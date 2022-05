Jon Prosser publiceert foto's Samsung Galaxy S22 Ultra met S-Pen-slot

YouTuber Jon Prosser beweert foto's van de Samsung Galaxy S22 Ultra in handen te hebben. Het aankomende vlaggenschip heeft naar verluidt voor het eerst in de S-serie een toegewijde S-Pen-slot.

De vermeende foto's van de Galaxy S22 Ultra werden op Front Page Tech gepubliceerd, al is niet bekend hoe Prosser de beelden heeft verkregen. Grofweg alle uiterlijke kenmerken van het toestel in de foto's komen overeen met de renders die in september door OnLeaks gedeeld werden. Het enige grote verschil is de afwerking van de cameramodule, wat er waarschijnlijk op wijst dat het om beelden van een prototype van het S22-vlaggenschip gaat. Volgens Prosser brengt Samsung de Galaxy S22-reeks in de tweede week van februari uit. De smartphones zijn volgens eerdere geruchten sinds begin deze maand in productie gegaan, maar Samsung heeft de nieuwe reeks nog niet officieel aangekondigd.

Voorheen was de S-Pen-stylus binnen de categorie smartphones alleen compatibel met de Note-serie. Dit jaar bracht Samsung daarentegen geen Note-reeks uit als tegenhanger van de S21-serie. Naar verluidt koos het bedrijf hiervoor vanwege de beperkte productiemogelijkheden door het wereldwijde chiptekort. Sinds begin dit jaar hebben de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy Z Fold3 wel S-Pen-ondersteuning. Beide toestellen hebben overigens geen toegewijde slot voor de stylus.

De Samsung Galaxy S22 Ultra. Afbeeldingen via Jon Prosser (Front Page Tech)