill PCI 5.0 NVME SSD (en met de snelheid, vaak ook met hitteproblemen komt).
Q @kdekker10 maart 2023 23:06
100% dit

En zodra je deze SSD even aan de tand voelt stort die 12 GB/s waarschijnlijk in tot 1/5 - 1/10e deel van de performance. Omdat een stukje SLC cache is en de rest trager flash. Tweakers liet dat ook zien in een benchmark van een andere PCIe SSD die 10GB/s deed.

Enterprise / DC SSDs zijn duurder, langzamer maar zoals kdekker aangeeft doen ze 1 ding heel goed: consistente performance. Geen gereduceerde performance bij grote vullingsgraad. Uitstekende queue depth = 1 performance (worst case voor SSD)

Zoveel SSD performance wordt ook altijd gemeten met een queue depth van 16/32 en ja, dat levert fantastische benchmark getalletjes op. Maar als de workload QD = 1 is, dan zul je door consumenten SSDs onaangenaam verrast kunnen worden.

Ik ben zeer overtuigd dat 99% van de Tweakers - inclusief ikzelf - het onderscheid niet kan maken tussen SATA SSD performance en NVME zonder er een stopwatch bij te houden en dat je het gevoelsmatig niet zal merken. Misschien wat gechargeerd maar zoals anderen ook opmerken, de bottleneck verschuift snel van storage naar andere componenten. En vaak is goede random I/O performance nog beter merkbaar dan sequentiële transfer speeds.

Beetje vergelijkbaar met het verhaal van camera’s en megapixels, hoe megapixels vaak niet het hele verhaal vertellen

[Reactie gewijzigd door Q op 23 juli 2024 05:13]

Hans1990 @Q11 maart 2023 01:13
Eens. Wel paar punten:
- Deze disk lijkt 100MB/s op random 4K Q1T1 te scoren. Dat lijkt dan wel 'top of the line' zijn over de linie van consumer SSDs te zijn, als we het over 'cruciale' cijfers hebben. Andere SSDs die PCIe5 seq. snelheden tonen maar met minder aan komen zetten, zijn in princiepe minderwaardig aan het beste wat je al kon kopen met PCIe3/PCIe4. Daarvoor is de bus in princiepe ruim (100MB/s+overhead) zat voor, en gaat het echt om de combinatie controller+FLASH die goed moet zijn.

- Ik zou beargumenteren dat schrijfsnelheden voor consumenten niet erg boeiend is. Tuurlijk zal je wel eens een game/applicatie binnen halen van 100GB, wat een flinke workload is voor menig SSD. Maar de snelheid van een gemiddelde internet verbinding zal daar veel eerder beperkend in zijn. Zolang een SSD een snelheid van >100MB/s kan volhouden, kan je nog steeds een gigabit verbinding goed benutten.

- Dat het verschil tussen SATA en PCIe disks haast merkbaar is; ben ik nu nog wel mee eens. Maar ik zou wel willen toevoegen dat de houdbaarheid van dat standpunt beperkt kan zijn. Mocht DirectStorage z'n resultaten beloven, dan kan je wel degelijk een flinke speed up zien met een SATA of PCIe SSD. Daarin is al vastgesteld dat een HDD voor game opslag erg lang overdatum is; maar je kan binnenkort (of nu als je hoge eisen stelt) dat ook stellen voor SATA SSDs. Immers een 7s vs 1.5s laadtijd is wel degelijke een stuk vlotter.

Niettemin denk ik wel dat andere eigenschappen van een SSD belangrijker zijn. Ik zou in eerste instantie nog steeds prijs/GB boven snelheid prefereren, als voorwaarde dat de snelheid 'good enough' is. Een 7s laadtijd is nog steeds prima te doen, maar tegen capaciteit problemen aanlopen is buitengewoon irritant. Daarmee zet zo'n PCIe5 met hoogstwaarschijnlijk met een hoofdprijs/GB automatisch zichzelf buitenspel.
Q @Hans199011 maart 2023 12:56
Ik lees niets waar ik het oneens mee ben.
Dat lijkt dan wel 'top of the line' zijn over de linie van consumer SSDs te zijn, als we het over 'cruciale' cijfers hebben.
Dat is misschien qua benchmark / specs wel een soort mijlpaal, maar het enige wat werkelijk uitmaakt is hoe die performance zich vertaald in concrete impact op ons dagelijks werk / wat we doen met computers.

