EA stelt Battlefield 2042 met vier weken uit tot 19 november - update

Electronic Arts en DICE stellen de release van multiplayershooter Battlefield 2042 met vier weken uit. De game staat nu in de planning voor 19 november. Er gingen eerder deze week al geruchten rond dat Battlefield 2042 zou worden uitgesteld.

Battlefield-ontwikkelaar DICE meldt op Twitter dat het uitstel grotendeels is te wijten aan het thuiswerken vanwege de coronapandemie. "Gezien de omvang van het spel hadden we gehoopt dat ons team weer terug in onze studio's zouden zijn terwijl we richting de release gaan. Nu de omstandigheden het niet toelaten om dat veilig te doen, en met al het harde werk dat de teams vanuit huis doen, vinden we het belangrijk om de extra tijd te nemen om de visie van Battlefield 2042 voor onze spelers waar te maken."

De studio geeft ook aan dat het later deze maand meer details zal geven over de aanstaande open bèta van Battlefield 2042. Die moet in september plaatsvinden. Eerder gingen er geruchten rond dat de testversie van het spel op 22 september beschikbaar moet komen, maar dat is nog niet bevestigd.

Er gingen eerder deze week al geruchten rond dat Battlefield 2042 zou worden uitgesteld. VentureBeat-journalist Jeff Grubb deelde deze week al op Twitter dat er op korte termijn een game zou worden uitgesteld en verduidelijkte later in zijn Discord-server dat het om Battlefield 2042 gaat. Dit werd onderschreven door bekende Battlefield-leaker Tom Henderson, die meldde dat het spel 'met enkele weken' zou worden uitgesteld.

EA kondigde Battlefield 2042 eerder dit jaar aan. De multiplayer-only game speelt zich af in toekomst en biedt ondersteuning voor potjes met maximaal 128 gelijktijdige spelers op next-genconsoles en de pc. De releasedatum van het spel stond aanvankelijk gepland op 22 oktober, maar dit is dus met vier weken opgeschoven. Tweakers publiceerde eerder previews van Battlefield 2042 en diens Battlefield Portal-modus.

Update, 23.12 uur: EA en DICE hebben bevestigd dat Battlefield 2042 met vier weken wordt uitgesteld tot 19 november. Het artikel is hierop aangepast.