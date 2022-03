Sabrent toont heatsink met ssd die uitbreidingsslot PlayStation 5 volledig vult

Sabrent werkt aan een ssd-heatsink die het uitbreidingsslot van de PlayStation 5 volledig vult. De heatsink vervangt het afdekklepje in de console waar de M.2-ssd onder schuil gaat. Sabrent gaat de heatsink verkopen in combinatie met zijn Rocket 4 Plus-ssd.

In een video toont Sabrent een ssd-heatsink die speciaal is ontworpen voor de PlayStation 5. Het gaat nog om een prototype, maar de fabrikant zegt deze te gaan bundelen met zijn ssd's. Of de heatsink ook los beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Volgens Sabrent is het al mogelijk om de bestaande Rocket 4 Plus-ssd's met heatsink te gebruiken in de PS5, maar het originele afdekklepje kan dan niet meer bevestigd worden. Met het nieuwe ontwerp integreert Sabrent dat afdekplaatje in de heatsink zelf.

Details over koelprestaties geeft Sabrent niet. Het is niet duidelijk of het speciale ontwerp ook daadwerkelijk invloed heeft op de prestaties. Sabrent is de eerste fabrikant die een ssd-heatsink toont die speciaal voor de PlayStation 5 is gemaakt.

Andere fabrikanten hebben al wel aangegeven dat hun ssd's geschikt zijn voor gebruik in de Sony-console. WD zegt dat bijvoorbeeld voor de WD Black SN850 en volgens Seagate zijn de FireCuda 530-modellen geschikt voor de console.

Sony gaf eind juli aanbevelingen voor het uitbreiden van de ssd in de PlayStation 5. Die moet aan bepaalde afmetingen voldoen en er zijn aanbevelingen voor de snelheid. Het uitbreiden van de ssd is vooralsnog alleen mogelijk voor gebruikers van de bèta van de PlayStation 5-software. Het is nog niet bekend wanneer Sony de uitbreidingsmogelijkheid vrijgeeft voor alle gebruikers.