Het grote probleem is dat mensen (niet op jou gericht) zich zo kapot staren op specs maar niet snappen dat boven een bepaald performance niveau de bottleneck verschuift naar een ander component en nog meer performance niets uitmaakt in real-life gebruik.
HollowGamer @xippie10 maart 2023 20:15
Het is niet onzinnig, elke snelheidsverbetering is een win-win voor de consument.
Als we niet zouden vernieuwen, dan zou een Pentium2 snel genoeg zijn voor iedereen.

Gelukkig blijft het dus niet stilstaan, deze SSD zal ik waarschijnlijk overslaan (heb ook geen PCI-e 5.0), maar als iedereen deze blijft produceren, weet ik wel dat ik het over een aantal jaar wellicht wel interessant vind. Zeker straks als games meer de DirectStorage API gebruiken bijvoorbeeld.
Q @HollowGamer10 maart 2023 23:15
Dat een SSD 10+GB/s kan doen wil niet zeggen dat dit tot real-life / in de praktijk of dagelijks gebruik merkbare verbetering van prestaties zal leiden.
HollowGamer @Q10 maart 2023 23:47
Nu momenteel nog niet mee, het is vooral voelbaar in je eigen portemonnee, zoals de SSD's destijds als je de eerste was.

Maar kijk gewoon terug. Toen de SSD eerst uitkwam las ik precies hetzelfde verhaal.. zoveel bandbreedte gaan we nooit gebruiken, zoveel cache is onzinnig, zoveel levensduur, er is geen MB/CPU die het aan kan.. en kijk nu, alles in die ontwikkeling is gewoon uitgekomen en wordt gebruikt. We zijn er ook al maar al te blij me, of wil je terug naar de tijd toen een HDD nog de norm was als bootdisk?

Dus ja, ik snap dat het NU geen verschil maakt, maar kijk ook graag naar de TOEKOMST.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 05:13]

Q @HollowGamer11 maart 2023 12:50
De eerste SSDs waren juist een verademing - niet voor de bandbreedte - maar door de random IOPs performance die enorm (orde van grootte) beter was dan die van de doorsnee harde schijf. Dus de vergelijking gaat helemaal mank. De bandbreedte was ook fijn, want vaak anders alleen met RAID te behalen. De CPUs konden het makkelijk aan, het waren juist de harde schijven die de grote bottleneck waren voor computers.

Maar dat we nu van 2 GB/s naar 10-12 GB/s gaan (niet eens sustained!) is niet een orde van grote verschil zoals destijds met harde schijven. Dus er is ook geen orde van grootte verbetering te verwachten, plus nog dat de bottleneck in veel gevallen al lang en breed weer bij de CPU ligt.

Met andere woorden "TOEKOMST" roepen vind ik veel te gemakkelijk.

[Reactie gewijzigd door Q op 23 juli 2024 05:13]

Cergorach @HollowGamer10 maart 2023 22:03
Het is wel degelijk NU onzinnig voor een consument. Er zijn hier zat tweakers die nooit een 486 hebben gehad, maar nu wel een 13900k draaien, ze kunnen prima nu die snelle CPU gebruiken zonder ooit een 486 gehad te hebben...

Als je niet harder dan 100km/uur mag rijden dan is elke snelheidsverbetering tot die snelheid een verbetering, alles voorbij die snelheid is onzinnig. We zijn nu al enige tijd op een snelheid met SSDs dat deze meer dan voldoende is voor het gros van de taken. Het is onzinnig om een dergelijk product te kopen als je het niet nodig hebt en het gros van de mensen heeft het niet nodig.

