Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+ Samengevat De Galaxy S21 is een geslaagde allround smartphone die ten opzichte van zijn voorganger in prijs is verlaagd. Samsung heeft om die lagere prijs mogelijk te maken wel wat concessies gedaan, zoals een scherm met lagere resolutie, een kwetsbare kunststof achterkant, de opslag die niet meer uitbreidbaar is en het niet meeleveren van een lader en oordopjes. Niet iedereen zal daar blij mee zijn. Toch is de smartphone als totaalpakket geslaagd voor zijn lagere prijs. Hoewel de S21 niet enorm gewijzigd is ten opzichte van de S20, is het totaalpakket aantrekkelijk en is het een erg fijn toestel in gebruik. Pluspunten Goed allround camerasysteem

Zeer vloeiende Android-ervaring

Mooi helder scherm met adaptieve verversingsfrequentie

Fijne nieuwe vingerafdrukscanner

Een van de weinige relatief compacte smartphones in zijn categorie Minpunten Kunststof achterkant is kwetsbaar

Geen lader meegeleverd

Minder werkgeheugen dan S20 Getest Samsung Galaxy S21 5G, 256GB opslag, Paars Prijs bij publicatie: € 899,- Vanaf € 759,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (9) Samengevat Met de Galaxy S21 Ultra haalt Samsung alles uit de kast. Het toestel heeft een helder en mooi oledscherm en een camerasysteem met een goede nieuwe primaire sensor en twee veelzijdige telecamera's. De S21 Ultra is 100 euro goedkoper dan zijn voorganger, maar biedt een groter onderscheid ten opzichte van de S21 en S21+. Het is daardoor een van de meest complete smartphones die je kunt kopen, al is het jammer dat er geen lader wordt meegeleverd en dat de opslag niet meer is uit te breiden. Als je het niet erg vindt dat je telefoon wat groot en zwaar is, en je wilt geen concessies doen, dan is het zaak de S21 Ultra mee te nemen in je overweging. Pluspunten Bijzonder goed en veelzijdig camerasysteem

Zeer vloeiende Android-ervaring

Prachtig helder scherm met adaptieve verversingsfrequentie

Fijne nieuwe vingerafdrukscanner

Goede accuduur Minpunten Soms maakt de camerasoftware gekke foutjes

Geen lader meegeleverd Getest Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 12GB ram, 256GB opslag, Zwart Prijs bij publicatie: € 1.299,- Vanaf € 1.201,93 Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (11) Samengevat De Galaxy S21+ is een geslaagde allround smartphone, die ten opzichte van zijn voorganger iets in prijs is verlaagd. Samsung heeft om die lagere prijs mogelijk te maken wel wat concessies gedaan, zoals een scherm met lagere resolutie, opslag die niet meer uitbreidbaar is en het niet meeleveren van een lader en oordopjes. Niet iedereen zal daar blij mee zijn. Toch is de smartphone als totaalpakket geslaagd. Hoewel de S21+ niet enorm gewijzigd is ten opzichte van de S20+, is het totaalpakket aantrekkelijk en is het een erg fijn en soepel toestel in gebruik. Pluspunten Goed allround camerasysteem

Zeer vloeiende Android-ervaring

Mooi, helder scherm met adaptieve verversingsfrequentie

Fijne, nieuwe vingerafdrukscanner

Prima accuduur Minpunten Geen lader meegeleverd

Minder werkgeheugen dan S20+ Getest Samsung Galaxy S21+ 5G, 256GB opslag, Zwart Prijs bij publicatie: € 1.040,- Vanaf € 823,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (10)

Je spaarpot was er misschien nog helemaal niet klaar voor, maar de S21-serie komt dit jaar opeens twee maanden eerder uit. Het zijn vermoedelijk strategische redenen geweest, waarom Samsung heeft besloten om de Galaxy S21-toestellen zo'n twee maanden eerder dan gebruikelijk uit te brengen. Zo zit de fabrikant dichter op de jaarlijkse release van Apple en is Samsung Huawei voor. De vervroeging vindt gelijktijdig plaats met een andere strategische verandering met betrekking tot de line-up. Er zijn nog steeds drie toestellen in het hoge S-segment: de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Maar het onderscheid tussen die toestellen is een stuk groter geworden.

De S20 Ultra van vorig jaar verschilde naar ons idee te weinig van de S20+ en S20 om de veel hogere prijs te rechtvaardigen. Bovendien had de camera last van autofocusproblemen, de camerakwaliteit had in het begin te lijden onder rare softwarefouten en er zat geen 45W-lader in de doos - ondanks ondersteuning daarvoor. Die heeft Samsung dit jaar overigens helemaal weggelaten bij de S21-serie. Hoe dan ook, de S21 Ultra is vooral op cameragebied een aardige stap vooruit, met een nieuwe primaire sensor en niet één maar twee telecamera's.

De S21 en S21+ hebben echter niet alleen upgrades, maar ook een paar downgrades gekregen ten opzichte van hun voorgangers, al is het een heel persoonlijke kwestie of je het inderdaad downgrades vindt. De kunststof achterkant van de S21 vinden veel mensen bijvoorbeeld prima, omdat ze er toch meteen een hoesje omheen doen. Ook is de resolutie van het scherm verlaagd en hebben de goedkopere twee S-toestellen voor het eerst sinds de Galaxy S5 een 1080p-scherm in plaats van 1440p. Maar ook hierbij geldt, mede gezien de reacties op de Galaxy S20 FE: veel mensen vinden het niet de meest verschrikkelijke downgrade. Sterker nog, mensen kiezen ervoor hun toestellen op deze resolutie in te stellen om de accuduur te verlengen of om een hogere schermverversingsfrequentie te kunnen kiezen. Een ander punt is dat je geen microSD-kaart meer in deze toestellen kwijt kunt.

Al met al lijkt dit een strategie die al even in de planning zit, en op het eerste gezicht lijkt hij best slim. De prijzen van de toestellen zijn namelijk allemaal omlaag gegaan, waarbij de S21 zelfs 200 euro minder kost dan zijn voorganger. Helaas hebben we geen Galaxy S21+ gekregen van Samsung, dus richten we ons op de S21 en S21 Ultra. Dat mag de pret echter niet drukken, want er is nog steeds genoeg geüpgraded om uitgebreid te bespreken.

Update, 5-3-2021: Inmiddels hebben we de Galaxy S21+ binnen en hebben we deze review geüpdatet met de betreffende informatie en testdata.