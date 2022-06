Samsung Expert RAW-app brengt Pro Mode naar alle camera's van Galaxy S21 Ultra

Samsung heeft een bèta uitgebracht van een Expert RAW-app voor bezitters van de Galaxy S21 Ultra. Daarmee kunnen gebruikers met alle vier de camera's van het toestel raw foto's maken die uit meerdere opnames bestaan. Ook zijn de Pro Mode-functies beschikbaar.

Momenteel is de Pro Mode, waarin raw foto's gemaakt kunnen worden en instellingen handmatig kunnen worden gewijzigd, alleen beschikbaar voor de primaire camera en de ultragroothoekcamera van de Galaxy S21 Ultra. Samsung zegt die Pro Mode binnenkort ook naar de telecamera's te willen brengen. In de Expert RAW-app, die in Zuid Korea als bèta is uitgebracht, is het maken van raw foto's met de telecamera's nu al mogelijk.

Expert RAW is alleen beschikbaar via de Galaxy Store voor de Galaxy S21 Ultra met Android 12. Ook is de app enkel in Zuid-Korea uitgebracht, maar Twitter-gebruiker Tron heeft de apk en het bijbehorende Lightroom-profiel online gezet.

Volgens GSM Arena, dat de functie heeft getest, maakt de Expert RAW-app foto's waarbij meerdere opnames in een 16bits-DNG-bestand gecombineerd worden. Daardoor zijn dezelfde hdr-effecten zoals bij jpg's mogelijk, met het voordeel van een raw bestand met een hogere kleurdiepte, wat meer nabewerking mogelijk maakt. Dat is vergelijkbaar met Apples ProRAW-formaat.