DICE overweegt ander scorebord, serverbrowser en voice-chat in Battlefield 2042

Gameontwikkelaar DICE geeft aan dat 'legacy features' zoals een scorebord aan het einde van een ronde, een serverbrowser en de mogelijkheid om in-game voice-chat te gebruiken, mogelijk worden toegevoegd aan Battlefield 2042.

In een toelichting over een recente update en de plannen voor de komende tijd zegt DICE dat het 'de wens om legacy features te laten terugkeren voorzichtig evalueert'. Daarbij noemt de ontwikkelaar specifiek een scorebord aan het einde van een ronde, een browser zodat spelers veel specifieker kunnen kiezen om op een bepaalde server te spelen en de mogelijkheid om in-game voice-chat te gebruiken.

Volgens DICE zijn dat 'grote onderwerpen' die niet allemaal tegelijk behandeld kunnen worden. De ontwikkelaar meldt er het nodige over te willen zeggen, maar zegt dat pas later te doen als er echt wat getoond kan worden. Ook gaat DICE dan pas in op details over de langetermijnvisie voor bepaalde features en functies.

Een aangepast scorebord, een serverbrowser en het gebrek aan in-game voice-chat zijn volgens DICE enkele punten die veel genoemd worden door spelers als kritiekpunten van Battlefield 2042. Waar de ontwikkelaar ten aanzien van het scorebord precies op doelt, is niet geheel duidelijk. Over het huidige scorebord luidt de kritiek dat er geen traditionele weergave tijdens en na een ronde is.

De game bevat wel een soort scorebord, maar daarop ontbreekt een weergave met een overzicht van alle individuele spelers gesorteerd op basis van hun individuele statistieken en data, zoals het aantal keer dat ze een tegenstander hebben geveld of zelf het loodje hebben gelegd. Dat soort getallen en rijtjes in de vorm van een overzichtelijk scorebord zijn eigenlijk altijd een standaardonderdeel van multiplayershooters en dat geldt ook voor eerdere Battlefield-games.

Battlefield 2042 heeft al een patch gekregen en daar komt voorlopig nog geen einde aan. Donderdag komt de tweede update, waarin er onder meer verbeteringen worden doorgevoerd aan de bullet spread van wapens. Met name bij automatische geweren is de kritiek dat er te veel afwijking optreedt. Kogels wijken volgens spelers te vaak af van het punt waarop wordt gemikt, waardoor ze vaak tegenstanders missen. Verder gaat de nauwkeurigheid voor het stilstaand en ingezoomd schieten omhoog en wordt het hovercraftvoertuig minder sterk gemaakt.

In december wordt een derde update uitgebracht die nog meer punten moet verbeteren of toevoegen. Daarbij noemt DICE onder meer de klachten over de consistentie van aim assist op de consoles, maar de ontwikkelaar zegt nog niet wanneer daar een oplossing voor komt.