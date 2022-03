Sony brengt PS5-update voor ssd-uitbreiding en 3D Audio op tv's woensdag uit

Sony brengt woensdag een grote software-update voor de PlayStation 5 uit. Na het doorvoeren van de update kunnen gebruikers de interne opslag uitbreiden met een M.2-ssd. Ook wordt 3D Audio beschikbaar gesteld voor tv-luidsprekers.

Met het vrijgeven van het M.2-slot voor ssd-uitbreiding kunnen PlayStation 5-bezitters vanaf woensdag de interne opslag van de console vergroten. PlayStation 5-games kunnen alleen vanaf de interne opslag gespeeld worden. Het was al mogelijk om PlayStation 4-games vanaf een externe ssd te spelen.

Sony geeft aanbevelingen over welke ssd's te gebruiken en heeft instructies online gezet. Om de interne opslag uit te breiden, is een snelle PCIe 4.0 x4-ssd nodig. Sony beveelt een snelheid van 5500MB/s of hoger aan. De aanbevelingen zijn ongewijzigd ten opzichte van eind juli, toen Sony het uitbreiden van de ssd-opslag in de PS5 mogelijk maakte voor bètagebruikers.

Geschikte ssd's

Er zijn diverse ssd's die op papier voldoen aan de eisen die Sony stelt. In de Pricewatch staan modellen van onder andere Samsung, WD, MSI, XPG, Gigabyte, PNY, Corsair en Seagate die zowel lees- als schrijfsnelheden van boven de 5GB/s halen. Er moet echter ook gekeken worden naar de afmetingen van de heatsink of naar de beschikbaarheid van een passende heatsink als die niet is inbegrepen.

Sommige fabrikanten geven expliciet aan of hun ssd geschikt is voor gebruik in de PlayStation 5. Western Digital begon daarmee bij de introductie van zijn WD Black SN850-ssd en Seagate heeft zijn FireCuda 530-modellen getest in de PlayStation 5. Vermoedelijk springen meer ssd-fabrikanten daar in de komende tijd op in.

3D Audio via tv-luidsprekers

De PlayStation September Update bevat ook andere vernieuwingen. Zo wordt het mogelijk om 3D Audio te gebruiken in combinatie met de luidsprekers van tv's. Gebruikers kunnen dat instellen en configureren via het Sound-menu op de PlayStation. Met behulp van de microfoon in de DualSense-controller kan een meting gedaan worden om de instellingen aan te passen aan de ruimte waarin de console staat.

Verder zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in de interface. Zo kunnen PlayStation-bezitters voortaan het Control Center aanpassen door de volgorde van opties te wijzigen en bepaalde opties te verbergen. Ook is voortaan duidelijk te zien of een game een PS4- of PS5-versie is. Als gebruikers beide versies geïnstalleerd hebben, worden die naast elkaar weergegeven.