Sony deelde trailer voor Destroy All Humans 2-remake op Twitter

Sony publiceerde tijdelijk een trailer voor een onaangekondigde Destroy All Humans 2-remake op Twitter. Deze remake komt in ieder geval beschikbaar voor PS5, hoewel de game mogelijk ook op andere platforms verschijnt.

Destroy All Humans 2: Reprobed wordt gemaakt door THQ en Black Forest Games. Die laatstgenoemde studio heeft ook de remake van de eerste Destroy All Humans-game gemaakt. De remake van deel twee is nog niet officieel aangekondigd.

Sony heeft het Twitter-bericht inmiddels verwijderd. De trailer is nog wel beschikbaar, schrijft ook Eurogamer. THQ Nordic houdt later deze week een 10th-anniversary-livestream. Mogelijk kondigt de uitgever Destroy All Humans 2: Reprobed tijdens dat evenement officieel aan.

Destroy All Humans 2 verscheen in 2006 voor de PlayStation 2 en Xbox. De game speelt zich tien jaar na de originele titel af. THQ Nordic teasete eerder dit jaar al dat het spel mogelijk een remake zou krijgen, schreef ook IGN. Ontwikkelaar Black Forest Game plaatste in februari een verwijzing naar Crypto-138, de protagonist van Destroy All Humans 2, in een trailer. Het bedrijf gaf toen echter nog geen details.

Een screenshot uit de Destroy All Humans 2: Reprobed-trailer