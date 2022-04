Firmware-update PS4 lost potentieel probleem met cmos-batterij op

Sony heeft een update uitgegeven voor de PS4 waardoor games te spelen zijn zonder cmos-batterij en verbinding met het internet. Voorheen was een van die twee een vereiste, wat een probleem kon opleveren als de batterij het begeeft en de PS4-onlinediensten niet bereikbaar zijn.

Voorheen controleerde het besturingssysteem van de spelconsole bij het starten van elke game de interne klok van de PS4, of internet, om de datum van behaalde trophies te registreren. Voor de interne klok rekende het apparaat op de ingebouwde cmos-batterij. Als zowel de internetconnectiviteit als de cmos-batterij nul op het rekest gaf, wilden games helemaal niet starten.

De pas uitgebrachte firmwareversie 9.0.0 zorgt ervoor dat een PS4 games kan blijven spelen, ook al is de ingebouwde cmos-batterij defect, leeg of niet aanwezig en heeft de console geen internetverbinding. Dat werd onder andere op Twitter gemeld en vervolgens bevestigd door youtuber Modern Vintage Gamer, die de meldingen zelf heeft getest. De datum wordt teruggezet naar 1969, maar de games zullen zonder de batterij gewoon werken. Ook worden trophies gereset, gezien hun sterke verbinding met de onlinediensten van Sony.

Als Sony deze afhankelijkheid van de cmos-batterij en de PS4-onlinediensten niet had verholpen, had dat in de toekomst een groot probleem kunnen opleveren. Het is namelijk al bekend dat Sony zijn onlinediensten niet voor altijd in de lucht houdt. Dat een cmos-batterij niet het eeuwige leven heeft, is ook duidelijk. Deze combinatie had kunnen leiden tot talloze bricked consoles in de toekomst. Het probleem werd in maart van dit jaar al aangekaart door enkele gebruikers op Twitter.