Als dat in de toekomst mogelijk veranderd, dan is het wellicht DAN niet meer onzinnig, maar voor NU zeker wel!
HollowGamer @Cergorach10 maart 2023 23:41
Het gaat er namelijk niet om of dat iets momenteel snel genoeg is, dat wil je juist voorkomen. Als mens moeten we ons blijven hernieuwen, net zoals dat op alle andere gebieden zo is: accu's, internet, grafische rekenkracht, etc.

Ik snap dat het voor nu wellicht voor 95% niet relevant is, maar dat wil niet zeggen dat dit uiteindelijk wel wordt. Ook in jouw vergelijking, als we gestopt waren met de 486 omdat dit destijds snel genoeg was voor iedereen, dan hadden we nu niet die 13900k gehad.

Het blijft mij verbazen dat mensen dit niet zien. Je wordt gemint als je zegt dat glasvezel weldegelijk iets kan betekenen in de nabije toekomst, maar ze kijken nooit terug op ontwikkelingen daarvoor. We zijn toch ook begonnen met een simpele 56K modem en nu op glasvezel.. maar ADSL is voor de meeste snel genoeg - niet kijkend wat er in de toekomst aan zit te komen.

Maar goed, schijnbaar willen ze het niet zien? Of bang voor vooruitgang?

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 05:13]

White Feather @HollowGamer11 maart 2023 08:07
Maar goed, schijnbaar willen ze het niet zien? Of bang voor vooruitgang?
Misschien eens bedenken wat een ander nu daadwerkelijk zegt en dat niet invullen.

Er is nogal een groot verschil tussen:
“Ik heb dit niet nodig”.
Dat kan namelijk betekenen:
- “Meer snelheid is helemaal niet nodig”
- “Ik ga nu dik betalen voor iets wat ik voorlopig niet nodig heb.”

Niet iedereen is een first adopter of innovator: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Early_adopter

on topic:

Ik ben benieuwd hoeveel DirectStorage en zeker dan ook nog een PCI-E 5.0 ssd nu daadwerkelijk gaat opleveren, in praktijk, niet in een (bijna) synthetische benchmark.

Je kunt zelfs met een PCI-E 3.0 SSD al GB/s doorpompen. Je gpu heeft misschien 8+ GB geheugen. In enkele seconden is dus je gpu weer helemaal vers gevuld.
batumulia @xippie10 maart 2023 19:24
Geen idee waarom je gemind word, maar je hebt wel gelijk. Voor de normale thuisgebruiker volstaat een normale SSD nog. Voor games een NVMe van de PCIe4 generatie. Games maken er nauwelijks gebruik van. Word en Outlook start met een normale SSD ook wel binnen 5 seconden op.
Mortov Molotov @batumulia10 maart 2023 19:34
Nope. Tenzij een game gebruik maakt van directstorage api, is er geen, ik herhaal, geen statistisch relevant verschil in laadtijden van games tussen sata of nvme ssd's, ook niet voor de pci 4.0 generatie.
Fly666 @Mortov Molotov10 maart 2023 19:39
En volgens testen is er voor games die gebruik maken van Directstorage API, geen verschil tussen een pci e 3, 4 of 5 SSD...
geert1 @Fly66610 maart 2023 20:47
Mee eens, hoewel maar één game het gebruikt tot dusver: Forspoken. En die gebruikt niet alle delen van DirectStorage; GPU-decompressie wordt niet toegepast. Met meer titels die DirectStorage vanaf het begin van de ontwikkeling volledig gebruiken kunnen we pas goed zien wat het optimum wordt qua SSD voor games.

