Sabrent toont Rocket X5-ssd met PCIe 5.0-interface en snelheden van 12GB/s

Sabrent werkt aan een Rocket X5-ssd. Deze M.2-drive krijgt een PCIe 5.0-interface en haalt momenteel snelheden van 12GB/s. De fabrikant hoopt voor de releaseversie echter snelheden tot 14GB/s te halen. Het is niet bekend wanneer de ssd uitkomt en wat deze gaat kosten.

Sabrent deelt een teaser van de Rocket X5 met techwebsite TweakTown. Sabrent toont daar onder meer CrystalDiskMark-resultaten van een huidig Rocket X5-prototype. Daarin haalt de ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 12,39 en 11,84GB/s. Verdere specificaties van de ssd, die momenteel nog in ontwikkeling is, worden niet gedeeld.

Een woordvoerder van Sabrent zegt tegen TweakTown dat de voorlopige prestaties niet indicatief zijn voor de releaseversie. Het bedrijf wil naar eigen zeggen snelheden tot 14GB/s bieden wanneer het zijn Rocket X5 uitbrengt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met ssd-controllerfabrikant Phison. Dat bedrijf demonstreerde vorig jaar al een ssd-controller die theoretische snelheden tot 12,5GB/s kon halen.

De eerste PCIe 5.0-ssd's zijn momenteel al verkrijgbaar, hoewel die doorgaans snelheden tot 10GB/s halen. Tweakers publiceerde onlangs een review van een van die ssd's, de Gigabyte Aorus Gen5 10000. TeamGroup werkt momenteel aan een PCIe 5.0-ssd die leessnelheden tot 12GB/s moet halen. MSI doet hetzelfde met zijn Spatium M570-serie.