OnLeaks deelt renders van alle Samsung Galaxy S22-smartphones

OnLeaks heeft renders gedeeld van de volgende generatie Galaxy S-toestellen van Samsung. Daaruit blijkt dat het ontwerp van de Galaxy S22 en S22+ grotendeels ongewijzigd blijft, hoewel de Ultra-variant een Note-achtig design met vernieuwd camera-eiland krijgt.

Volgens renders van de betrouwbare leaker OnLeaks, die zijn gepubliceerd door Digit India, krijgt de Galaxy S22 Ultra een platte boven- en onderkant en afgeronde zijkanten, wat doet denken aan de Galaxy Note-serie. Ook zijn de schermranden licht gebogen. Het toestel moet onder andere een 6,8"-scherm bieden, dat naar verwachting een amoledpaneel met een hoge verversingssnelheid gebruikt.

De Galaxy S22 Ultra krijgt daarnaast een vernieuwde cameraset-up. De smartphone krijgt vier camera's en enkele sensoren, die zitten verwerkt in een P-vormig camera-eiland. De specificaties van deze set-up zijn nog niet bekend, hoewel een van de camerasensoren wederom periscoop-telelens zou krijgen. De selfiecamera zit wederom verwerkt in een gat in het scherm. Het toestel heeft afmetingen van 163,2x77,9x8,9mm en is 10,9mm dik wanneer het camera-eiland wordt meegeteld. Aan de onderkant van het toestel zit verder een slot voor een S Pen-stylus en een USB-C-connector.

De Samsung Galaxy S22 Ultra. Afbeeldingen via Digit India en OnLeaks

Galaxy S22 en S22+ lijken op S21-serie

OnLeaks publiceert ook renders van de Samsung Galaxy S22+ en de reguliere Galaxy S22, via 91mobiles en Zouton. Daaruit blijkt dat de toestellen een vergelijkbaar ontwerp krijgen als hun respectievelijke voorgangers uit de S21-line-up.

Beide toestellen krijgen wederom een smal camera-eiland, waarin drie camerasensoren zitten verwerkt. De zijkanten van het camera-eiland buigen wederom mee met het frame van de behuizing en de selfiecamera's in de S22 en S22+ zitten verwerkt in een gat in het scherm. OnLeaks en 91mobiles melden verder dat de S22+ mogelijk wordt uitgebracht onder een andere modelnaam, namelijk 'Galaxy S22 Pro'.

De Galaxy S22 en Galaxy S22+ verschillen onder andere in schermgrootte. De reguliere S22 krijgt volgens Zouton een plat scherm van ongeveer 6", terwijl de S22+ volgens 91mobiles over een plat 6,55"-display zou beschikken. Ook de accucapaciteit zou verschillen tussen de twee toestellen, hoewel beide varianten volgens eerdere geruchten een kleinere accu krijgen dan hun voorgangers.

91mobiles spreekt ook over geruchten, die stellen dat de S22-serie 120Hz-schermen en ondersteuning voor snelladen tot 65W krijgen. Dat is overigens nog niet bevestigd, en onlangs gingen er nog geruchten rond dat de S22-telefoons mogelijk 45W-snelladen ondersteunen. De Galaxy S22 en S22+ beschikken mogelijk over een primaire 50-megapixelcamera, terwijl de Galaxy S22 Ultra uitgerust zou kunnen worden met een 108-megapixelsensor.

De Samsung Galaxy S22 (boven) en Galaxy S22+. Afbeeldingen via OnLeaks, Zouton en 91mobiles