Ik verwacht dat PCIe3 SSD's met seriële snelheden rond de 3,5GB/s en IOPS in de honderdduizenden al heel goed zitten, en de 7GB/s+ PCIe4 SSD's met tot een miljoen plus IOPS zullen moeilijk te verzadigen zijn door de meeste games en software, zelfs met DirectStorage. Voordat vervolgens PCIe5 in game- of thuissituaties echt van nut is, zijn we behoorlijk wat jaren verder.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 05:13]

Mortov Molotov @Fly66610 maart 2023 19:43
Colour me surprised :)
Cergorach @batumulia10 maart 2023 21:58
De reden waarom xippie gemind werd is omdat een hoop mensen het onzin vinden dat een duidelijk consumenten product wordt gelabeld als 'leuk voor mainframes en serverparken'. De genoemde snelheden zijn momenteel ook geheel onzinnig voor de doorsnee consument, zoals vaker gesteld bij dit soort discussies. Maar vergeet niet dat er zat zakelijke of prosumer situaties zijn waarbij het wel zeer gewenst is, denk aan stevige HQ sample libraries, etc. Waarbij grote bestanden vrij snel geladen dienen te worden.

Komt dat vaak voor? Nee. Dat is voorlopig wel waarvoor het handig is, maar voor die kleine doelgroep wordt niet gemarket, net zoals met zoveel producten die het puur moeten hebben van reclame en hype. Hier wordt gedaan alsof je het als doorsnee consument absoluut nodig heb of nog mooier, laat zien met stukje hardware xyz dat je geen doorsnee consument meer bent...

Zou ik iets dergelijks in een highend workstation willen bouwen, sure! Zou ik het in m'n Steam Deck willen hebben? Nee! Want dergelijke SSDs hebben enorme heatsinks, dat betekend ook flink stroomverbruik, allemaal zaken die ik niet in een Steam Deck, laptop of energiezuinig werkstation zou willen hebben.
RobLemmens @batumulia10 maart 2023 21:55
Als je tevreden bent met word die binnen 5 seconden opstart dan heb je idd geen snelle drive nodig..
Mathijs Kok 10 maart 2023 19:37
En blijf onthouden dat het gebruik van dit soort drives op veel moederborden (ook zeer dure, looking at you RoG Hero VIII van 800 euro) de snelheid van de graphics card beperkt naar PCIe x4.
Cergorach @Mathijs Kok10 maart 2023 22:05
Inderdaad zeer belangrijk, lees zeer goed de handleiding door. Er zitten heel veel haken en ogen aan de nieuwste generatie M2 sloten en PCI-E aansluitingen!
Roel1966 10 maart 2023 23:00
Dat was wel te verwachten dat meerderen volgen en er nu weer een snelheidsrace gaat ontstaan tussen de ssd's. Leuk dan om die hoge getallen te zien maar wat ik veel belangrijker vind zijn de praktijktesten in dagelijks gebruik. Simpele testen als b.v. opstarten van Windows, opstarten van programma's, of bijvoorbeeld renderen van video's. Maar ik vermoed wel dat daar geen gigantische verschillen in zullen zitten met de huidige PCI-E 3 en 4 ssd's.

Snelheden vind ik qua ontwikkeling ook eigenlijk minder belangrijk nu PCI-E 3 NVME ssd's wel standaard zijn geworden. Belangrijker vind ik vooral de grootte van de ssd's en de prijzen per GB, zodat het gaat lonen om grotere harddisks te kunnen vervangen. Prijzen van de 1TB NVME ssd's zijn nu wel al flink gezakt maar 2TB en hoger zijn nog best wel prijzig in vergelijking met harddisk.
HollowGamer @Roel196610 maart 2023 23:51
Yep, 1TB vind ik nog te karig en alles daarboven wordt gewoon duur als je het tegenover een HDD zet. Op mijn Xbox Series S is de NVMe ook altijd vol, games worden steeds groter en dan heb ik mediabestanden nog niet meegerekend.

Zou best een 4-8TB NVMe willen, maar dat is gewoon onbetaalbaar voor nu.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 05:13]

John Stopman 10 maart 2023 19:44
14GB/s is een hele prestatie, maar hoe groot wordt de koeler? Net zo groot als die van de Gigabyte AORUS Gen5 10000? Groter? :P

Zo een koelblok past niet naast de brede videokaart in mijn pc kast ;)

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