'Eerste Battlefield 2042-seizoen begint mogelijk in maart 2022'

Het eerste seizoen van Battlefield 2042 begint mogelijk op zijn vroegst in maart 2022. Dat blijkt uit informatie van bekende Battlefield-dataminer Temporyal, die twaalf weken aan 'pre-season'-content heeft gevonden in de client van het spel.

Temporyal meldt op Twitter dat er wekelijkse missies voor twaalf 'pre-season' weken in Battlefield 2042 zitten, merkte onder andere VGC op. Dat wijst erop dat het eerste officiële in-game seizoen in maart 2022 begint, hoewel de dataminer erop wijst dat het ook mogelijk is dat DICE een paar wekelijkse missies als 'back-up' heeft toegevoegd aan de game. DICE heeft zelf nog geen details gegeven over het eerste seizoen van de game.

Het eerste seizoen van Battlefield 2042 moet ook nieuwe content toevoegen aan het spel. De dataminer meldt bijvoorbeeld dat er nieuw speelveld wordt toegevoegd aan de game, genaamd Exposure. Verwijzingen map werd eerder al gevonden, toen het speelveld nog bekendstond als 'Ridge'. In-game quotes die door Temporyal zijn gedeeld, wijzen erop dat het speelveld Exposure is beschadigd voor een aardverschuiving. De map bevindt zich in Brits-Columbia en bevat een gedeelde onderzoeksfaciliteit van de VS en Canada.

Battlefield 2042 verscheen op 19 november voor consoles en pc's. De shooter werd bij release negatief ontvangen door gamers, onder andere vanwege bugs, het systeem met classes, de gunplay en andere gameplayaspecten. Ontwikkelaar DICE heeft aangegeven verschillende aspecten van de game aan te willen pakken naar aanleiding van de kritiek.

Op 9 december bracht DICE de laatste update van 2021 uit, die onder andere de hitregistratie verbeterde. De studio gaf toen aan rond het einde van deze maand een pauze te nemen. DICE meldde daarbij in 2022 terug te keren naar de game, 'op weg naar Season One', maar deelde daarbij nog geen details. Het bedrijf deelt in het nieuwe jaar meer details over toekomstige Battlefield 2042-content en -aanpassingen.